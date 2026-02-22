Cómo conseguir sillas y palcos gratis para personas con discapacidad en la Semana Santa de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías, habilitará 115 plazas gratuitas diarias en la Carrera Oficial de Semana Santa destinadas a personas con discapacidad. La iniciativa incluye 109 sillas y seis plazas en palcos, y cada plaza permite el acceso del titular y de un acompañante mayor de 16 años.

El plazo de solicitud estará abierto del 23 al 27 de febrero, ambos inclusive, y el trámite deberá realizarse preferentemente a través de la Sede Electrónica municipal.

Quién puede solicitar las plazas gratuitas

Podrán optar a estas plazas las personas que acrediten:

Un grado de discapacidad igual o superior al 33% , mediante certificado oficial.

, mediante certificado oficial. Tarjeta acreditativa en vigor , con indicación de movilidad reducida si procede.

, con indicación de movilidad reducida si procede. DNI o NIE.

Cada plaza incluye el acceso para la persona solicitante y un acompañante mayor de 16 años.

Cómo solicitar las plazas gratuitas

La solicitud deberá realizarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, en el Área Fiestas Mayores, dentro del procedimiento denominado Plazas y Palcos Semana Santa discapacidad.

Al completar la solicitud:

El sistema generará un código identificativo , que aparecerá en pantalla.

, que aparecerá en pantalla. Ese código también se enviará por SMS .

. El solicitante podrá indicar día y ubicación preferente, que se respetarán según disponibilidad.

Solicitud presencial

De forma excepcional, quienes no puedan realizar el trámite online podrán inscribirse de manera presencial el 27 de febrero, en horario de 9:30 a 13:00 horas, en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes.

Distribución de las plazas: dónde estarán ubicadas

Las 115 plazas diarias se reparten en distintos puntos de la Carrera Oficial:

Calle Placentines (Puerta del Lagarto, dirección Cardenal Carlos Amigo Vallejo)

97 sillas en total:

65 para personas con movilidad reducida reconocida

32 para personas con discapacidad sin movilidad reducida

Inmaculada (Frente a Puerta de Campanillas, dirección Plaza del Triunfo)

12 sillas:

8 para movilidad reducida

4 para discapacidad sin movilidad reducida

Plaza de San Francisco (palcos)

Tres palcos diarios

1 palco específico para movilidad reducida (2 plazas)

2 palcos para discapacidad sin movilidad reducida (4 plazas cada uno)

En todos los casos, cada plaza incluye al titular y a un acompañante.

Sorteo y adjudicación de las plazas

El orden de adjudicación se determinará mediante un sorteo público, que se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026, a las 12:30 horas, en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes.

El resultado se comunicará por SMS o correo electrónico y también podrá consultarse en la plataforma BisoWeb (https://www.sevilla.org/BisoWeb/) introduciendo el código de solicitud, sin necesidad de acudir presencialmente. Para dudas o información adicional, el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico sorteoplazasemanasanta@sevilla.org y el teléfono 010.

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza la accesibilidad en la Semana Santa de Sevilla, facilitando el acceso a la Carrera Oficial a personas con discapacidad y garantizando su participación en una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.