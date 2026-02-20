Sevilla pone música a la Cuaresma: estos son los conciertos confirmados de las bandas y agrupaciones

Durante los 40 días previos a la Semana Santa, la ciudad se convertirá en un gran escenario sonoro en el que la música cofrade será protagonista indiscutible. Iglesias, plazas y otros enclaves emblemáticos acogerán un intenso calendario de conciertos, certámenes y encuentros musicales que anunciarán la llegada de la Cuaresma y prepararán el ambiente para la celebración de la Pasión.

Más de medio centenar de bandas procedentes de Sevilla capital, la provincia y distintos puntos de Andalucía participarán en esta amplia programación, que recorrerá numerosos templos de la capital hispalense. Agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores y bandas de música ofrecerán repertorios cargados de marchas procesionales clásicas y composiciones contemporáneas, en unas jornadas que combinarán tradición y estreno. Una propuesta cultural de gran arraigo que, año tras año, congrega a cientos de aficionados y cofrades y convierte la antesala de la Semana Santa en una auténtica fiesta para los sentidos.

Viernes, 20 de febrero

• Santo Ángel. A las 21:00 horas, concierto de la Banda de Las Nieves de Olivares, en la iglesia del Santo Ángel.

Sábado, 21 de febrero

• San Alberto. A las 21:00 horas, concierto de la Banda de Música de Gerena con motivo de la presentación del trabajo discográfico La Esencia según Gerena.

• San Joaquín. A las 20:00 horas, concierto de la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza en el marco del II Certamen de Bandas Santo Cristo de la Cruz.

• Candelaria Madre de Dios. A las 20:00 horas, en el patio de la parroquia, certamen de bandas. Intervienen San Juan Evangelista, el Nazareno de Sevilla y los Ángeles.

• Santo Ángel. A las 21:00 horas, concierto de la banda de cornetas y tambores Esencia, en la iglesia del Santo Ángel.

• San Roque. A las 20:00 horas, concierto de la banda del Nazareno de Huelva, en la parroquia de San Roque.

• Diputación de Sevilla. Nueva edición de El Patio en Cuaresma, en el edificio central de la Diputación de Sevilla, desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como el Nazareno de la Algaba, La Encarnación de San Benito o la Banda de Coria del Río.

Domingo, 22 de febrero

• Diputación de Sevilla. Nueva edición de El Patio en Cuaresma, en el edificio central de la Diputación de Sevilla desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como la Agrupación de la Redención, o la Soledad de Cantillana.

Miércoles, 25 de febrero

• San Esteban. Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, en la Casa de Pilatos. Se estrenará la marcha Antes de irme, San Esteban, con motivo del centenario fundacional de la hermandad.

Viernes, 27 de febrero

• La Candelaria. Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Triana, a las 21:00 horas, en la iglesia de San Nicolás.

• San Joaquín. A las 20:00 horas, concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud Los Gitanos en el marco del II Certamen de Bandas Santo Cristo de la Cruz.

• Santo Ángel. Concierto de la Banda Filarmónica Ciudad de Bollullos a las 21:00 horas.

Sábado, 28 de febrero

• San Joaquín. A las 12:30 horas,certamen de bandas en el marco del II Certamen de Bandas “Santo Cristo de la Cruz”. Intervienen la Banda de Cornetas y Tambores de la Sangre de San Benito, la Agrupación Musical de los Gitanos Juvenil y la Banda de Cornetas y Tambores de La Plaza de Castilleja de la Cuesta

• Santo Ángel. Concierto de la Banda de Hinojosa del Duque a las 21:00 horas.

• Vera-Cruz. Concierto de la Banda Santa Cecilia de Sorbas a las 21:00 horas.

Domingo, 1 de marzo

• Baratillo. A las 12:30 horas, concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol.

Sábado, 7 de marzo

• Los Javieres. A las 19:00, en la iglesia del Sagrado Corazón, concierto de la Banda de Música Julián Cerdán, de Sanlúcar de Barrameda.

• Santo Ángel. Concierto de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Salud de Alcalá del Río, a las 21:00, en el Santo Ángel.

Viernes, 13 de marzo

• Santo Ángel. Concierto de la Sociedad Filarmónica de Albaida del Aljarafe, a las 21:00.

Sábado, 14 de marzo

• Santo Ángel. Concierto de la Banda del Carmen de Salteras, a las 21:00.

Domingo, 15 de marzo

• San Joaquín. A las 13:30 horas, concierto de la Agrupación Musical de la Redención en el marco del II Certamen de Bandas Santo Cristo de la Cruz . A las 16:30 horas, concierto de la Banda de Música del Liceo de Sevilla

Sábado, 21 de marzo

• Santo Ángel. Concierto de la Banda Filarmónica de Pilas, a las 21:00.

• San Joaquín. A las 20:00 horas, concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Esencia.