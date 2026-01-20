El Rocío de Triana cancela el camino en la Candelaria por el mal estado de los caminos en Doñana

La Hermandad del Rocío de Triana, ha anunciado la cancelación del camino rociero previsto para el próximo fin de semana en la Candelaria, después de que el Espacio Natural de Doñana haya denegado el permiso debido al mal estado de los caminos tras las últimas lluvias registradas en la zona.

Denegación del permiso por seguridad

En un comunicado publicado en su web oficial, la hermandad ha informado de que se trata del "camino preparatorio" del próximo sábado día 24 de enero, previo a la peregrinación, y que está establecido en las reglas de la hermandad.

Aunque todo estaba ya previsto, este lunes se recibió oficialmente la resolución del Espacio Natural de Doñana, que indicaba "la denegación de la solicitud de tránsito por caminos públicos y vías pecuarias del sector norte" del Espacio Natural.

Concreta la Hermandad del Rocío de Triana que se les ha comunicado que el estado actual de los caminos "supone un riesgo para la integridad y seguridad de las personas", a causa del estado de inundación provocado por las lluvias de las pasadas semanas y la previsión meteorológica de que esta situación pueda persistir en los próximos días.

La hermandad concluye que "a la mayor brevedad posible" se informará de las modificaciones oportunas en la organización de la peregrinación.