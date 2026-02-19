Semana Santa 2026 en San José de la Rinconada: Santa María de la Caridad saldrá por primera vez en procesión

La Semana Santa de San José de la Rinconada enriquecerá su patrimonio con la incorporación a la nómina de imágenes pasionistas que procesionan por sus calles de Santa María de la Caridad, titular mariana de la popular Agrupación Parroquial del Olivo. La dolorosa, gubiada en 2024 por José María Leal y que hasta la fecha sólo recibía culto externo en el tradicional Rosario del mes de octubre, irá entronizada en un paso que ha ejecutado un grupo de hermanos.

La corporación, en vías de constituirse en cofradía de penitencia y radicada en la Iglesia de Santa María Madre de Dios de San José de la Rinconada, procesionará dos pasos por primera vez desde su fundación en 2018. El estreno del cortejo de vísperas en la calle data de 2022, año en el que desfiló el Señor de la Humildad, un portentoso Cautivo que talló el prestigioso imaginero cordobés Francisco Romero Zafra.

Un paso ejecutado por un grupo de hermanos

La novedad más significativa de la Semana Santa de 2026 será la presencia en la calle de la titular mariana de la agrupación, que estrenará una parihuela que ha sido ejecutada por un grupo de hermanos. La Virgen, una dulce talla obra de José María Leal, será entronizada en un paso sin palio y lucirá enseres que serán cedidos para la ocasión por distintas cofradías de la comarca de La Vega.

Primer plano de Santa María de la Caridad, en su último Rosario. / El Correo

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, los miembros de la junta de gobierno han iniciado los trámites para la cesión de la candelería que iluminará el rostro de la dolorosa y las jarras que portarán el exorno floral. La corporación de la Barriada de La Paz sí adquirirá los faldones del nuevo paso, que serán elaborados por la bordadora de Brenes Dolores Fernández.

La Virgen estrenará el manto de salida

La artista será la responsable de la ejecución de una obra que se finalizará en terciopelo liso de color burdeos. De la misma forma, Fernández será la encargada de imponer su sello en el manto de salida que lucirá la Virgen. La pieza será elaborada en tisú blanco y supondrá otro de los estrenos más relevantes de la histórica salida procesional.

Además, la imagen reposará sobre un pollero que ha sido elaborado por el artesano de la Puebla de Cazalla Juan Castro y otra de las novedades del paso de la Virgen será la presentación de los nuevos respiradores, que serán ejecutados en terciopelo y en base a la técnica de rejilla.

Boceto en barro de la composición del futuro misterio del Señor de la Humildad. / El Correo

Composición del futuro misterio

La popular corporación cañamera pretende incrementar su patrimonio en los próximos años con la ejecución del futuro misterio del Señor de la Humildad. La junta de gobierno firmó en las últimas semanas el contrato del inminente diseño del nuevo paso en el que irá entronizado el Cristo y que será realizado por el tallista chiclanero Manuel Oliva.

El objetivo de la junta de gobierno que dirige el párroco del templo, fray Sebastián Ruiz Muñoz, es estrenar en 2027 el paso del Cristo en su primera fase de tallado de carpintería. Será entonces cuando la corporación procesionará en la escena al primer guardia judío de una composición que gubiará José María Leal y que integrarán Malco, que permanecerá arrodillado con la oreja ya sanada, dos guardias judíos que irán a ambos lados del Señor y los apóstoles Santiago, Judas, Pedro y Juan. Una de las peculiaridades del futuro paso será la aparición del olivo en el centro de la escena y no en la trasera como sucede habitualmente.

La Banda Municipal Cristo del Perdón, tras la Virgen

En el apartado musical, la corporación ha rubricado un acuerdo con la Banda Municipal Cristo del Perdón de La Rinconada para que interprete sus composiciones tras el paso de la Virgen. El Señor caminará a los sones de la Agrupación Musical La Estrella de Jaén en una jornada que se inaugurará a las 17:30 en la Iglesia Santa María Madre de Dios de la Barriada de la Paz y que se cerrará a las 23:30 con la recogida de la cruz de guía.

Noticias relacionadas

Los cálculos de la agrupación es que el cortejo incremente de forma sobresaliente su número de participantes con respecto a 2025, año en el que la cifra de hermanos de luz alcanzó la cifra de 200 cirios.