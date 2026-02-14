Semana Santa
Así será el recorrido de La Macarena la próxima Madrugá: atravesará el Arco y recuperará su paso por Correduría
La Hermandad ya no cruzará la Alameda a la ida y girará hacia la calle Muro a la vuelta para incorporarse a Resolana, un itinerario que tendrá que ser aprobado por el Cecop
La Junta de Gobierno de La Macarena ha aprobado el itinerario de la hermandad en la próxima Madrugá. El recorrido contará con dos novedades respecto al del pasado 2025: la recuperación del paso por la calle Correduría y el ajuste en el regreso de la cofradía llegando por la calle Muro.
Además, volverá a atravesar el Arco, con lo que "se cumple así con lo deseado y prometido por Fernando Fernández Cabezuelo, actual hermano mayor de la Macarena", según han informado fuentes de la Hermandad.
A la espera de la autorización del Cecop
La Hermandad de la Macarena ha comunicado este itinerario -aprobado en cabildo celebrado en la noche de este viernes-, una vez remitido al Consejo General de Hermandades y Cofradías y a falta de la preceptiva autorización del Cecop.
Según ha informado la Hermandad, la recuperación de la calle Correduría supondrá volver a "uno de los ejes tradicionales del recorrido" y reforzando el tránsito por la calle Feria en su tramo más vinculado al barrio, antes de revirar hacia esta calle.
"Con esta decisión se vuelve a un itinerario más coherente con la memoria histórica de la Hermandad, recuperando un trazado que durante décadas formó parte natural de la Estación de Penitencia", ha subrayado en una nota de prensa.
En este sentido, la Hermandad de La Macarena ha añadido que "Correduría y Feria configuran un espacio íntimo, de barrio y de tradición, donde la cofradía se reconoce en su propia historia y donde generaciones de nazarenos han iniciado su caminar hacia la Catedral".
Cambios en la vuelta
En lo que se refiere al ajuste del recorrido de regreso, en la vuelta a la Basílica y tras salir de la calle Parras, la cofradía girará hacia la calle Muro para incorporarse a la Resolana y volver a pasar por el Arco antes de su entrada. "Este ajuste configura una llegada más directa, ordenada y simbólicamente significativa, culminando el recorrido bajo el Arco de la Macarena", ha subrayado la hermandad.
Con ello, ha recordado, "se suprime el tránsito por la calle Fray Luis Sotelo y se optimiza el tramo final de la Estación de Penitencia, reforzando la cohesión y estabilidad del cortejo en los momentos de mayor exigencia".
Así queda el itinerario completo
El itinerario completo aprobado por la Junta de Gobierno discurrirá desde la Basílica por Resolana (atravesando el Arco), Feria, Correduría, Amor de Dios, Alameda, Trajano, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución, Catedral, Plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Argote de Molina, Francos, Chapineros, Villegas, Jesús de las Tres Caídas, Plaza Cristo de Burgos, Ortiz de Zúñiga, Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, San Juan de la Palma, María Purísima, Feria, Peris Mencheta, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Resolana, Arco y entrada en la Basílica.
En cuanto al horario, la salida de la Cruz de Guía será a las 00:00 horas, mientras que el regreso del paso de palio de María Santísima de la Esperanza Macarena está previsto a las 13:30 horas en el cancel de la Basílica.
