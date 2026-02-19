La Hermandad de los Panaderos cambia su recorrido de ida y adelanta su salida 15 minutos

La Hermandad de los Panaderos ha anunciado este jueves que cambiará su recorrido el próximo Miércoles Santo. La corporación ha recuperado el camino que tomó hace unos años en busca de la carrera oficial. Para poder completar su nuevo discurrir, las puertas del templo se abrirán para la salida de la cruz de guía a las 19:45, frente al horario habitual de los últimos años, 15 minutos después.

La corporación de San Andrés sostiene que este cambio aprobado por el comisionado que lidera José de Cristóbal responde al "firme compromiso de velar por el bienestar y cuidado del nazareno". Así, aseguran que la Hermandad continúa trabajando en la mejora constante de su organización. Como ha podido saber este periódico, con este cambio buscan poder estirar la cofradía en la salida y así evitar un bloqueo en Lasso de la Vega.

La Cofradía alargará su recorrido el próximo Miércoles Santo. Así, saldrá por Orfila en busca de la plaza Fernando de Herrera y cruzará Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, la plaza del Duque y Alfonso XII para alcanzar el palquillo de la Campana. Esta nueva propuesta deberá ser remitida al Consejo de Hermandades y Cofradías para su entrada en vigor de forma oficial.

Cambios del Miércoles Santo

Este cambio se enmarca dentro de los constantes cambios que sufre desde hace años la jornada, una de las más complejas de la Semana Santa, con nueve corporaciones y una historia de rencillas. La mayoría de las hermandades realizan su estación de penitencia desde el propio centro de la ciudad, lo que dificulta aún más su tránsito por algunas calles. Así, desde el Consejo de Hermandades se ha intentado equilibrar los esfuerzos de todas.

En 2025 se cerró un plan trienal por el que se proponían distintas opciones para que las corporaciones llegaran a la Catedral. Así, el año pasado, el Buen Fin y la Sed intercambiaron sus posiciones de paso por la carrera oficial. De esta forma la nómina quedaría de esta manera: Carmen, Sed, Buen Fin, San Bernardo, La Lanzada, Baratillo, Panaderos, Siete Palabras, que volvió por la calle Hernando Colón y Cristo de Burgos.

Este año, las hermandades de la jornada probarán un nuevo método para aliviar el paso por determinadas zonas y evitar los ya clásicos parones. Para ello, el Buen Fin y la Sed volverán a sus puestos habituales, mientras que las Siete Palabras y el Cristo de Burgos se intercambiarán, dando como resultado: Carmen, Buen Fin, Sed, San Bernardo, Lanzada, Baratillo, Panaderos, Cristo de Burgos y Siete Palabras.

De cara a 2027, el Consejo de hermandades ha propuesto que el orden de paso vuelva a alterarse. Así, el paso de las cofradías quedaría configurado de la siguiente forma: Carmen, Sed, San Bernardo, Buen Fin, La Lanzada, Siete Palabras, Cristo de Burgos, Baratillo y Panaderos. Sin embargo, se trata solo de una propuesta que tendrá que ser aprobado por la nueva Junta Superior tras las elecciones en San Gregorio.