Los Gitanos de Sevilla estará presente en un certamen de 3.000 músicos cofrades en Alicante

Cerca de 3.000 músicos de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Baleares y cofrades de 17 semanas santas de Valencia y Alicante participarán este fin de semana en Alicante Pasión Cofrade en Fira Alacant. Por Sevilla estará la Sección Musical de Los Gitanos, pero también estarán presentes bandas y agrupaciones musicales andaluzas procedentes de las provincias de Jaén y Almería.

Dirección del evento

El consejo del evento lo preside la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y el director general, Alejandro Morant, según ha informado la institución ferial en un comunicado.

La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Asunción de Elche (Alicante) será la primera en poner sones a la feria, en un acto que coincide con la inauguración oficial prevista a las 11.00 horas, mientras que la apertura de puertas tendrá lugar a las 10.30 horas.

Bandas y agrupaciones participantes

Los Gitanos de Sevilla ( Andalucía )

( ) A.M Ntro Padre Jesús Despojao de Jaén ( Andalucía )

de ( ) Banda C.C. y T.T. Stm Cristo de la Columna (Los Coloraos) de Daimiel ( Ciudad Real )

(Los Coloraos) de ( ) A.M Ntra Sra. de la Amargura Paso Blanco Lorca ( Murcia )

( ) Banda C.C. y T.T. Santacruz Almería ( Andalucía )

( ) A.M Ntro Padre Jesús de la Humildad Mallorca ( Islas Baleares )

( ) Banda C.C. y T.T. El Carmen de Almería ( Andalucía )

de ( ) A.M Cruz Roja de Tobarra ( Albacete )

de ( ) A.M Pasión Alicante

A.M La Llàgrima Mutxamel ( Alicante )

( ) A.M Santacruz ( Alicante )

( ) A.M V. del Sufragio Benidorm ( Alicante )

( ) Banda C.C. y T.T. Ntro Padre Jesús Cautivo de Oliva ( Valencia )

de ( ) Banda C.C. y T.T. Flagelación y Gloria Elche ( Alicante )

( ) Banda C.C. y T.T. La Coma de Paterna ( Comunitat Valenciana )

de ( ) A.M La Asunción Elche ( Alicante )

( ) Banda C.C. y T.T. Lamentaciones Jumilla ( Murcia )

( ) A.M La Verónica Totana ( Murcia )

( ) A.M Santo Sepulcro Oliva ( Valencia )

( ) Banda C.C. y T.T. La Sangre de Elche ( Alicante )

de ( ) A.M La Oración del Huerto Yecla ( Murcia )

( ) Banda C.C. y T.T. La Samaritana Elche ( Alicante )

( ) Banda C.C. y T.T. Virgen de los Llanos (Albacete)

Elche, protagonista del arranque

Con esta elección, Fira Alacant busca "rendir tributo a todos los músicos presentes y, de manera especial, a los de Elche", ciudad de la que participan cuatro formaciones musicales.

Morant ha agradecido a todas las semanas santas participantes, a las bandas de cornetas y tambores, a las agrupaciones musicales y al resto de colectivos asistentes su "implicación en la promoción y difusión del evento".

Impulso a la Semana Santa del arco mediterráneo

Además, ha señalado que quieren "promocionar la Semana Santa de España y, de manera especial, la del arco mediterráneo", con representación de territorios como Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía o Murcia.

En este sentido, ha aseverado que han logrado reunir celebraciones declaradas de Interés Turístico Internacional, así como otras de "gran proyección". En el ámbito musical, ha resaltado la presencia de la Junta de Hermandades de Semana Santa de Oliva y de dos de sus formaciones, El Sepulcro y El Cautivo, "referentes de la música cofrade en España", a su juicio.

También ha remarcado que otro de los objetivos del evento es "divulgar y promocionar la Semana Santa de España", declarada en 2017 Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por el Gobierno central.

Conciertos de cierre con cientos de músicos

De otro lado, Fira Alacant ha indicado que los cierres de las dos jornadas reunirán en el escenario a "más de 300 músicos". El primero tendrá lugar el sábado a las 23.00 horas, con la participación de cuatro agrupaciones musicales y más de 350 músicos de Los Gitanos de Sevilla, La Pasión de Alicante, La Humildad de Mallorca y el Santo Sepulcro de Oliva, que interpretarán al unísono la marcha Costaleros Gitanos bajo la dirección del compositor y director Pedro Manuel Pacheco.

La clausura se celebrará el domingo a las 18.00 horas, con una actuación conjunta de 200 músicos de la Banda de Cornetas y Tambores Flagelación y Gloria de Elche y la Virgen de los Llanos de Albacete, en el escenario central.

Imágenes, enseres y encuentros nacionales

Asimismo, cada junta aportará imágenes o enseres representativos de sus propias celebraciones. Estarán presentes, entre otras, Almoradí, próxima sede de la Junta Diocesana de la Semana Santa de Alicante, y la Hermandad de la Santa Cruz de Alicante, que acogerá el Encuentro Nacional de Descendimientos, evento que será presentado durante la feria.

Acción solidaria

Finalmente, desde la feria se ha recalcado la acción solidaria promovida para "beneficiar a hermandades, cofradías y bandas participantes".

Noticias relacionadas

De esta forma, dos euros de cada entrada adquirida por vía digital se destinarán directamente a estos colectivos para el desarrollo de acciones solidarias o la adquisición de instrumentos musicales.