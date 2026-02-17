Las hermandades del Amparo y Montserrat protagonizarán las portadas del Corpus Christi de Sevilla 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que las tradicionales portadas del Corpus Christi de la plaza de San Francisco estarán dedicadas este año a las hermandades del Amparo y Montserrat, en reconocimiento a los aniversarios y celebraciones extraordinarias que ambas corporaciones vivirán el próximo año.

La Delegación de Fiestas Mayores, que dirige Manuel Alés, trabaja ya en el diseño de estas estructuras efímeras que servirán de pórtico al paso del cortejo del Corpus Christi, presidido por el Santísimo Sacramento. Como es habitual, las portadas se instalarán en la plaza de San Francisco, epicentro de una de las jornadas más solemnes del calendario festivo y religioso de la ciudad.

En esta edición, el Consistorio rendirá homenaje a dos hermandades históricas de Sevilla que celebran fechas señaladas en 2026. Por un lado, la Hermandad del Amparo, que conmemorará la coronación canónica de su imagen titular, prevista para el 8 de noviembre. Por otro, la Hermandad de Montserrat, que celebra el 425 aniversario de su fundación, una efeméride que además se enmarca en el milenario de la abadía catalana de Montserrat, origen de esta devoción y escenario reciente de un momento histórico con la presencia de su dolorosa.

Las portadas estarán inspiradas en dos enclaves muy vinculados a estas corporaciones y situados frente a frente en la calle Cristo del Calvario: la puerta principal de la parroquia de la Magdalena, sede del Amparo, y el pórtico de entrada a la capilla de Montserrat, hermandad del Viernes Santo. Con ello, el Ayuntamiento pretende trasladar al corazón del Corpus la identidad arquitectónica y devocional de ambas corporaciones.

El delegado Manuel Alés ha subrayado que la elección busca "homenajear a la Hermandad del Amparo, que este 2026 celebra la coronación canónica de su imagen titular, y a Montserrat, que conmemora el 425 aniversario fundacional en el marco del milenario de la abadía catalana, donde su dolorosa protagonizó hace unos meses un hito histórico con su presencia".

Alés ha destacado además que el Corpus Christi es "uno de los días grandes de la ciudad" y ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará para que la celebración mantenga su esplendor y simbolismo. Con este anuncio, Sevilla empieza a perfilar una edición de 2026 que combinará tradición, patrimonio y reconocimiento a dos hermandades llamadas a vivir un año extraordinario.