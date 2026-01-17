Los Javieres se muda de casa y se convierte en el último eslabón jesuita de Sevilla

Un gran chaparrón arreciaba en la ciudad a la hora de comenzar la misa de acción de gracias que servía como despedida de Omnium Sanctorum. Mientras, los hermanos accedían al templo mudéjar pendientes del cielo. Caía la tarde en la calle Feria pero lo que aumentaba era el frío que congelaba las manos de los que alli aguardaban la salida del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo.

A las siete en punto la cruz de guía emprendía camino por última vez desde Omnium Sanctorum. Diez minutos después y tras un nutrido cortejo de cirios salía el Cristo de las Almas sobre unas andas cedidas por el Buen Fin y a sones de música de capilla que junto al silencio acompañó a la imagen durante todo el recorrido.

Tras el cortejo de cirios que acompañaba a la Virgen figuraban las representaciones de las hermandades del Martes Santo y de la feligresía de Omnium Sanctorum. En la presidencia figuraban autoridades religiosas como el delegado del Martes Santo del Consejo, Daniel Perera o el delegado de Hermandades de la Archidiócesis, Marcelino Manzano. La Escolanía de María Auxiliadora fue la encargada de poner sus voces delante de las andas de la titular mariana que fueron cedidas por la Hermandad de Montesión y que para la ocasión, lucía el manto rojo de la Esperanza de la Trinidad junto al San Juan de Montes de Oca propiedad de la hermandad.

Durante el traslado, que se efectuó a un ritmo parsimonioso, visitó templos de hermandades allegadas como la propia Hermandad de Montesión, la Lanzada y las hermandades de Araceli y Santa Marta en la parroquia de San Andrés. El frío y la coincidencia horaria de la previa del partido del Real Betis Balompié hicieron que el público fuera algo menor a lo esperado en las calles de Sevilla.

El regreso a la sede fundacional de la Hermandad de los Javieres sirvió como anuncio perfecto de la llegada de la Cuaresma a la que le resta por llegar justo un mes. El próximo 18 de marzo, será Miércoles de Ceniza.