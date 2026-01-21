La Virgen de los Reyes será intervenida a partir del 23 de enero y volverá antes del Miércoles de Ceniza

Las colas toman la plaza Virgen de los Reyes cada vez que la Patrona de la Archidiócesis se expone en besamanos. La Virgen de los Reyes es una de la talla más queridas de toda la provincia y cientos de personas recorren los caminos la noche del 14 al 15 de agsto para poder verla procesionar. Esa devoción que le tienen los sevillanos se percibe en sus manos, gastadas de besos. Ante esta situación, la Catedral ha decidido intervenirla.

El comunicado compartido por la Catedral de Sevilla puntualiza que los trabajos se realizará después del 23 de enero y aclara que se enmarca "dentro de las tareas habituales de conservación preventiva de su patrimonio histórico-artístico" de la institución. Así, aclara que tendrán un carácter conservativo "garantizar la adecuada preservación de esta emblemática imagen y prevenir posibles alteraciones derivadas del paso del tiempo".

El encargado de la intervención será Enrique Gutiérrez Carrasquilla, que ya ha restaurado otras obras como el Retablo Mayor de la Iglesia de Santa Ana de Triana o el Cristo de Burgos en 1997, por el que obtuvo Premio Demófilo de la Fundación Machado. Este licenciado en Bellas Artes realizará además un estudio de la talla y la documentación pertinente a todos los trabajos que lleve a cabo en la intervención.

Los trabajos de intervención

Los trabajos se centrarán en la eliminación de las manchas de pintalabios que tiene la Gloriosa en sus manos de los distintos besamanos. En esta zona se reintegrarán además los desgastes por abrasión que tiene por estos actos. Además, se trabajará en las perdidas de policromía en la sien de la talla debido al roce de los alfileres para vestirla y se fijarán las capas pictóricas que presenten alteraciones.

La Virgen no será el único objetivo de esta intervención. En el caso del Niño, habrá una "reintegración puntual de las pérdidas de policromía observadas", como detallan desde la Catedral.

La intervención se realizará en las propias instalaciones del Cabildo Catedral. Aquí, como lee el comunicado, se podrán garantizar "en todo momento" las condiciones necesarias tanto técnicas, como ambientales y de seguridad. Todo para preservar la imagen de forma correcta. Los trabajos comenzarán en los próximos días, tras la presentación de los niños a la Patrona y terminarán antes del Miércoles de Ceniza.

Los trabajos estarán supervisados en todo momento por la conservadora responsable del patrimonio en el templo metropolitano. Según las fechas ofrecidas por la Catedral en el comunicado, la vuelta de la Patrona de la Archidiócesis al culto coincidirá con la finalización de los trabajos que se están realizando en la Capilla Real. Así, los fieles tendrán una doble celebración, la vuelta de su Virgen y de su Capilla.

La Patrona llegó a la capital andaluza de la mano del rey San Fernando. Según la leyenda, el también patrón de la ciudad se preparaba para conquistar Sevilla a los musulmanes le pidió a la Virgen que le diese ideas para poder tomarla. Durante la noche, el rey soñó con que ella le prometía su ayuda y cuando despertó se encontró con las llaves de la ciudad a su lado. Fernando III abrió las puertas de la ciudad y se hizo con ella.

Esta misma leyenda apunta que, tras el sueño, el monarca mandó a hacer una talla con su visión y esta la acompañó el resto del tiempo de la reconquista. La talla está fechada en siglo XIII y su autoría es desconocida, aunque los restos de su ideólogo, el patrón de la ciudad descansan a sus pies desde entonces.