La Hiniesta irá el jueves a Santa Isabel por el cierre de San Julián y saldrá el Domingo de Ramos desde Santa Marina

La Hiniesta abandonará San Julián el próximo jueves. La necesidad urgente de reforma del templo obligará tanto a la corporación de penitencia como a la Hermandad de la Virgen del Rosario a trasladarse a templos cercanos durante el tiempo que se extiendan las obras. Esto obligará que la cofradía del Domingo de Ramos altere su recorrido para poder salir desde Santa Marina, al menos, esta Semana Santa.

Según ha informado en la tarde de este martes la Hermandad, el Arzobispado les ha comunicado que el cierre de su sede canónica se producirá el próximo lunes 2 de marzo. Ante estasituación, la corporación ha decidido salir el Domingo de Ramos desde la vecina Santa Marina. Así, desde la entidad han agradecido tanto a la Resurrección como a las religiosas que le acojan durante los próximos meses.

La Hermandad celebra a partir del próximo lunes el septenario en honor a la Virgen de la Hiniesta. La necesidad de celebrar estos cutos impide que la corporación se traslade de forma automática a Santa Marina, donde estos días, la Hermandad de la Resurrección celebra el besapiés del Resucitado. Así, en un primer momento, la corporación que dirige Nicolás de Alba se mudará temporalmente al Convento de Santa Isabel.

Horarios del traslado

Desde la Hermandad han repetido en múltiples ocasiones su voluntad de que los primeros que conocieran los distintos pasos de este proceso fueran sus hermanos. El traslado de los titulares de la Hermandad al Convento de Santa Isabel tendrá lugar este jueves 26 de febrero a las 21:00. Por el momento, se desconoce el recorrido que realizará el cortejo, aunque la corporación sostiene que será informado.

Por su parte, la Hermandad de la Virgen del Rosario trasladará sus enseres a San Marcos durante el tiempo que dure la obra. Según ha podido saber este periódico, los trabajos sobre el templo no afectarán al día a día social de la Hermandad, que mantendrá la actividad en su Casa Hermandad, ubicada en un recinto anexo a la iglesia, donde se celebrará el reparto de papeletas de sitio para la estación de penitencia del Domingo de Ramos.

Esta decisión, que la Archidiócesis ha intentado posponer hasta después de Semana Santa sin éxito, ha pillado a la corporación por sorpresa. Aunque la necesidad de restaurar el templo era conocida por todos, no esperaban que se tuviera que hacer con esta urgencia y que la noticia se conociera apenas unos días antes de que el Cristo de la Buena Muerte presidiera el vía crucis de las Hermandades.

San Julián, un templo del siglo XIII

El de San Julián es uno de los templos más antiguos de Sevilla. Se creó alrededor del 1250, tras la conquista de Fernando III. Un incendio en 1932 dejó en ruinas el inmueble y acabó con la mayor parte del mobiliario de su interior. La guerra y la carestía provocaron que el templo permaneciera cerrado durante 14 años hasta que en 1946 reabrió sus puertas, aunque hubo un cambio drástico en su fisionomía.

Las técnicas y los mecanismos utilizados, propios de la precariedad de la época han obligado a realizar numerosos trabajos de reconstrucción y rehabilitación del templo en el siglo XX. Así, la sede canónica de la Hermandad de la Hiniesta tuvo que permanecer cerrada entre 1972 y 1974 y, posteriormente, entre 1989 y 1993. En esta segunda, los trabajos se centraron en el muro de la nave del Evangelio, que estaba vencida al exterior.