Sevilla busca la llegada de la Semana Santa en las calles e iglesias de la ciudad: así es la agenda de la segunda semana de Cuaresma

El sol, las buenas temperaturas y algún que.otro brote de azahar acompañan a los sevillanos en la primera semana completa, del tiempo cuaresmal. Es aquí cuando la ciudad comienza a vivir la espera con mucha más intensidad, pues se acumulan los cultos internos y externos y el trasiego se hace notar en las calles.

La ciudad comienza a aumentar el frenesí cuaresmal en la semana que antecederá a la mitad de la Cuaresma sin apenas solución de continuidad.

Via Crucis y traslados externos

Via Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta el 23 de febrero a las 16:15 horas por el siguiente recorrido: Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Inocentes, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa y Plaza de los Maldonados, hasta llegar a la capilla de Montesión, sobre las 17:30. Desde allí continuará por Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras, Plaza de San Martín (17:55), Cervantes, San Andrés, Daoiz, Orfila, Cuna, Plaza del Salvador (19:00), Entre Cárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Plaza de la Virgen de los Reyes (19:35). El recorrido de vuelta será: Puerta de Campanillas (21:30), Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina y Francos hasta alcanzar la Cuesta del Rosario, donde llegará sobre las 22:15. Seguirá por la Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos (22:35), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos (23:05), Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en la parroquia de San Julián, a las 23:50.

Via Crucis interno del Cristo de la Caridad de Santa Marta el 24 de febrero a las 20:30 horas.

Via Crucis del Cristo del Poder de Juan XXIII el 27 de febrero de 20:00 a 21:30 horas por el siguiente recorrido:Plaza central de Juan XXIII, plaza del Encuentro, avda. de los Claveles, acceso a fase 3, La Calesera, acceso a fase 2, calle central fase 2, La Montería, Los Claveles, plaza del Encuentro y plaza central de Juan XXIII.

Via Crucis del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz el 27 de febrero de 20:30 a 23:00 horas por el siguiente recorrido: Mateos Gago, Mesón del Moro, Ximénez de Enciso, Santa Teresa, plaza de Santa Cruz, plaza Alfaro, Agua, Vida, Judería, patio de Banderas, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, pasaje de Andreu, Ximénez de Enciso, Mesón del Moro y Mateos Gago.

Via Crucis de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sacramental de San Pedro el 27 de febrero de 20:45 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: plaza de San Pedro, plaza del Cristo de Burgos, Ortiz de Zuñiga, Pérez Galdós, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos y plaza de San Pedro.

Traslado de la Piedad de los Servitas el 1 de marzo de 14:30 a 15:00 horas por el siguiente recorrido: plaza de San Marcos y Siete Dolores de Nuestra Señora

Traslado de la Estrella el 1 de marzo de 11:30 a 13:30 horas por el siguiente recorrido: Pagés del Corro, Victoria, Rodrigo de Triana y San Jacinto.

Via Crucis del Señor Yacente del Santo Entierro el 1 de marzo de 20:30 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Alfonso XII, plaza del Museo, Monsalves, El Silencio y Alfonso XII.

Celebración Septenarios, Quinarios y Triduos:

Septenario a la Virgen de la Piedad de la Mortaja del 22 al 28 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 11:30 horas.

Quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret de Pino Montano del 24 al 28 de febrero a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 12:15 horas.

Quinario a Jesús Cautivo de San Pablo del 24 al 28 de febrero a las 20:00 horas. Función el 1 de marzo a las 10:30 horas.

Quinario al Cristo de la Providencia de Los Servitas del 24 al 28 de febrero a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 12:00 horas.

Quinario a los titulares de la Hermandad de la Estrella del 24 al 28 de febrero a las 20 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 9:30 horas.

Quinario a los titulares de la Hermandad del Cachorro del 24 al 28 de febrero a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo Varón de Dolores del 24 al 28 de febrero a las 20 horas. Función Solemne el 1 de marzo a las 12:00 horas.

Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Redención del 24 al 28 de febrero a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el día 1 de marzo a las 12:30 horas.

Quinario al Cristo de las Aguas del 24 al 28 de febrero a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el día 1 de marzo a las 13:30 horas.

Quinario al Cristo del Amor del 24 al 28 de febrero a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 10:30 horas.

Quinario al Cristo del Buen Fin del 24 al 28 de febrero a las 20:30 horas. Función principal el 1 de marzo a las 12:30 horas.

Quinario al Cristo de la Salud de San Bernardo del 24 al 28 de febrero a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 11:00 horas

Quinario al Cristo de la Expiración del Museo del 24 al 28 de febrero a las 20:30. Función Principal de Instituto el 1 de marzo a las 12:00 horas.

Quinario al Cristo de la Lanzada del 24 al 28 de febrero a las 20:30 horas. Función Solemne el 1 de marzo a las 12:00 horas.

Triduo al Señor de la Caridad de San José Obrero del 26 al 28 de febrero a las 19:30 horas. Función solemne el 1 de marzo a las 12:30 horas.

Triduo a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso del Gran Poder del 26 al 28 de febrero a las 20 horas. Función solemne el 1 de marzo a las 12:30 horas.

Triduo al Cristo de San Agustín del 25 al 27 de febrero a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 22 de febrero a las 12:30 horas.

Besapiés y Besamanos:

Besapié al Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila el 23 de febrero. De 10:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Besapié al Cristo del Soberano Poder de Los Panaderos del 27 de febrero al 1 de marzo de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00.

Besapiés al Señor del Soberano Poder de San Gonzalo del 28 de febrero al 1 de marzo de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Besapiés al Nazareno de la O el 28 de febrero de 10:00 a 19:00 horas y 1 de marzo de 10:00 horas a 20:00 horas.

Besapiés al Cristo de la Esperanza de La Milagrosa del 28 de febrero al 1 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

Besapiés al Cristo de las Misericordias de Santa Cruz el 28 de febrero de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y el 1 de marzo de 10:30 a 14:00 horas.

Besamanos del Cristo de la Misión del Claret el 1 de marzo de 09:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas

Besapiés al Señor del Resucitado el 1 de marzo de 10:30 a 20:00 horas.

Besapiés al Cristo del Calvario el 1 de marzo de 11:00 a 20:00 horas.

Besamanos a la Piedad del Baratillo el 1 de marzo de 11:30 a 20:00 horas.