La Hermandad de los Estudiantes llevará a cabildo la situación actual del polémico paso del Cristo de la Buena Muerte

La Hermandad de los Estudiantes volverá a debatir sobre el polémico paso del Cristo de la Buena Muerte. Las elecciones celebradas el pasado mes de septiembre se convirtieron en una especie de referéndum sobre la pieza patrimonial y ante el resultado, con victoria clara de la candidatura de José Ignacio del Rey, muchos esperaban pasos en esta dirección. Con la Cuaresma cada vez más cerca, la Hermandad espera determinar qué decisiones tomar a partir de ahora.

La junta de gobierno ha convocado a todos sus hermanos al tradicional cabildo de cuentas que se celebra cada año por estas fechas. Sin embargo, en esta ocasión hay un punto que se sale de lo ordinario para hablar del su nuevo paso:s "Información del estado de ejecución, situación, coste y actuaciones a seguir, relativo al proyecto de nuevo paso procesional del Santísimo Cristo de la Buena Muerte".

La anterior junta de gobierno de la corporación universitaria tenía pensado estrenar el paso en la pasada Semana Santa, su último año de mandato, pero los plazos se extendieron más de lo previsto y no estaba terminado para entonces, dejando así el recado para sus sucesores. Sin embargo, como ha podido saber este periódico, todavía quedan muchas actuaciones por llevar a cabo en los talleres.

Un proyecto rodeado de polémica

Después de múltiples intentos de celebrar elecciones y antes de abandonar su cargo, los oficiales de la anterior dirección de la corporación expusieron el paso en la sala capitular de la Hermandad, un movimiento que sorprendió a muchos miembros de la Hermandad, especialmente a la junta electa, puesto que a la pieza le faltaban partes esenciales como las cartelas y algunos detalles de importancia.

La propuesta ha estado rodeada de polémica desde el minuto cero. El paso fue llevado a cabildo de hermanos, sobre el que muchos de ellos dudan de su transparencia, en el que una mayoría cualificada de tres quintos aprobó la elaboración del mismo. Desde la anterior directiva, señalaron a El Correo de Andalucía, que ese había sido un "cabildo general histórico" en el que "se desbordaron todas las previsiones".

Entre los contrarios a la hechura de la pieza están muchos de los miembros de la actual junta de gobierno. De hecho, tanto el ahora hermano mayor, José Ignacio del Rey, como el prioste, Miguel León, se encontraban en una primitiva comisión de seguimiento de la pieza, de la que se salieron después de que el resto de miembros se negaran a debatir sobre el tipo de paso que necesitaba o quería la Hermandad.

Una promesa de campaña

Ahora, el hermano mayor cumple con una de sus promesas de campaña: "Escuchar a todos los hermanos". Del Rey ha repetido en reiteradas ocasiones que el objetivo de su equipo "no es ir a tumbar el paso", frente a lo que los ideólogos del mismo pudieran pensar, sino hacer que "los hermanos se manifiesten al respecto". Eso sí, en todo momento han confirmado que no están "de acuerdo en las formas".

"Cuidaremos nuestro patrimonio con restauraciones planificadas y revisiones periódicas, con participación de expertos cualificados, reconsiderando aquellos proyectos que sean necesarios revisar", se leía en su programa de gobierno. Así, Del Rey puntualizó a este periódico que "hay que abordar un debate sobre el tipo de paso que tenemos" y su equipo trabaja ya para dar a los hermanos toda la información al respecto.

El diseño del paso del Crucificado surgió de un dibujo realizado por el ex hermano mayor de la corporación y miembro de la junta de gobierno que lo propuso, Antonio Gutiérrez de la Peña, general licenciado en Derecho. Así, el boceto era, según reconoció el que fuera secretario de la Hermandad, José Salado, "muy embrionario" y sobre el mismo tuvieron que trabajar durante tres años técnicos en la materia.