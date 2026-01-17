El Jueves Santo y la Madrugá ganan 15 minutos en Carrera Oficial: estos son todos los cambios de la Semana Santa 2026

El Jueves Santo ampliará su paso por Carrera Oficial 15 minutos. Esta es la principal novedad que se extrae de los cambios confirmados por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de 2025 después de que en los últimos meses se hayan conocido múltiples avances sobre las alteraciones en el paso de las cofradías sevillanas por el centro de la ciudad. La Semana Santa se adelanta este año y no hay tiempo que perder.

Mientras muchas hermandades se encuentran sumergidas en quinarios, novenas y ensayos, el Consejo de Hermandades de la capital ha lanzado un comunicado con los principales cambio que trae la próxima Semana Santa. Según el documento compartido por la institución de San Gregorio, "En todas las jornadas se ha buscado llegar a un acuerdo por unanimidad entre las hermandades del día". Mientras que en las que no ha sido posible, el delegado ha tenido la última palabra.

Como ocurre en los últimos años, el tiempo de paso de cada una de las corporaciones por la Carrera Oficial vendrá marcado por el ya archiconocido conteo que realizan tras cada Semana Santa los delegados de cada una de las jornadas. De esta forma, las hermandades que hayan ampliado significativamente sus cortejos contarán con mayor tiempo de paso en contra de aquellas que hayan reducido sus nóminas de nazarenos.

El foco en el Jueves Santo y la Madrugá

Sin duda, los cambios más llamativos vienen marcados por las ampliaciones en 15 minutos tanto del Jueves Santo como de la Madrugá. El crecimiento de los minutos de la segunda era un secreto a voces que algunos oficiales de junta de las corporaciones afectadas ya daban por hecho, como es el caso del hermano mayor del Gran Poder o el diputado mayor de Gobierno de Los Gitanos, que este pasado miércoles hablaban de ello con la prensa abiertamente.

La Madrugá comenzará 15 minutos antes en la Campana, donde El Silencio tendrá que estar a la 1:00 en lugar de a la 1:15 como era habitual. Esta es la jornada con los cortejos más grandes y cada año se baten nuevos récords de participación por lo que su configuración se convierte siempre en un quebradero de cabeza para el Consejo y la seguridad de la ciudad. Con el adelanto se espera que las cofradías no dejen tanto retraso como hasta ahora.

El Jueves Santo por su parte no cambiará su orden de paso por el palquillo, aunque sí que sufrirá una gran reestructuración con respecto a años anteriores. La jornada crecerá en 15 por detrás. Esto provocará que la salida por Puerta Palos en la Catedral del palio de la Virgen de la Merced de Pasión se dé a las 0:05. El tiempo, como ocurre en la Madrugá, se repartirá matemáticamente entre las distintas corporaciones para evitar parones.

Cambios en otras jornadas

Estos cambios supondrán un cambio de paradigma entre estas dos jornadas, entre las que cada vez hay menos tiempo de diferencia. De hecho, esta alteración por la que el jueves se retrasa y la Madrugá se adelanta provocará que entre ambas no haya ni tres horas de diferencia. De hecho, el retraso en Pasión provocará que El Silencio llegue a la Campana antes de que la Virgen de la Merced haya entrado en el Salvador.

También habrá cambios el Domingo de Ramos, donde, un año más, las corporaciones alterarán su turno de paso por la Carrera Oficial para intentar conseguir un puzle con el que todas las hermandades estén satisfechas. Algo similar ocurre el Miércoles Santo, que alcanzará su segundo año, de un plan de tres, para tratar de conseguir la configuración perfecta de la jornada para evitar que unas cofradías afecten al discurrir de otras.

Una vez más, el Martes Santo volverá a alterar su discurrir por la Campana. Esta jornada de cambios históricos, hay que recordar que llegaron a probar la Carrera Oficial en orden inverso, vuelve a pedir una remodelación. Aunque desde hace un par de años parece que los cambios en el día son más estables, en esta ocasión, transitarán: el Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz. Eso sí, este orden solo tendrá validez para 2026.