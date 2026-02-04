Ya está disponible de forma gratuita el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026: así puedes conseguirlo

Ya está disponible el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2026. La mirada al cielo del Cristo de la Misericordia de Santa Cruz y la Magdalena del Buen Fin con las ánimas en rojo de fondo se ha convertido en todo un éxito entre los cofrades. Con este triunfo entre el público y como es ya una tradición, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha puesto ya a disposición de la ciudadanía el cartel de forma gratuita.

Para poder conseguir un ejemplar de la obra de Antonio Casamitjana, los interesados tendrán que acudir a la sede del Consejo de Hermandades en la calle San Gregorio, número 26. Para hacerse con uno de los carteles hay que acudir a la institución cofradiera de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 o de 17:00 a 20:00. Además, desde el propio Consejo avisan en sus redes sociales de que la venta del cartel queda completamente prohibida.

En total, el órgano coordinador de las hermandades de la capital ha puesto a disposición del público alrededor de 6.500 ejemplares, como han podido confirmar fuentes de la institución de San Gregorio a El Correo de Andalucía. Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, las copias a repartir tendrán un tamaño A3 o similar

"Cristo como Redentor"

Esta es ya una tradición que cada año reúne colas de cofrades en la céntrica sede del Consejo y que hace que establecimientos y casas se llenen de la pintura. A unos días de que empiece ya sí la Cuaresma, todavía falta por conocer si será esta la obra que, como ha ocurrido en otras ocasiones, ilustre el programa de mano del Consejo o, como ocurrió en el año del cartel de Salustiano, sea otra la obra o la fotografía que se utilice como portada del mismo.

La obra ha sido una sorpresa para muchos. Las almas y los ángeles acompañan al crucificado que busca el cielo. El propio autor defendía en la presentación del cartel su voluntad de "simbolizar a Cristo como Redentor y Salvador no como figura de sufrimiento con la Magdalena como sustento de Esperanza y Amor". De hecho, el rojo que envuelve la imagen no simboliza dolor, sino sacrificio, amor extremo, misericordia derramada.

Casamitjana nació en Cádiz y se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Pintura, Conservación y Restauración. En la Hispalense también se licenció en Historia del Arte e instaló su estudio en la capital andaluza. El pintor ha presentado colecciones en Francia y España y entre sus obras más conocidas por el público sevillano está el cartel de las Fiestas de Primavera 2024 o las portadas de los programas de mano de El Llamador de 2025.