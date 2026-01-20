‘El Patio en Cuaresma’ reunirá a 18 bandas de música procesional en Sevilla durante cuatro días

La Diputación de Sevilla celebrará los días 14, 15, 21 y 22 de febrero la segunda edición del ciclo de conciertos ‘El Patio en Cuaresma’, una cita ya consolidada con la música procesional que reunirá a 18 bandas y formaciones musicales de la provincia, convirtiendo el Patio de la Sede de la Diputación en un espacio de referencia cultural durante la Cuaresma sevillana.

Música procesional en el Patio de la Diputación

Según ha informado la institución provincial en una nota, organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía, el ciclo se celebrará en el Patio de la Sede de la Diputación, con bandas de música, de cornetas y tambores y agrupaciones musicales procedentes de distintos municipios sevillanos. El periodista José Manuel Peña ejercerá como coordinador del ciclo y presentador de las actuaciones.

Cartel de 'El Patio en Cuaresma 2026' / El Correo

Durante los dos fines de semana del mes de febrero participarán bandas como la Banda de Música de Estepa; la Banda de Música San Salvador, de Las Cabezas de San Juan; la Banda Sinfónica de Tomares; la Banda Municipal de Música de Lora del Río; la Banda de Música Nuestra Señora del Rosario, de Sanlúcar la Mayor; la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra; la Banda Municipal de Música de Coria del Río; la Banda de Música La Soledad, de Cantillana, o la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad, de Alcalá del Río, entre otras.

Cornetas, tambores y agrupaciones musicales

También actuarán bandas de cornetas y tambores como Sagrada Columna y Azotes; Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras); Santísimo Cristo de las Tres Caídas (Triana) y la Vera-Cruz de Utrera, así como agrupaciones musicales como la de Carrión de los Céspedes; Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos); Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Algaba; Nuestra Señora de la Encarnación (San Benito) y Nuestro Padre Jesús de la Redención.

Las actuaciones serán gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo, y contarán con servicio de ambigú en el interior del recinto, como complemento de las actuaciones musicales.