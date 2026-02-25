La Hiniesta saldrá de San Julián el Domingo de Ramos 2027: las obras durarán menos de un año

En San Julian realizan los últimos preparativos antes de las obras. El estado del templo, que ha preocupado tanto al párroco como a los feligreses ha obligado al cierre del inmueble con carácter urgente, que se espera que se extenderán durante menos de un año. Este jueves, tanto La Hiniesta, como la Hermandad de la Virgen del Rosario saldrán por la puerta de la iglesia en busca de los templos que les darán acogida durante los próximos meses.

Los trabajos supondrán una inversión de 600.000 euros y estarán cofinanciados por la Archidiócesis. Fuentes de la parroquia consultadas por El Correo de Andalucía explican que "se desconoce" cuánto tiempo se prolongarán las obras, aunque prevén que los trabajo terminen en menos de un año. Desde Palacio puntualizan que por el momento no hay datos cerrados sobre la actuación: "Aún no tenemos un dictamen de los técnicos al respecto".

"Las últimas obras fueron de gran envergadura, estas no tienen nada que ver", aclaran desde la parroquia. La última vez que la iglesia cerró por obras, sus puertas permanecieron cerradas durante cuatro años para poder afianzar el muro de la nave del Evangelio, que estaba vencido. En esta ocasión, los trabajos se centrarán tanto en la cubierta del templo como en las fachadas, por su interior y exterior, entre las que asoman los ladrillos bajo la pintura.

Los desprendimientos aceleran el proceso

Las obras no han pillado por sorpresa a nadie. De hecho, estaban previstas para después de Semana Santa, para que no afectara a la estación de penitencia de La Hiniesta. Sin embargo, unos desprendimientos ocurridos en los últimos días han obligado a la Archidiócesis a decretar su cierre cuanto antes para hacerse cargo de los arreglos necesarios. Así, las voces consultadas detallan que las obras podrían durar "ocho meses o diez meses".

Las técnicas y los mecanismos utilizados, propios de la precariedad de la época han obligado a realizar numerosos trabajos de reconstrucción y rehabilitación del templo en el siglo XX. Así, la sede canónica de la Hermandad de la Hiniesta tuvo que permanecer cerrada entre 1972 y 1974 y, posteriormente, entre 1989 y 1993. En esta segunda, los trabajos se centraron en el muro de la nave del Evangelio, que estaba vencida al exterior.

Este extremo confirma que esta será la única Semana Santa en la que la Hermandad de la Hiniesta se vea obligada a salir desde la vecina Santa Marina. Este cambio supone una nueva alteración en la configuración del Domingo de Ramos, una jornada ya de por sí compleja. Aunque el templo está solo a cuatro minutos andando de su sede canónica, el recorrido y los horarios de la corporación azul y plata cambiarán para adaptarse a las circunstancias.

Traslado de as hermandades

Cada año, La Hiniesta toma San Julián hacia el Norte en busca de Madre Dolores Márquez para luego tomar la plaza del Pumarejo, uno de esos puntos míticos del recorrido de la Cofradía que se llenan de público cada ali, y así encarar Feria. La mudanza a Santa Marina podría dejar atrás estos enclaves y la corporación podría reducir su discurrir por el barrio y enganchar San Luis con San Blas para tomar ya la calle Feria.

Este mismo jueves, las puertas del templo se abrirá a las 21:00 para que las imágenes de La Hiniesta y la Virgen del Rosario abandonen su parroquia. Irán en una comitiva única que recorrerá Moravia, Pasaje Mallol, Santa Paula y Plaza de Santa Isabel, aunque los primeros se refugiarán en el Convento de Santa Isabel y los segundos irán a San Marcos. Desde las corporaciones no se ha informado de la duración que tendrá este traslado.

Este domingo, ya sin las imágenes de las dos hermandades que tienen sede en el templo, se celebrarán las últimas misas en la iglesia. La última eucaristía, que tendrá lugar a las 13:00 y tendrá un carácter más emotivo al ser la última que se celebre en el mismo hasta que se conozcan los plazos de los trabajos.