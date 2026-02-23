El inminente cierre de San Julián pone en jaque la configuración del Domingo de Ramos

La Hermandad de la Hiniesta aguarda a una decisión definitiva sobre cuándo deberán abandonar San Julián. El riesgo de desprendimiento de la techumbre del templo pusieron en alerta al párroco y la Archidiócesis ha ordenado al cierre de forma urgente. Sin embargo, por el momento se desconoce el día exacto en el que se producirá esta clausura y si afectará o no a la estación de penitencia de la corporación del Domingo de Ramos.

La Hiniesta y la Hermandad de la Virgen del Rosario se trasladarán a Santa Marina, sede de La Resurrección y con quien San Julián comparte el título de parroquia, durante el transcurso de los trabajos. El templo vecino se encuentra a escasos cuatro minutos andando de la sede canónica de La Hiniesta, sin embargo, la mudanza, cuya fecha se conocerá esta semana, podría alterar al recorrido y los horarios de la corporación.

La noticia la adelantó en la noche del viernes El Llamador de Canal Sur Radio, sin embargo, en la Hermandad han evitado pronunciarse sobre este aspecto hasta el momento. La corporación azul y plata está centrada en la celebración del vía crucis de las hermandades que preside, en la tarde de este primer lunes de Cuaresma, el Cristo de la Buena Muerte. Entre el bullicio, los hermanos se afanan por disfrutar de este día para la historia.

Una iglesia del siglo XIII

El de San Julián es uno de los templos más antiguos de Sevilla. Se creó alrededor del 1250, tras la conquista de Fernando III. Un incendio en 1932 dejó en ruinas el inmueble y acabó con la mayor parte del mobiliario de su interior. La guerra y la carestía provocaron que el templo permaneciera cerrado durante 14 años hasta que en 1946 reabrió sus puertas, aunque hubo un cambio drástico en su fisionomía.

Las técnicas y los mecanismos utilizados, propios de la precariedad de la época han obligado a realizar numerosos trabajos de reconstrucción y rehabilitación del templo en el siglo XX. Así, la sede canónica de la Hermandad de la Hiniesta tuvo que permanecer cerrada entre 1972 y 1974 y, posteriormente, entre 1989 y 1993. En esta segunda, los trabajos se centraron en el muro de la nave del Evangelio, que estaba vencida al exterior.

De hecho, si la necesidad de intervenir el inmueble obliga a la Cofradía a salir de Santa Marina el próximo Domingo de Ramos, esta no sería la primera vez que se viera esta imagen. La Hermandad estuvo refugiada en el templo con el que comparte parroquia tanto durante el cierre del templo por el incendio, entre 1935 y 1936, como en la última restauración del inmueble a finales de los 80 y principios de los 90.

Cambios en el Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos se ha consolidado como una de las jornadas más complicadas de la Semana Santa. Por tercera ocasión consecutiva, el orden del día cambiará para tratar de encontrar el engranaje perfecto que evite parones y bloqueos en algunos de los puntos más concurridos del Centro de la ciudad. Para facilitarlo, la jornada se ha adelantado media hora para repartir este tiempo entre las corporaciones.

Este año, el orden que se seguirá será el siguiente: La Borriquita, Hermandad de la Cena, Hermandad de Jesús Despojado, Hermandad de la Hiniesta, Hermandad de la Paz, Hermandad de San Roque, Hermandad de la Estrella, Hermandad de la Amargura y Hermandad del Amor. Así, La Cena da el salto a la segunda posición y La Amargura y La Estrella intercambian sus puestos con respecto a 2025.

Ya el pasado martes, la Hermandad de la Paz comunicó a sus hermanos un breve cambio en su recorrido por el barrio, que aumentaría unos 100 metros a la ida y permitiría que la corporación de El Porvenir adelantara su entrara en la noche del Domingo de Ramos. La idea de la corporación que dirige Concha Rubio es alargar la primera recta que toma el cortejo en su salida para poder aligerar su paso.