Hasta 16 hermandades están en vilo por las obras de Las Setas: el Ayuntamiento no tomará una decisión hasta "tres semanas antes" del Viernes de Dolores

Un total de 16 hermandades siguen pendientes de las obras en la Plaza de la Encarnación con motivo de la adecuación de la vía para el Tranvibús de Sevilla Este: los trabajos no estarían culminados para la Semana Santa. El gobierno municipal asume esta realidad como "la más probable" a escasos días del arranque de la Cuaresma.

Al parecer, el problema no estaría tanto en la calle Imagen, sino en la propia Plaza de la Encarnación. El Delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Alés, en declaraciones a El Correo de Andalucía, afirma que un cajón de obras sobre uno de los carriles que atraviesa el centro de Las Setas podría no estar retirado para la próxima Semana Santa.

Desde el gobierno municipal, no tomarán una decisión definitiva hasta apenas tres semanas antes del Viernes de Dolores. Es decir, hasta la primera semana de marzo no habrá noticias sobre la retirada o la permanencia de este cajón de obras. Todo parece inclinarse hacia la segunda opción, ya que las lluvias de las últimas semanas han retrasado algo los trabajos y no estarían terminados el Viernes de Dolores, tal y como habían previsto en un principio.

Tres alternativas para salvar las obras

En este caso, las autoridades plantean tres alternativas a las cofradías para salvar este obstáculo: transitar por el carril contiguo a este cajón de obras o hacerlo rodeando la Plaza de la Encarnación, por la derecha o la izquierda.

Las hermandades podrán trasladar sus propuestas de itinerario alternativas hasta el próximo domingo. Esta es la información derivada a los hermanos mayores en las diversas reuniones que mantienen estos días junto al Consejo de Hermandades y Cofradías para perfilar todos los detalles de la próxima Semana Santa. A partir del lunes, el CECOP deberá estudiar las propuestas de las distintas cofradías para dar luz verde o, en cambio, proponer modificaciones sobre las mismas.

Para aquellas cofradías que opten por transitar al lado del cajón, el Ayuntamiento de Sevilla podría retranquear incluso un par de kioskos y varias farolas para tratar de dejar más espacio. Sin embargo, la falta de comodidad y la merma de la estética podría no gustar a la mayoría de hermandades, terminando por rechazar esta posibilidad.

Hasta 16 hermandades afectadas

Un total de 16 hermandades transitan por la Plaza de la Encarnación en el camino de ida o vuelta hacia la Carrera Oficial. La jornada con más cofradías implicadas es el Jueves Santo con hasta cuatro cortejos, mientras el Viernes Santo no transita ninguna por el lugar.

Las afectadas son La Cena, San Roque, La Amargura, San Pablo, La Redención, San Benito, San Esteban, El Carmen, La Sed, La Exaltación, Las Cigarreras, Montesión, El Valle, Los Gitanos, Los Servitas y La Trinidad.

Aforamientos puntuales si fuese necesario

Es más, desde la Delegación de Fiestas Mayores no descartan aforar al público la zona de Las Setas, estudiando caso a caso dependiendo de las circunstancias del momento. Sin embargo, no sería un aforamiento total de la zona, según indican fuentes municipales.

No obstante, inciden que la afectación de la vía sería por la colocación de adoquinado y, en ningún caso, habría socavones en el suelo que significasen un problema de seguridad añadido para el público asistente.