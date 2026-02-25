La Hiniesta se traslada a Santa Isabel este jueves por el cierre de San Julián: recorrido y horarios

Los titulares de la Hermandad de La Hiniesta serán trasladados al Convento de Santa Isabel mañana jueves. El inminente cierre de San Julián, previsto por el Arzobispado para el próximo lunes 2 de marzo, debido a la urgente necesidad de acometer reformas en el templo ha obligado a la corporación a marcharse durante el tiempo que se extiendan las obras. Por el momento irán a Santa Isabel, aunque la estación de penitencia del Domingo de Ramos arrancará desde Santa Marina.

El Cristo de la Buena Muerte, María Santísima de la Hiniesta Dolorosa y la Virgen de la Hiniesta Gloriosa partirán de San Julián mañana a las 21:00 horas por el siguiente recorrido: Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula y Plaza de Santa Isabel. El Septenario Doloroso a María Santísima de la Hiniesta comenzará el domingo 1 de marzo en este nuevo emplazamiento, sin embargo, tras esto se trasladarán de nuevo a otro enclave: la Iglesia de Santa Marina.

La necesidad de celebrar estos cultos impide que la corporación se traslade de forma automática a Santa Marina, donde estos días, la Hermandad de la Resurrección celebra el besapiés del Resucitado. Así, en un primer momento, la corporación que dirige Nicolás de Alba se mudará temporalmente al Convento de Santa Isabel.

Esta decisión, que la Archidiócesis ha intentado posponer hasta después de Semana Santa sin éxito, ha pillado a la corporación por sorpresa. Aunque la necesidad de restaurar el templo era conocida por todos, no esperaban que se tuviera que hacer con esta urgencia y que la noticia se conociera apenas unos días antes de que el Cristo de la Buena Muerte presidiera el vía crucis de las Hermandades.

La Virgen del Rosario irá a San Marcos

Por su parte, la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de San Julián --la otra corporación con sede en este templo-- se marchará al vecino templo de San Marcos. También, las andas de la Virgen saldrán del templo a las nueve de la noche y transitarán por Duque Cornejo, Plaza de Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula, Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora y Plaza de San Marcos. Este templo no es desconocido para la cofradía ya que fue ámbito natural de la vida de la corporación desde su fundación hasta 1936.

Cambios en el Domingo de Ramos

Realizar la estación de penitencia este próximo Domingo de Ramos desde Santa Marina supone una alteración más en la configuración de una jornada que no termina de asentarse. Santa Marina se encuentra a solo cuatro minutos andando de San Julian, de hecho, ambos templos comparten el título de parroquia. Sin embargo, mientras que La Hiniesta tarda 10 horas en completar su recorrido el Domingo de Ramos, La Resurrección solo invierte siete horas y media. Esta mudanza afectará a la configuración de los horarios y recorridos de la jornada, aunque no al orden de la carrera oficial.

Cada año, La Hiniesta toma San Julián hacia el Norte en busca de Madre Dolores Márquez para luego tomar la plaza del Pumarejo, uno de esos puntos míticos del recorrido de la Cofradía que se llenan de público cada ali, y así encarar Feria. La mudanza a Santa Marina podría dejar atrás estos enclaves y la corporación podría reducir su discurrir por el barrio y enganchar San Luis con San Blas para tomar ya la calle Feria.