El traslado de La Hiniesta a Santa Marina obliga a revisar los horarios del Domingo de Ramos

Nuevos cambios en el Domingo de Ramos. El traslado de la Hermandad de la Hiniesta a la iglesia de Santa Marina, desde donde realizará su estación de penitencia este próximo Domingo de Ramos, supone una alteración más en la configuración de una jornada que no termina de asentarse. Por el momento, se desconoce cuándo se producirá el traslado desde Santa Isabel, pero todo estará a punto para la estación de penitencia.

Santa Marina se encuentra a solo cuatro minutos andando de San Julian, de hecho, ambos templos comparten el título de parroquia. Sin embargo, mientras que La Hiniesta tarda 10 horas en completar su recorrido el Domingo de Ramos, La Resurrección solo invierte siete horas y media. Esta mudanza afectará a la configuración de los horarios y recorridos de la jornada, aunque no al orden de la carrera oficial.

Por el momento se desconoce cuánto tiempo durará la restauración del templo, cuyos trabajos se han decretado de forma urgente por parte del Arzobispado. Las últimas obras en este templo del siglo XIII se extendieron durante cuatro años entre 1989 y 1993. Durante los tres primeros años, la corporación que ahora dirige Nicolás de Salas salió desde Santa Marina. El último, volvió a San Julián pese a las obras.

Cambios en la jornada

Cada año, La Hiniesta toma San Julián hacia el Norte en busca de Madre Dolores Márquez para luego tomar la plaza del Pumarejo, uno de esos puntos míticos del recorrido de la Cofradía que se llenan de público cada ali, y así encarar Feria. La mudanza a Santa Marina podría dejar atrás estos enclaves y la corporación podría reducir su discurrir por el barrio y enganchar San Luis con San Blas para tomar ya la calle Feria.

En los últimos años, La Hiniesta, junto a la Hermandad de la Paz, había inaugurado la Semana Santa a las 13:00 en su barrio, tras los cambios que se acordaron en el Consejo para 2023. Hasta entonces, la corporación azul y plata abría las puertas de San Julián a las 15:00. Este cambio de templo, que hace que la Hermandad esté más cerca de la carrera oficial, podría retrasar su horario de salida.

La configuración del Domingo de Ramos se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Consejo de Hermandades y Cofradías. Este es uno de los días que más cofradías y nazarenos se ponen en la calle y evitar que se produzcan parones o bloqueos se ha convertido en un auténtico reto de organización. Ante este panorama, en 2024 se planteó un cambio para tratar de aliviar la jornada, que se ha vuelto a alterar en las semanas santas posteriores,

Otras novedades del Domingo de Ramos

Este año, el orden que se seguirá será el siguiente: La Borriquita, Hermandad de la Cena, Hermandad de Jesús Despojado, Hermandad de la Hiniesta, Hermandad de la Paz, Hermandad de San Roque, Hermandad de la Estrella, Hermandad de la Amargura y Hermandad del Amor. Así, La Cena da el salto a la segunda posición y La Amargura y La Estrella intercambian sus puestos con respecto a 2025.

Esta novedad aprobada por las corporaciones de la jornada en una reunión con el Consejo ha provocado que la Hermandad de la Cena pase de ser la quinta en carrera oficial a ser la segunda. La decisión no fue bien recibida en Los Terceros, donde la Junta de Gobierno comunicó en redes que se reuniría "para analizar el cómo y el porqué de la imposición del orden de paso del Domingo de Ramos 2026".

Ya el pasado martes, la Hermandad de la Paz comunicó a sus hermanos un breve cambio en su recorrido por el barrio, que aumentaría unos 100 metros a la ida y permitiría que la corporación de El Porvenir adelantara su entrara en la noche del Domingo de Ramos. La idea de la corporación que dirige Concha Rubio es alargar la primera recta que toma el cortejo en su salida para poder aligerar su paso.