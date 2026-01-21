El Rocío de Triana mantiene los cultos en El Rocío tras la cancelación del camino: este es el programa

La Hermandad del Rocío de Triana, ante la tragedia ocurrida en Adamuz y tras anunciar la cancelación del camino preparatorio previsto para el próximo sábado 24 de enero, ha hecho ajustes en los dos días en la aldea de El Rocío y ha confirmado el mantenimiento de los cultos religiosos programados con motivo de la peregrinación a las plantas de la Santísima Virgen del Rocío en la aldea almonteña.

La decisión fue adoptada por la Junta de Gobierno en una sesión extraordinaria celebrada la noche del 19 de enero, tras conocerse la magnitud del suceso y la cancelación oficial del camino. En un comunicado, la corporación rociera subraya que los cultos constituyen “la principal razón de nuestra peregrinación”, motivo por el cual no se verán alterados.

Cultos sin modificaciones

De este modo, el sábado 24 de enero la Hermandad asistirá corporativamente al rezo del Santo Rosario de las Hermandades, tras la misa de las 19:00 horas, que concluirá con una Salve solemne en el Santuario ante la Virgen del Rocío.

No obstante, queda suspendida la convivencia en la Casa Hermandad, así como todas las convocatorias y reuniones relacionadas con la organización del camino preparatorio.

Programa del domingo

Para el domingo 25 de enero se mantiene la celebración de la Santa Misa en el Santuario del Rocío a las 11:00 horas. Posteriormente, a la llegada a la capilla de la Casa Hermandad, se rezará el Ángelus.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario en el Santuario y la Salve de despedida, poniendo fin a los actos de la peregrinación.

Devolución del donativo y servicios

En el ámbito organizativo, la Junta de Gobierno ha acordado, de manera excepcional, dejar a libre elección de los hermanos la posibilidad de recuperar íntegramente el donativo abonado para el camino preparatorio, asumiendo la Hermandad los gastos derivados de su cancelación. En los próximos días se informará del procedimiento a seguir para efectuar dicha devolución.

Asimismo, se mantiene el servicio de autobuses establecido para el domingo 25, y los hermanos que así lo deseen podrán seguir disponiendo de los cuartos de la Casa Hermandad en las condiciones previamente acordadas.

Luto y condolencias

La Hermandad del Rocío de Triana se ha unido a los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno de España, mostrando su condolencia a las familias y allegados de las víctimas del trágico accidente ferroviario. Durante estos días se ofrecerán misas en la capilla por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta y total recuperación de los heridos.

Finalmente, la Junta de Gobierno ha querido agradecer públicamente a todos los hermanos su comprensión y colaboración ante esta situación excepcional.