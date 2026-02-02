Emilio Jiménez, elegido nuevo hermano mayor de Los Gitanos: propone Misión al Polígono Sur y peregrinación a Roma

Emilio Jiménez ha sido elegido nuevo hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos tras las elecciones celebradas este domingo. Con 723 votos, seguido por Carlos de Paz, que obtuvo 666 votos, y Antonio Moreno Santaella, con 435 votos. El candidato de la línea continuista se ha impuesto en una votación en la que participaron 1.889 hermanos, según ha confirmado oficialmente la corporación.

Entre sus propuestas destaca la organización de una peregrinación a Roma con solicitud de audiencia al Santo Padre, cuyo objetivo principal es buscar la protección del pueblo gitano por parte de la Iglesia.

Trayectoria y experiencia

El nuevo hermano mayor cuenta con una amplia trayectoria de 16 años en las Juntas de Gobierno durante los mandatos de José Moreno Vega y José María Flores Vargas. En las dos últimas legislaturas ha ejercido como diputado mayor de gobierno junto a Flores Vargas.

Su candidatura, presentada bajo el lema De Corazón Morado, fundamenta su proyecto en una trayectoria vital vinculada a la Hermandad desde la infancia. Jiménez ha destacado en su redes sociales haber conocido y aprendido de las generaciones anteriores de hermanos, cuya devoción al Señor de la Salud y a la Virgen de las Angustias marcó profundamente su formación.

Candidatura Emilio Jiménez / Candidatura de Emilo Jiménez

Entre las principales propuestas que ha presentado en su candidatura destacan una misión en el Polígono Sur, reforzando el compromiso social de la Hermandad con el barrio como la Peregrinación a Roma, con solicitud de audiencia al Santo Padre, coincidiendo con el 275 aniversario fundacional de la corporación.

En cuanto a la conservación del patrimonio, Jiménez propone la restauración del paso de palio como la viabilidad de la realización de un nuevo acceso al columbario, que permita a los hermanos visitar a sus seres queridos.

Con esta victoria, Emilio Jiménez afronta el reto de liderar una de las hermandades más queridas y seguidas de Sevilla, manteniendo su esencia devocional en torno al Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias.