La Cuaresma en El Correo de Andalucía: en la calle, los barrios y con los protagonistas de la tradición y la fe

Han pasado 304 días desde el Domingo de Resurrección de 2025, un tiempo que nos ha dejado, este miércoles 18 de febrero, a los pies de una nueva Cuaresma. Sevilla despierta con el recogimiento del Miércoles de Ceniza, el umbral que marca el inicio de los cuarenta días más intensos de su calendario cofrade en este viaje hacia la Semana Santa. Serán días de noticias, de cultos cuaresmales y de esa cuenta atrás que ya palpita en los ensayos de costaleros y de las bandas musicales que acompañan cada paso. Desde las hermandades más antiguas hasta las devociones que emergen con fuerza, El Correo de Andalucía y, bajo la marca propia La Recogía, abordaremos una cobertura en la que queremos trasladar cómo palpita la calle, Sevilla y sus barrios, en este tiempo de preparación y espera.

El equipo de redacción del periódico más antiguo de Sevilla y, al mismo tiempo, la cabecera digital más joven de la ciudad afronta esta cobertura con el propósito de contar, con frescura, rigor y una mirada propia, cómo se prepara Sevilla para la Pascua. Desde los templos hasta los talleres, desde el pulso del centro hasta la vida cotidiana en los barrios, el foco estará puesto en quienes sostienen y dan forma a esta celebración, incorporando en primer plano la realidad de cada rincón de la capital. Será una narración coral, pegada al terreno y abierta a la participación, en la que las herramientas audiovisuales -vídeo, directos, galerías interactivas y formatos para redes- tendrán un protagonismo especial para acercar la experiencia al lector de una manera más inmersiva y actual. Además, para los legos en la materia, cada día de estos cuarenta hasta el Domingo de Ramos, explicaremos conceptos básicos del Diccionario Cofrade.

Cada lunes, el lector se encontrará, con la firma de Pablo García Torrejón, con la más detallada agenda cofrade con la información de los cultos y actos de las hermandades de nuestra ciudad durante la Cuaresma, los días que quedan hasta que el paso de La Borriquita de la Hermandad del Amor pida la venia en Campana como cada Domingo de Ramos. Además, esta firma traerá las noticias y crónicas de los principales hitos de estas semanas, entre ellos la esperada fecha del Pregón de la Semana Santa.

Los reportajes de fondo tendrán cita fija los sábados de la mano de Antonio Puente Mayor, escritor, dramaturgo y uno de los grandes conocedores de la historia de la ciudad, de su Semana Santa, de sus personajes y leyendas. Cada sábado propondrá en sus reportajes ahondar en el conocimiento de la historia del mundo cofrade: la vida de imagineros, tradiciones que se mantienen año a año o las historias ligas a las grandes devociones de la ciudad.

En la opinión, la escritora Reyes Aguilar afilará el lápiz en su columna, Azul machado, donde cada jueves brindará textos que respiran Sevilla y memoria colectiva: retratan escenas cotidianas con sensibilidad y una mirada humanista que convierte lo cercano en universal.

Desde la provincia, será Bernardo Ruiz Parreño el que acerque cómo viven y sienten los municipios de la provincia esta fechas: el peso de las hermandades en la vida diaria, los estrenos o las iniciativas que muchos pueblos ponen en marcha para, con esfuerzo, seguir manteniendo vivas sus tradiciones.

Y como son días para activar todos los sentidos, el gusto debe estar presente. En una ciudad que hace de su gastronomía una parte esencial de su identidad, no podía faltar esta Cuaresma una apuesta por los platos que definen la cocina de vigilia. Carlos M. Montero, académico por Sevilla de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y Coordinador Académico de Restauración y Summilería de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, propondrá cada miércoles a los lectores un recorrido de excelencia (y a prueba de todos los bolsillos) donde degustar las mejores recetas de estos días.