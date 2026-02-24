Cuaresma
Aviso a los vecinos del centro de Sevilla: revisen sus fachadas antes de Semana Santa
La advertencia llega tras las intensas y continuadas lluvias registradas en las últimas semanas
El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Administradores de Fincas han lanzado un aviso dirigido a los propietarios de edificios situados en el Centro Histórico y en las calles por las que discurren las hermandades en Semana Santa: es el momento de revisar las fachadas para evitar posibles desprendimientos y riesgos para el público.
La advertencia llega tras las intensas y continuadas lluvias registradas en las últimas semanas. Según explican los técnicos municipales, el agua puede haber afectado a la cohesión de los revestimientos. Con la subida de temperaturas y el secado rápido de los materiales, pueden generarse tensiones que desemboquen en desprendimientos súbitos de enfoscados, cornisas o molduras que a simple vista parecen estables.
Qué deben hacer los propietarios
El recordatorio es claro: los dueños de inmuebles tienen la obligación legal de mantener sus edificios en condiciones adecuadas de seguridad, tal y como establece la normativa andaluza de suelo (LISTA). Por ello, se recomienda:
- Revisar el estado de las fachadas, especialmente en edificios ubicados en zonas de gran afluencia durante la Semana Santa.
- Encargar la comprobación a personal técnico competente (arquitectos o aparejadores), que pueda detectar posibles daños no visibles.
- No confiar únicamente en tener la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en vigor, ya que esta no garantiza que no hayan surgido daños recientes a causa de la lluvia.
Atención también a balcones y elementos sueltos
Además del estado general de la fachada, se pide extremar la precaución en el uso de balcones y cierres, puntos que durante la Semana Santa suelen concentrar a numerosas personas. Se aconseja:
- Verificar la estabilidad de barandillas y anclajes.
- Evitar sobrecargas excesivas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan caer accidentalmente a la vía pública, como macetas, cámaras, teléfonos móviles, vasos u otros enseres.
Fecha límite para obras con ocupación de la vía pública
Para quienes necesiten realizar reparaciones que impliquen andamios o cortes parciales de calle, el plazo recomendado para finalizarlas es el 15 de marzo.
A partir de esa fecha, especialmente en el entorno de la Carrera Oficial, comenzará el montaje de estructuras y vallados propios de la Semana Santa, lo que dificultará el acceso de medios auxiliares y la ejecución de trabajos en fachadas.
El objetivo de este llamamiento es prevenir incidentes en uno de los momentos de mayor afluencia del año en la ciudad y garantizar que el patrimonio edificado contribuya no solo al lucimiento, sino sobre todo a la seguridad de la Semana Santa sevillana.
