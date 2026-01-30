Elecciones en la Hermandad de los Gitanos: candidatos, cuándo y quiénes votan

Primeras elecciones en el mundo de las hermandades en Sevilla tras un final de 2025 marcado por las elecciones en La Macarena y La Exaltación. La Hermandad de los Gitanos celebrará el cabildo general de Elecciones este domingo 1 de febrero, en su casa hermandad. Según ha comunicado oficialmente la corporación, el proceso electoral se desarrollará de forma presencial, dando comienzo a las 12:00 y finalizando a las 20:00.

El actual hermano mayor, José María Vargas Flores, culmina su mandato iniciado en 2022, un período marcado, según ha defendido en su perfil en redes sociales, "por el compañerismo entre hermanos, la fe y la difusión de las raíces históricas de la hermandad desde sus inicios en Triana".

Sin duda, es un momento clave para definir el rumbo de la hermandad de la Madrugá de cara a la próxima Semana Santa, con la participación de más de 8.000 hermanos que conforman actualmente la cofradía.

Estos son los candidatos:

Antonio Moreno Santaella En sus redes sociales, Moreno Santaella apuesta por cuidar el futuro de la hermandad, especialmente a los más jóvenes, promoviendo valores cristianos como la fe, la alegría y el compañerismo. Su proyecto incluye la creación de una bolsa de prácticas laborales y la formación de jóvenes voluntarios. Santaella afronta esta convocatoria como su tercer intento de acceder al cargo de hermano mayor, tras haberse presentado ya a las elecciones de 2010, en las que resultó elegido Pepe Moreno Vega.

Carlos de Paz Moreno De Paz Moreno ha defendido una candidatura en la que, según su programa, propone planes de mejora del templo, como un informe sobre el estado de los enseres de la hermandad. Además, busca fortalecer la vida de hermandad mediante convivencias abiertas y optimizar la organización del cortejo para la estación de penitencia de la Semana Santa, debido a los largos retrasos que sufre la hermandad en cada estación. De Paz Moreno, vuelve a presentarse trás haberlo hecho en las pasadas elecciones de 2022, que finalmente fue elegido José María Vargas Flores, actual hermano mayor.

Emilio Jiménez Núñez Jiménez Núñez es el único de los tres candidatos que pertenece a la actual Junta de Gobierno, como diputado mayor de Gobierno. En su programa defiende una línea continuista con la actual dirección, siguiendo la tradición de crear grupos de convivencia para los hermanos más pequeños, a la vez que impulsa la transformación digital de la hermandad para adaptarse a los nuevos tiempos.

¿Quiénes pueden votar?

Según ha informado la hermandad, tendrán derecho a voto todos aquellos hermanos que hayan cumplido los 18 años de edad y cuenten con al menos dos años de antigüedad continuada en la hermandad conforme a lo establecido en sus reglas.