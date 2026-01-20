La Macarena designa al fotógrafo José Antonio Zamora su cartelista de esta Semana Santa 2026

La Hermandad de la Macarena ha designado al prestigioso fotógrafo sevillano José Antonio Zamora (1958) como autor del cartel de la Semana Santa de 2026, reafirmando así su apuesta por el lenguaje fotográfico, tal y como ya hiciera en 2015 con Emilio Sáenz Cembrano. Su trabajo ha sido publicado en National Geographic y en numerosos medios nacionales e internacionales, consolidándolo como una de las figuras más destacadas de la fotografía española contemporánea.

Zamora, cuya trayectoria se inicia en la década de los años ochenta, destaca por una obra de cuidada composición y notable fuerza expresiva. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con numerosos premios, entre los que sobresale el National Geographic Travel Photographer of the Year 2019, además de reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad.

Colabora habitualmente con diversas agencias y ha desarrollado trabajos para firmas e instituciones de primer nivel, como EA Sports, Sony, la Liga ACB, la Selección Española de Baloncesto o la NBA.

Es autor del cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla de 1989, así como de otras obras de especial relevancia, entre las que destacan el cartel oficial del Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla de 2023, el cartel conmemorativo del 50 aniversario de la hechura del Señor del Soberano Poder de la Hermandad de San Gonzalo y el cartel del 75.º aniversario del camino de la Hermandad del Rocío de Sevilla 2025.

