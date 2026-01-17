Las Holy Cards vuelven con la Cuaresma: una quedada abarrota la calle Asunción con los cromos de Semana Santa

Decenas de personas han tomado en la mañana de este sábado la calle Asunción en una de las primeras Holyquedadas de la temporada. En la puerta de Pepe Pinreles, la marca matriz de este universo sevillano, pequeños y mayores han estado hasta dos horas intercambiando y comprando cromos cofrades para poder completar su álbum antes de que llegue la Semana Santa de 2026.

Holy Cards lo ha vuelto a hacer. La marca sevillana de cromos cofrades inspirada en los clásicos cromos de laLiga ha vuelto a congregar a decenas de personas, de 11:30 a 13:30 para cambiar estampitas. Como si de un patio de colegio en los 90 se tratase, los participantes han repasado una y otra vez su taco de cromos repetidos para intentar conseguir uno nuevo, y si es el de alguna de sus hermandades o bandas favoritas, mejor que mejor.

Todavía restan algunas semanas para que de comienzo de forma oficial la Cuaresma, pero en muchas corporaciones de la ciudad el tiempo ha empezado a correr ya. Han empezado ya las igualás y los ensayos, en los talleres repasan las túnicas que los Reyes Magos han traído este año y en los quioscos de la ciudad los sobres de cartas con los nombres de futbolistas han sido sustituidos por paso, cristos y vírgenes.

700 nuevos cromos

En esta ocasión, Holy Cards ha aprovechado para estrenar una carta exclusiva que solo se podía conseguir en este encuentro. Así, los participantes han podido comprar en la tienda de Pepe Pinreles un cromo en recuerdo de la visita de la Virgen de la Amargura al convento de Santa Ángela de la Cruz con motivo del 300 aniversario de San Juan de la Palma que se celebró el pasado mes de mayo.

En realidad, Holy Cards presentó su nuevo álbum de colección justo antes de Navidad, hace ya un mes, para que los más previsores pudieran aprovechar las vacaciones para comenzar su acopio. Este es ya el cuarto año que la empresa vende sus cartas y, en esta ocasión estrena un total de 700 cromos. El álbum cuenta con un página de nueve cromos para cada una de las hermandades de la Semana Santa sevillana y este año cuida con especial mimo al gremio del arte sacro.

Las Holy Cards son un auténtico éxito de ventas que se demuestra en cada Holyquedada. De hecho, esta no ha sido la primera del curso, sino que en diciembre ya hubo un encuentro de cofrades para intercambiar cromos. Por delante queda un calendario intenso de citas en las que la marca sevillana se alía con hermandades o asociaciones para patrocinar distintos eventos y aprovechar para hacer quedadas en las que los cofrades puedan cambiar a intercambiar sus cromos.

Un éxito empresarial

Hasta el año pasado, se vendieron 100 millones de unidades de Holy Cards y 200.000 álbumes. De hecho, las quedadas ya no son exclusivas de Sevilla, sino que se multiplican a lo largo y ancho del territorio andaluz, donde este mismo sábado ha habido varias ediciones en distintos puntos. Además, ya no es una área exclusiva de la Semana Santa de las distintas ciudades, sino que ha dado el salto a los equipos de fútbol, el Carnaval de Cádiz o El Rocío.

La apuesta por las tradiciones sevillanas ha sido siempre la bandera de Pepe Pinreles, la matriz de empresas que se ha sumado incluso a la venta de juguetes cofrades de cara a los Reyes Magos, con los que los niños y coleccionistas podían crear sus propias cofradías. Pese a que nació como marca de calcetines, la empresa sevillana factura ya cinco millones de euros con sus distintas líneas de negocio.