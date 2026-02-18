Sevilla comienza a descontar los días hasta el Domingo de Ramos: así es la agenda de la primera semana de Cuaresma

Una nueva Cuaresma comienza este miércoles con la imposición de la ceniza. Sevilla recibe este tiempo de preparación con una intensa sucesión de actos y cultos que, en templos y capillas, ayudan a los cofrades a ir descontando los días que desembocarán en una nueva Semana Santa. La ciudad cambia el ritmo, se reviste de recogimiento y vuelve a mirar hacia dentro, al corazón de sus hermandades.

A todo ello se suma el inconfundible trasiego de estas fechas: reparto de papeletas de sitio, ensayos de costaleros, ventas de túnicas, y las orlas que anuncian cultos y convocatorias. Son señales inequívocas de que la ebullición cuaresmal ya está aquí, instalada en calles y barrios para acompañar a la capital andaluza durante los próximos cuarenta días. Un tiempo en el que la devoción se ordena en agenda y la espera se convierte, poco a poco, en camino.

Via Crucis y traslados externos

Via Crucis del Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad el 18 de febrero de 20 a 23 horas por el siguiente recorrido: María Auxiliadora, Madre Isabel de la Trinidad, Santa Lucía, plaza del Pelícano, Enladrillada, Santa Paula, plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, Socorro, plaza de San Román, Sol, Madre Isabel de la Trinidad y María Auxiliadora.

Via Crucis del Cristo de la Sentencia de la Macarena el 20 de febrero de 18:00 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Plaza de la Esperanza Macarena, Macarena, Torreblanca, plaza del Pumarejo, San Luis, Relator, Pozo, Talavera, Parras, Sagunto, plaza de San Gil, San Luis y plaza de la Esperanza Macarena.

Via Crucis del Cristo de la Salud de Monte-Sión el 20 de febrero de 19:30 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Feria, Madre María Purísima, Viriato, Amparo, plaza del Pozo Santo, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, plaza de los Maldonados, plaza de Monte-Sión y Feria.

Via Crucis del Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila el 20 de febrero de 20:00 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Afán de Ribera, Galicia, Lisboa, Francisco Carrera Iglesias y Afán de Ribera.

Via Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios de Bellavista el 20 de febrerode 20:00 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Asencio y Toledo, Soria, Marte, Ávila, Rosas, Borja, Alonso Mingo, plaza del Retiro, Roque Barcia y Asencio y Toledo.

Via Crucis del Cristo de la Salud de la Carretería el 21 de febrero a las 19:00 horas.

Via Crucis del Cristo de la Salvación de San Buenaventura el 21 de febrero de 19:45 a 21:45 horas por el siguiente recorrido: Carlos Cañal, Zaragoza, Doña Guiomar, plaza de Molviedro, Castelar Gamazo, Zaragoza, Badajoz, plaza Nueva, Bilbao y Carlos Cañal.

Via Crucis de Jesús de Nazaret de Pino Montano el 21 de febrero a las 20:30 horas por el siguiente recorrido: Alfareros, Charolistas, Esparteros, Ferrallistas, Mecánicos, Forjadores, Sembradores, plaza Diputado Ramón Rueda, Tapiceros y Alfareros.

Via Crucis de la Hermandad de la Estrella el 21 de febrero a las 18.30 horas por el siguiente recorrido: San Jacinto, plaza del Altozano, San Jorge, Callao, Antillano Campos y Pagés del Corro.

Rosario vespertino de la Virgen de la Encarnación de la Barzola el 22 de febrero de 18:30 a 21:00 horas por el siguiente recorrido: Madre San Marcelo, Abuyacub, Fray Luis de Granada, León XIII, Fray Isidoro de Sevilla, Manuel Villalobos, plaza de Arias Montano, Previsión, Llerena, José Maluquer, Palma del Río, Alhelí, Llerena, Almensilla, Dr. Jiménez Díaz y Madre San Marcelo.

Traslado de la Piedad de los Servitas el 21 de febrero de 20:30 a 21:30 horas por el siguiente recorrido: Siete Dolores de Nuestra Señora, plaza de Santa Isabel, Vergara y plaza de San Marcos.

Celebración Quinarios y Triduos:

Quinario a Nuestro Padre de Jesús de la Victoria en la Hermandad de la Paz del 16 al 20 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 21 de febrero a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo de la Salud de la Carretería del 16 al 20 de febrero a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:30 horas.

Quinario a Jesús Cautivo de Santa Genoveva del 17 al 21 de febrero a las 19:30 horas. Función el 22 de febrero a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo del Soberano Poder de San Gonzalo del 17 al 21 de febrero a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 13:00 horas.

Quinario al Cristo de la Caridad de Santa Marta del 4 al 8 de marzo a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:30 horas.

Quinario del Cristo atado a la Columna de las Cigarreras del 17 al 21 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 11:0º0 horas.

Quinario al Cristo del Calvario del 17 al 21 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 11:00 horas.

Quinario a la Soledad de San Lorenzo del 17 al 21 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el día 22 de febrero a las 12:00 horas.

Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Candelaria del 17 al 21 de febrero a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el día 22 de febrero a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo de la Sangre de San Benito del 17 al 21 de febrero a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 13:00 horas.

Quinario al Cristo Yacente del Santo Entierro del 17 al 21 de febrero a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:30 horas.

Quinario al Cristo de la Fundación de los Negritos del 17 al 21 de febrero a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 11:30 horas.

Quinario al Cristo del Soberano Poder en su Prendimiento de los Panaderos del 17 al 21 de febrero a las 20:15 horas.. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:30 horas.

Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno de la O del 17 al 21 de febrero a las 20:20 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo de las Almas de los Javieres del 17 al 21 de febrero a las 20:20 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo de Salud y Buen Viaje de San Esteban del 17 al 21 de febrero a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:30 horas.

Quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón del Parque Alcosa del 17 al 21 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 11:00 horas.

Quinario al Cristo de la Vera Cruz del 18 al 21 de febrero a las 20:30 horas y el 22 de febrero a las 12:15 horas junto a la Función Principal de Instituto.

Quinario a la Piedad del Baratillo del 18 al 21 de febrero a las 20:15 horas y el 22 de febrero a las 11:00 horas junto a la Función Principal de Instituto.

Triduo al Cristo de la Esperanza de la Milagrosa del 18 al 21 de febrero a las 19:30 horas. Función Solemne el 22 de febrero a las 12:00 horas.

Triduo a Jesús con la Cruz al Hombro del Valle del 18 al 21 de febrero a las 20:30 horas. Función Solemne el 22 de febrero a las 12:00 horas.

Besapiés y Besamanos:

Besapié al Cristo de la Presentación al Pueblo de San Benito del 18 al 21 de febrero. Horarios por determinar.

Besamanos al Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana del 18 al 20 de febrero de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:00, el 21 de febrero de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas y el 22 de febrero de 10:00 a 15:00 horas.

Besapiés al Señor de la Sentencia de La Macarena del 21 al 22 de febrero de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Besapié al Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad el 21 de febrero de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:45 horas y el 22 de febrero de 17:00 horas a 19:45 horas

Besapiés al Cristo de la Salvación de San Buenaventura el 21 de febrero de 10:00 a 13:30 horas y de 17.00 a 19:00 horas

Besapiés al Cristo de la Salud de Montesión el 21 de febrero de 10:30 a 14 horas.