El nuevo capataz de La Macarena pierde la confianza en media cuadrilla: la intrahistoria de la última polémica en torno a los costaleros

Una nueva brecha se ha abierto en la Hermandad de la Macarena en esta última semana. El nuevo capataz general de la corporación de la Madrugá, Antonio Santiago comunicó vía telefónica a más de una treintena de miembros de la cuadrilla su "pérdida de confianza" en ellos, lo que impide que puedan formar parte del grupo de hermanos que portarán a la Esperanza en la próxima Madrugá. De hecho, estas personas han sido animadas a no presentarse en la igualá de este viernes, según ha confirmado uno de los costaleros afectados con los que ha hablado con este periódico y que prefiere mantener el anonimato

Este hecho propició que el jueves por la noche una representación de estos costaleros afectados presentaran en la secretaría de la hermandad un documento en el que pedían la cancelación de la igualá para que pudieran ser escuchados por la corporación. La decisión adoptada por Antonio Santiago ha protagonizado un intenso debate en redes y, en general, en el mundo cofrade. Nada de la Macarena pasa desapercibido.

Hay que recordar que Santiago fue nombrado capataz general de la hermandad el pasado mes de diciembre por la nueva junta de gobierno de Fernando Fernández Cabezuelo. Un nombramiento que supuso el regreso a los martillos de la Hermandad de la Macarena tras ocho años de ausencia. Hace ocho años, en 2017, con la junta de gobierno recién elegida y presidida por José Antonio Fernández Cabrero, fue el mismo Santiago el que no admitió ser relevado de su dirección ni aceptó ser capataz auxiliar de José María Rojas Marcos.

El nombre de Santiago es un clásico en el martillo macareno desde pequeño e incluso fue segundo capataz de la Esperanza y mano derecha del añorado Luis León Vázquez, considerado por muchos como el artífice del andar tan característico del paso de palio. Su padre fue Manuel Santiago, uno de los creadores de las cuadrillas de hermanos costaleros junto a Salvador Dorado El Penitente y precursor del estilo de andar siempre "de frente" que tan a gala llevan los pasos que Antonio comanda en la actualidad junto a su hijo.

Una herida que lleva abierta ocho años

En las últimas horas distintas publicaciones en redes acusaban al nuevo capataz de ejercer venganza por su salida hace ocho años. Antes de su última Semana Santa, en la primera etapa al frente de la Esperanza Macarena, en marzo de 2017, otro grupo de costaleros firmaron un documento en el que se instaba a la Junta de Manolo García a revisar e intervenir en el "ambiente enrarecido dentro de la cuadrilla de hermanos costaleros", aportando motivos éticos del capataz.

En aquella carta afirmaban que Santiago celebró una reunión para cesar a varios costaleros argumentando que habían sido motivados únicamente por criterios técnicos y de edad. En el mismo documento hacían referencia al párrafo tercero del artículo 32 del Régimen Interno "del capataz y de los costaleros" en el que la Junta de Gobiernos tiene potestad para decidir sobre la nómina de hermanos costaleros para la Madrugá.

Tras las elecciones de ese mismo mes de noviembre, la lista electa se mostró abierta a dialogar y admitió que Santiago hizo cosas de forma errónea, lo que sirvió a la junta de Cabrero para escudarse al suplir a Antonio como primer capataz.

El pasado jueves, Antonio Santiago atendió al programa El Atrio del canal oficial de la Hermandad de la Macarena. Allí declaró que su intención era empezar de cero tanto con su equipo como con las cuadrillas. También asumió el reto que supone organizar una igualá con más de setecientos aspirantes y desveló el nombre de los capataces que le acompañarán en su nueva etapa; Manuel Antonio Santiago, Javier Prieto, Jesús Díaz, Enrique Martín, José Luis Delgado y Juan Baptista.

Esta entrevista ha sido lo más cerca que ha estado la hermandad de dar una versión oficial a los hechos ocurridos con los costaleros puesto que desde la propia corporación, y a preguntas de El Correo de Andalucía, no han ofrecido respuesta alguna a este polémico episodio.

Un página controvertida que supone un nuevo frente abierto para la junta de Cabezuelo, una candidatura que prometió unión y diálogo y que ya ha sufrido en tres meses la renuncia de un prioste que no llegó a jurar su cargo y ahora esto. Todo ello, ganando las elecciones con menos del 50% de los votos, algo que le puede complicar la legislatura de cuatro años.