Comienza el montaje de los palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla y los hosteleros estallan

La Semana Santa se empieza a vislumbrar en el centro de Sevilla. La Plaza de San Francisco ya tiene las estructuras de los palcos que formarán parte de la Carrera Oficial de este año. Operarios y camiones están descargando varios palés y cimientos metálicos que formarán parte de este sitio privilegiado para ver el discurrir de las hermandades desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril en este punto neurálgico de la ciudad.

Este amasijo de hierros es una de las imágenes tradicionales de la Cuaresma, al igual que la enorme rampa de la Plaza del Salvador, que ya empieza a dar señales de lo que está por venir dentro de un mes. De hecho, dentro de los preparativos, Urbanismo ha instado a los propietarios de los inmuebles en las zonas de paso de cofradías a revisar el estado de sus fachadas para evitar posibles riesgos, situando el 15 de marzo como fecha límite para finalizar cualquier intervención que requiera ocupación de la vía pública.

Montaje de las estructuras de los palcos de la Carrera Oficial de la Semana Semana de 2026 / El Correo

Ante esta situación, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha reaccionado mostrando su malestar ante el acopio del material en "una zona autorizada para la instalación de terrazas de veladores". Según ha indicado la entidad en una nota, se han presentado escritos para "evitar perjuicios a los tres establecimientos afectados", al mismo tiempo que ha destacado el papel de las hosteleria "como parte esencial del tejido económico y social de la ciudad".

"Resulta especialmente llamativo que, existiendo alternativas dentro de un espacio de tales dimensiones, el acopio de materiales se haya ubicado exactamente en el área destinada a terraza, limitando de forma directa una actividad económica plenamente autorizada", ha señalado la asociación.

La entidad ha señalado que "respeta la necesidad del montaje y la importancia de las tradiciones" pero insiste en que el Ayuntamiento "podría haber elegido otra ubicación para el acopio de materiales". "De nuevo se da un paso más en la escalada de falta de apoyo y respeto al sector hostelero", ha recalcado. La asociación ha pedido al Ayuntamiento que "reconsidere esta decisión y adopte medidas que compatibilicen la organización de eventos con el respeto y la protección de la actividad económica de los establecimientos".

Los precios de los palcos suben este 2026

Un año más, los precios han subido, en esta ocasión, en un 3% con respecto a 2025. La tabla de precios acordada por San Gregorio para los abonos de sillas y palcos de la Carrera Oficial refleja un precio máximo de 1.016,77 euros para los palcos de las filas 1 y 2 de los sectores A y B y la fila uno del sector C de la Plaza de San Francisco; seguido de 931,95 euros para los palcos de las filas 3, 4 y 5 de las zonas A y B y la fila 2 de la zona C del mismo enclave del centro de la capital hispalense.

El resto de palcos de la Plaza de San Francisco varían entre los 837,76 euros de las filas 3, 4 y 5 a los 749,11 de las últimas localidades de la plaza. Por su parte, los precios más económicos son los pases de los últimos momentos del recorrido oficial, en la Plaza Virgen de los Reyes, donde, por cada silla, los usuarios han debido abonar un total de 90,50 euros, unos tres euros más de lo que costaban en 2025.

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías, también habilitará 115 plazas gratuitas diarias en la Carrera Oficial de Semana Santa destinadas a personas con discapacidad. La iniciativa incluye 109 sillas y seis plazas en palcos, y cada plaza permite el acceso del titular y de un acompañante mayor de 16 años. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 27 de febrero y el trámite deberá realizarse preferentemente a través de la Sede Electrónica municipal.

La solicitud deberá realizarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, en el Área Fiestas Mayores, dentro del procedimiento denominado Plazas y Palcos Semana Santa discapacidad. El orden de adjudicación se determinará mediante un sorteo público, que se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026, a las 12:30 horas, en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes.

El resultado se comunicará por SMS o correo electrónico y también podrá consultarse en la plataforma BisoWeb (https://www.sevilla.org/BisoWeb/) introduciendo el código de solicitud, sin necesidad de acudir presencialmente. Para dudas o información adicional, el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico sorteoplazasemanasanta@sevilla.org y el teléfono 010.