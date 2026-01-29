El arzobispo de Sevilla: "No juzgo a los que participan en la Semana Santa con otras sensibilidades"

"Una procesión es un acto de oración". José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, pone el foco así en la labor evangelizadora de las hermandades como "prioridad" en los cultos externos de las cofradías sevillanas. El arzobispo de Sevilla afirma que “todos los factores de la Semana Santa son importantes, pero no tienen la misma relevancia", aunque "no juzga" a aquellos que participan con otras sensibilidades como los ateos, agnósticos o turistas.

Saiz Meneses ha asistido a un nuevo encuentro de #ElCorreoPregunta, con la colaboración de Bidafarma, en la Fundación Cajasol con autoridades civiles y religiosas de la ciudad de Sevilla, así como la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. El evento ha sido conducido por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, para tratar la visión del máximo representante de la Archidiócesis sobre la actualidad y la labor social de la Iglesia.

Fotogalería | #ElCorreoPregunta con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses / M. Quesada

"Chuleando nos equivocamos plenamente"

No obstante, el arzobispo de Sevilla realiza un llamamiento a la seriedad: "hay que poner el énfasis en la oración y la evangelización". Además, deduce que ayudaría a poner solución a muchos problemas. Incide así en la "conversión personal", acuda más o menos gente a presenciar los cortejos procesionales.

En referencia a las actitudes y el trato entre las hermandades, más aún cuando se acerca la Cuaresma y surgen de nuevo las rencillas ante los órdenes de paso por Carrera Oficial y la configuración del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Saiz Meneses afirma que "cuando chuleamos tratando de ser más que otros, nos equivocamos plenamente". Pide buscar la excelencia con humildad y sencillez sin caer en ningún tipo de superioridad.

Mujeres en las hermandades

El papel de las mujeres en las hermandades ha estado muy presente en el encuentro, aprovechando además la asistencia de la hermana mayor de La Paz. El arzobispo apunta a la importante labor de las catequistas y responsables de las cáritas parroquiales, en los pilares de formación y caridad, que el público presente en Cajasol no ha dudado en respaldar de forma mayoritaria. Realiza una distinción así, respecto a la liturgia, aunque matiza que "Jesús eligió a sus doce apóstoles, pero por encima estaba la Virgen María como mujer".

Respecto al planteamiento de derechos y deberes, deduce que, lógicamente, es bueno que las mujeres accedan a otros ámbitos que antes estaban prohibidos, pero dejando al margen al sacerdocio: "es un servicio, no un dominio ni un poder". Por tanto, establece una separación de otros ámbitos de la sociedad como las empresas.