El Gran Poder, Los Servitas o San Roque, recibirán hasta 40.000 euros de la Junta de Andalucía para restauraciones

La saya de la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque o el retablo mayor de Nuestra Señora de los Dolores de los Servitas se restaurarán gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. La Consejería de Cultura y Deporte ha repartido más de dos millones de euros entre distintas instituciones y entidades de la iglesia para la conservación y restauración del patrimonio artístico religioso de la comunidad autónoma.

La Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Cultura y Deporte, ha destinado una partida de 2,2 millones de euros para la conservación y restauración del patrimonio cultural religioso de Andalucía. En total, se han visto beneficiadas 81 corporaciones y parroquias de toda la comunidad autónoma que han solicitado el dinero para restaurar imágenes o realizar inventarios, como es el caso del Gran Poder.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la resolución definitiva de la ayuda con el objetivo de "promover la redacción y ejecución de intervenciones de conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural". Además, la convocatoria engloba a todos aquellos bienes que se utilicen con fines religiosos o que puedan vincularse a este uso, ya sean de carácter cultual, litúrgico, devocional o procesional.

Un plan de más de 8 millones

En concreto, han sido 28 hermandades, 38 iglesias, 11 órdenes, una diócesis, un consejo pastoral, un hospital y una fundación las que han salido beneficiarias de esta subvención. Además, hay otras 13 entidades suplentes a la espera. El plazo de solicitud comenzó el pasado 7 de julio y las corporaciones solicitantes tenían un plazo de 15 días para la presentación de toda la documentación necesaria.

Estas ayudas se dieron por primera vez los años 2020 y 2021, sin embargo, no ha sido hasta 2025 cuando la Consejería las ha retomado. En la primera convocatoria que hubo 88 entidades presentadas y en la segunda, 98. La cartera que dirige Patricia del Pozo ha destinado un total de 3.277.391,43 euros. Este dinero se enmarca en los ocho millones previstos para el periodo 2024-2026 para intervenciones del patrimonio religioso andaluz.

Entre las tallas cuyas restauraciones serán financiadas por esta subvención está la Virgen de Robledo, patrona de Constantina, o la Virgen de la Consolación, patrona de Utrera. Sin embargo, en la lista de los beneficiarios, que contempla la restauración de patrimonio mueble, documental y bibliográfico, también se incluyen restauraciones de sayas, peanas o retablos de distintos puntos de la geografía andaluza.

Plazos que tendrán las entidades

Las actuaciones aprobadas por la Junta tienen un carácter integral. Esto quiere decir que incluirán todos los tratamientos necesarios para la conservación y el uso de estos vienes. Además, se realizarán según la normativa vigente en materia de patrimonio cultural, y con los criterios y recomendaciones internacionales de conservación-restauración. De hecho, no se han aprobado restauraciones parciales.

Para poder ejecutarlas, las corporaciones beneficiarias tendrán un plazo de ejecución de 12 meses después de la publicación de la resolución definitiva de concesión de la subvención. Eso sí, las actuaciones que superen los 40.000 euros, como es el caso del retablo de la ermita de Setefilla, tendrán un plazo máximo será de 18 meses. El inicio y finalización de los trabajos deberán ser informados a la Junta.

Desde la Junta de Andalucía calculan que esta nueva línea de ayudas supondrán la creación de hasta 182 puestos de empleo directo en este sector. Así, apuntan a la necesidad de 97 profesionales de la conservación y restauración y 59 historiadores antropólogos. Es más, desde la Consejería de Del Pozo apuntan a la posibilidad de implicar a otros expertos del mundo de la arquitectura o la artesanía.