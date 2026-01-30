Arranca la Candelaria en El Rocío: qué es, dónde aparcar y restricciones de tráfico este fin de semana

La Candelaria de El Rocío (Huelva) se celebra este fin de semana y volverá a congregar a miles de rocieros llegados de distintos puntos del país. Ante la previsión de mayor afluencia, especialmente el domingo por la presentación de los niños a la Virgen, el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado medidas de seguridad vial y limitaciones de aparcamiento en la aldea.

Qué es la Candelaria

Esta festividad se celebra el primer fin de semana de febrero en Almonte y conmemora la Presentación del Niño Jesús en el Templo, viene del siglo XVI, con referencias ya en 1608. Tras vivir un importante auge en el siglo XIX, comparable al de la Romería del Rocío, la celebración se paró a raíz de la Guerra Civil de 1936, con un intento de recuperación en 1957. Finalmente, la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte la reinstauró en 1993, trasladándola al Santuario del Rocío, donde se celebra desde 1994 con actos como la vigilia, el Rosario de la Aurora, las misas dominicales y la presentación de los niños a la Virgen.

Zonas sin aparcamiento

Las restricciones buscan facilitar el desarrollo de los cultos y garantizar la seguridad y movilidad en los espacios con mayor concentración de personas, en coordinación con los actos organizados por la Hermandad Matriz.

Durante el sábado y el domingo no se permitirá estacionar en los entornos del Santuario, la calle Muñoz y Pabón, el tramo central de la calle Almonte, la zona central de la Plaza de Doñana, la Plaza del Acebuchal y El Real.

Tampoco se podrá aparcar en el callejón de servicio de la calle Bellavista, habilitado como vía de evacuación del Centro de Salud.

Horarios y control policial

Las medidas estarán activas desde el sábado a las 15:00 horas hasta el domingo a las 15:00 horas. La Policía Local realizará un seguimiento continuo del flujo de vehículos y del desarrollo de los actos, con posibilidad de ajustar el dispositivo si la situación lo requiere.

El operativo coincide con las recientes inclemencias meteorológicas asociadas a la borrasca Kristin, que ha dejado lluvias y fuertes vientos en la aldea. El Rocío, asentado sobre terrenos de marisma, cuenta con calles de arena y poca pendiente, lo que favorece la acumulación de agua y la aparición de zonas intransitables en episodios de lluvia.

Trabajos de mantenimiento

Ante este escenario, el servicio de mantenimiento trabaja estos días en labores de acondicionamiento para minimizar los efectos del temporal y mejorar el acceso y la movilidad de vecinos y visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se subraya el compromiso con el mantenimiento continuo de las calles de El Rocío y el interés prioritario en que, en citas destacadas del calendario rociero como la Candelaria, los actos y cultos se desarrollen con las mejores garantías de seguridad y la mayor normalidad posible.