José Ángel Saiz Meneses: "La restauración de la Macarena fue una alineación cósmica"

“Una procesión es un acto de oración”. Saiz Meneses pone el foco así en la labor evangelizadora de las hermandades como “prioridad” en los cultos externos de las cofradías sevillanas. El Arzobispo de Sevilla afirma que “todos los factores de la Semana Santa son importantes, pero no tienen la misma relevancia”, aunque “no juzga” a aquellos que participan con otras sensibilidades como los ateos, agnósticos o turistas.

El Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, asiste este mañana a una nueva cita de #ElCorreoPregunta, con la colaboración de Bidafarma, en la Fundación Cajasol respondiendo a las cuestiones planteadas por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo. Saiz comparte un encuentro con autoridades civiles y religiosas de la ciudad de Sevilla, así como la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, para tratar su visión sobre la actualidad y la labor social de la Iglesia sevillana.

“Chuleando nos equivocamos plenamente”

No obstante, Saiz Meneses realiza un llamamiento a la seriedad: “hay que poner el énfasis en la oración y la evangelización”. Además, deduce que ayudaría a poner solución a muchos problemas. Incide así en la “conversión personal”, acuda más o menos gente a presenciar los cortejos procesionales.

En referencia a las actitudes entre las hermandades, afirma que “cuando chuleamos tratando de ser más que otros, nos equivocamos plenamente”. Pide buscar la excelencia con humildad y sencillez sin caer en la superioridad moral.

La restauración de la Macarena

En referencia a la restauración fallida de los Arquillo, el Arzobispo de Sevilla ha confesado sufrir esos días con una “preocupación de padre”, calificando a la restauración como “alineación cósmica”. Si bien, hace referencia a que “siempre rectificar es de sabios”. Igualmente, apela en todo momento a la unidad de los hermanos.