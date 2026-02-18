La Hermandad de la Paz cambia su recorrido en 2026: alarga su salida por El Porvenir y recorta su vuelta

La Hermandad de la Paz cambia su recorrido. Llega la Cuaresma y las cofradías sevillanas anuncian sus principales novedades de cara a la Semana Santa 2026. La corporación de El Porvenir ha aprovechado los constantes cambios que se repiten en el Domingo de Ramos para impulsar una medida con la que alargan su vuelta por el barrio a la ida unos 100 metros y la recortan a la vuelta, para adelantar su entrada en el templo.

El cambio establecido por la corporación del Domingo de Ramos permite que el cortejo, que supera ya las 2.000 túnicas, pueda salir con una mayor facilidad del templo y así agilizar los primeros momentos del recorrido. Además, permitirá un reparto del público que se agolpa en las calles de El Porvenir para poder ver la salida de la Cofradía y recorta los tiempos a la vuelta, cuando la Hermandad no va tan acompañada como en las primeras horas del día.

Ya en el Centro de la ciudad y en pos de recortar su camino hacia la carrera oficial, la cruz de guía de la corporación de la calle San Salvador tomará por la estrechez de la calle Harinas en busca de Jimios y ya desde ahí recuperar su recorrido habitual. Este cambio permite, entre otras cosas, sacar la Cofradía de la calle Gamazo en horas centrales del día, donde el sol aprieta y las atenciones médicas, sobre todo de la primera parte del cortejo, se multiplican.

Cambios en el recorrido de vuelta

En el recorrido de vuelta, sin embargo, ocurre a la inversa. En lugar de dar el rodeo por el barrio que, el próximo Domingo de Ramos la corporación dará a la ida, como venía siendo habitual, la cruz de guía tomará la calle Brasil para enganchar directamente con Río de la Plata, desde donde se dirigirá hasta la parroquia de San Sebastián. De esta forma, la cofradía podrá recortar su entrada en hasta media hora, evitando los momentos de más castigo del cuerpo de nazarenos.

El cambio viene impulsado por las repetidas alteraciones en el orden de la jornada. La corporación de El Porvenir ha pasado de ser la tercera, a pasar cuarta en 2025 y quinta en la próxima Semana Santa. Cabe recordar que, con el adelanto de la jornada media hora y la reubicación de La Cena, cuyo tiempo de paso ronda también los 30 minutos, en el orden del día no ha afectado a los horarios de salida de la Hermandad de San Salvador.

El Domingo de Ramos se encuentra en una época de constantes cambios. Ahora, además de la alteración del orden se ha adelantado la jornada con el objetivo de agilizar el discurrir de las estaciones de penitencia y evitar los habituales cuellos de botella en la Catedral y el entorno de la Plaza de San Francisco.

Como se lee en los propios canales de comunicación de la Hermandad, la propuesta, comunicada en la tarde de este lunes, nace de su diputado mayor de Gobierno y fue aprobada por la Junta de Gobierno en el Cabildo Ordinario de Oficiales celebrado el pasado 4 de febrero de 2026. Estas novedades deberán ser remitidas ahora al Consejo de Hermandades y Cofradías para poder cerrar la configuración de la jornada.