Antonio Casamitjana le regala a la Semana Santa de Sevilla un valiente y rotundo cartel: todos los detalles de una gran pintura llena de significado

El Cristo de las Misericordias, obra del círculo de Pedro Roldán y titular de la Hermandad de Santa Cruz, y la nueva Magdalena de la Hermandad del Buen Fin, realizada por Darío Fernández Parra en 2024, protagonizan el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2026, obra pintada por Antoine Cas y que edita el Consejo de Cofradías.

La máxima institución cofradiera de la ciudad filtró por error el contenido de la obra adelantándose varias horas al acto de presentación oficial del cartel. Un evento que en un principio estaba previsto para el mediodía del 31 de enero y que tuvo que aplazarse por el frustrado homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz.

Un cartel colorido y con mucha fuerza

El soberbio crucificado de Santa Cruz sirve de eje central del cartel. Repite aparición en el cartel como ya lo hizo en 2016 y en 1971, aunque este último aún no era editado por el Consejo. Como curiosidad, ambos años llovió el Martes Santo y la corporación decana de la jornada no pudo completar su estación de penitencia. A sus pies, se encuentra la rompedora imagen de la Magdalena, de la Hermandad del Buen Fin, que se estrenó hace dos años en el nuevo misterio de la corporación de San Antonio de Padua. También llama la atención el fondo rojo, repitiendo las formas del cartel de Salustiano y que según el propio autor quiere simbolizar un acto de "sacrificio, amor, misericordia y vida entregada", acorde a la advocación que preside la obra.

Pese a repetir el color del fondo del polémico cartel de Salustiano, es completamente distinto. Aquí es donde se ve la personalidad arrolladora del autor ya que al no ser un fondo liso, se dibujan figuras con multitud de interpretaciones como las almas y los ángeles que escoltan a Cristo en los cielos. Casamitjana hace un guiño al historicismo cofrade situando un halo dorado en la cruz y que rodea la cabeza del Cristo. Esto recuerda al nimbo, habitual en las fotografías de principios de siglo pasado y que la hermandad tuvo a bien recuperar el año pasado y que resalta la divinidad de la imagen.

"Quiero simbolizar a Cristo como Redentor y Salvador no como figura de sufrimiento con la Magdalena como sustento de Esperanza y Amor" Antonio Casamitjana

Tras descubrir el cartel, el artista admitió que "el cartel no busca el impacto fácil, es una puerta abierta a la oración y la permanencia en la memoria, e invita a la contemplación y al silencio". Por eso ha escogido a la figura del Cristo de Santa Cruz, una imagen rotunda que implora a la misericordia de Dios Padre y que habla con la historia como un eje vertical. También figura abajo la imagen de la Magdalena del Buen Fin en una clara referencia a la unión del cielo y la tierra.

Casamitjana admitió que no fue fácil la elección de la imagen ni el proceso creativo del mismo. El rojo de la pasión y el sacrificio es el color fundamental del cartel junto a las figuras emergentes. "El fondo deja de ser un escenario para ser un espacio virtual para ser también amor, fuego y pasión", reconoce el autor.

También el autor habló del halo como símbolo de resurrección y las figuras como alegorías propias de la cultura española. "Quiero simbolizar a Cristo como Redentor y Salvador no como figura de sufrimiento con la Magdalena como sustento de Esperanza y Amor", reseñó Casamitjana.

¿Quién es Antonio Casamitjana?

También conocido artísticamente como Antoine Cas, este pintor es gaditano de nacimiento pero al licenciarse en Bellas Artes en las especialidades de Pintura, Conservación y Restauración por la Universidad de Sevilla (US), donde también se tituló en Historia del Arte, decidió instalarse profesionalmente en la capital andaluza.

Ha expuesto en galerías de Francia e Italia. Su presencia es habitual en ferias internacionales como Arco, Art Montepellier y Art París. Entre los carteles realizados, destaca el de las Fiestas de Primavera de Sevilla, que realizó en 2024.