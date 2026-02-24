Aviso a los vecinos del centro de Sevilla: revisen sus fachadas antes de Semana Santa

El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Administradores de Fincas han lanzado un aviso dirigido a los propietarios de edificios situados en el Centro Histórico y en las calles por las que discurren las hermandades en Semana Santa: es el momento de revisar las fachadas para evitar posibles desprendimientos y riesgos para el público.

La advertencia llega tras las intensas y continuadas lluvias registradas en las últimas semanas. Según explican los técnicos municipales, el agua puede haber afectado a la cohesión de los revestimientos. Con la subida de temperaturas y el secado rápido de los materiales, pueden generarse tensiones que desemboquen en desprendimientos súbitos de enfoscados, cornisas o molduras que a simple vista parecen estables.

Qué deben hacer los propietarios

El recordatorio es claro: los dueños de inmuebles tienen la obligación legal de mantener sus edificios en condiciones adecuadas de seguridad, tal y como establece la normativa andaluza de suelo (LISTA). Por ello, se recomienda:

Revisar el estado de las fachadas , especialmente en edificios ubicados en zonas de gran afluencia durante la Semana Santa.

, especialmente en edificios ubicados en zonas de gran afluencia durante la Semana Santa. Encargar la comprobación a personal técnico competente (arquitectos o aparejadores), que pueda detectar posibles daños no visibles.

(arquitectos o aparejadores), que pueda detectar posibles daños no visibles. No confiar únicamente en tener la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en vigor, ya que esta no garantiza que no hayan surgido daños recientes a causa de la lluvia.

Atención también a balcones y elementos sueltos

Además del estado general de la fachada, se pide extremar la precaución en el uso de balcones y cierres, puntos que durante la Semana Santa suelen concentrar a numerosas personas. Se aconseja:

Verificar la estabilidad de barandillas y anclajes .

. Evitar sobrecargas excesivas.

Retirar o asegurar objetos que puedan caer accidentalmente a la vía pública, como macetas, cámaras, teléfonos móviles, vasos u otros enseres.

Fecha límite para obras con ocupación de la vía pública

Para quienes necesiten realizar reparaciones que impliquen andamios o cortes parciales de calle, el plazo recomendado para finalizarlas es el 15 de marzo.

A partir de esa fecha, especialmente en el entorno de la Carrera Oficial, comenzará el montaje de estructuras y vallados propios de la Semana Santa, lo que dificultará el acceso de medios auxiliares y la ejecución de trabajos en fachadas.

El objetivo de este llamamiento es prevenir incidentes en uno de los momentos de mayor afluencia del año en la ciudad y garantizar que el patrimonio edificado contribuya no solo al lucimiento, sino sobre todo a la seguridad de la Semana Santa sevillana.