Todo listo en La Hiniesta para el vía crucis de las hermandades: horarios, recorridos y cómo verlo

En San Julián viven estos días su particular cuenta atrás en los primeros compases de esta Cuaresma. Mientras en algunas corporaciones se centran ya en la Semana Santa, en la corporación preparan otro gran día: este lunes, el Cristo de la Buena Muerte presidirá por primera vez el vía crucis de las hermandades de Sevilla. Una fecha clave en el calendario cofrade que predice lo que está por llegar a la ciudad.

En la Hermandad quedan ya pocos preparativos que terminar. El Cristo de Castillo Lastrucci se encuentra ya en sus andas, rematadas por sus cuatro hachones característicos, para el gran día. Aunque la parte central de este acto se celebra en el interior de la Catedral, donde se procederá al rezo del vía crucis, son muchos los cofrades y curiosos que se echarán a la calle en la tarde del lunes en busca de la Hermandad azul y plata.

El lema del rezo será Es muriendo como se resucita la vida eterna, una frase de San Francisco de Asís para una Hermandad franciscana. Desde el Consejo explican que, en esta ocasión, se ofrecerá "por el Arzobispo de Sevilla D. José Ángel Saiz Meneses, en el 25º aniversario de su ordenación episcopal y por los frutos del Observatorio para la Piedad Popular, foro de estudio permanente y compromiso de las conclusiones del Congreso Internacional de Hermandades".

El rezo del vía crucis se podrá seguir en directo a través de YouTube. El Cabildo Catedral dará la señal a partir de las 20:00.

Recorridos y horarios

El cortejo cruzará las puertas de San Julián a las 16:15. Así, recorrerá Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, la plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de los Maldonados, Feria, la capilla de Montesión, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, la plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, el Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, la plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y la plaza de la Virgen de los Reyes.

La procesión entrará en la Catedral por la Puerta de Campanillas. Las andas cruzarán el pórtico sobre las 19:55, todo para que el rezo del vía crucis pueda comenzar a las 20:00, hora establecida. Allí le esperarán las cruces de guía de 14 hermandades, para marcar cada una de las estaciones del rezo. Al término del mismo, el cortejo tomará su camino de vuelta a San Julián sobre las 21:30 por la Puerta de Campanillas.

Para regresar a su templo, la corporación tomará la plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina, Franco, la Cuesta del Rosario, la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, la plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo. Así, la entrada en San Julián está prevista que se produzca sobre las 23:50.