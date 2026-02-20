La Hermandad de la Mortaja inicia el camino para coronar a la Virgen de la Piedad en 2028

La Hermandad de la Mortaja ha anunciado este viernes a sus hermanos su voluntad de iniciar los trámites para coronar a la Virgen de la Piedad. La corporación del Viernes Santo ha convocado a sus miembros a un cabildo extraordinario el próximo domingo 8 de marzo para decidir si aprueban el inicio de este proceso. De salir adelante, la fecha para la celebración se ubicaría, probablemente, en 2028.

La Hermandad prepara un cabildo cargado de público para que el apoyo a esta decisión sea abrumador. En la convocatoria del cabildo extraordinario, que se celebrará una vez termine el cabildo de cuentas que comienza a las 12:30, solo consta un punto en el orden del día: "Coronación canónica de Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad".

Los hermanos han recibido esta información en la mañana de este viernes mediante los canales de comunicación habituales de la Hermandad. El anuncio ha sido recibido como toda una sorpresa para los devotos de esta talla histórica. Una vez sea aprobada esta decisión, la Hermandad deberá presentar en el Arzobispado toda la documentación pertinente, en la que ya trabajan desde la Junta de Gobierno.

Una devoción de cinco siglos

Aunque no está confirmada la autoría de la talla, la imagen está atribuida al círculo de Pedro Roldán en el siglo XVII. Su devoción viene de antes, cuando una imagen pequeña imagen de la Virgen con su Hijo en brazo fue encontrada en una hornacina en la iglesia de Santa Marina, donde se fundó la corporación, de forma "milagrosa". Así, esta decisión busca dar respuesta a una reclamación histórica de muchos hermanos.

La Hermandad, con cinco siglos de historia ha citado a los suyos en el antiguo Convento de la Paz. Esta sería la 23ª dolorosa coronada en la capital hispalense, la segunda del Viernes Santo y la segunda Piedad después de la coronación canónica de la Virgen del Baratillo en 2024.