Dubé de Luque, escultor y "gran embajador" de la Semana Santa, tendrá por fin sitio en el callejero sevillano

Casi siete años después, Dubé de Luque tendrá una plaza en Sevilla. El pleno municipal aprobó por unanimidad la semana pasada la rotulación de una vía en el entorno de la calle San Luis con el título de Escultor Dubé de Luque, en honor al insigne imaginero que falleció en noviembre de 2019. Su contribución a la Semana Santa no solo se centra en la capital hispalense, sino que se extiende por toda Andalucía. Un "gran embajador" de las cofradías cuyo criterio artístico determinó profundamente el devenir de las Hermandades de Los Servitas y La Sed.

La corporación del Sábado Santo solicitó el trámite al Ayuntamiento de Sevilla y se optó por rotular una plaza de nueva creación construida en un antiguo aparcamiento a la altura del número 40 de la calle San Luis. Un emplazamiento cargado de simbolismo ante la proximidad de los templos de San Marcos y Santa Marina: Dubé de Luque talló a la Soledad de Los Servitas y la Aurora de La Resurrección.

Los primeros hilos empezaron a moverse en 2019, sin embargo, la emergencia sanitaria del COVID-19 paralizó todos los trámites. Con la vuelta de la normalidad en 2022, cuatro hermandades elevaron al anterior equipo de gobierno, encabezado por Antonio Muñoz, la petición de rotular una calle en honor a Dubé de Luque. En ese momento, fue muy difícil que dicho emplazamiento estuviera ubicado en el casco histórico. Finalmente, el consistorio decidió colocar una placa en recuerdo del imaginero en la calle Bustos Tavera.

La propia familia Dubé se mostró "bastante conforme" con este detalle. Sin embargo, desde Los Servitas no cejaron en el empeño. Su Hermano Mayor, Pepe Ibáñez, ha admitido a este periódico que se mantuvieron "pendientes de toda iniciativa" para tratar de dar con una calle óptima para que la rotulación fuese posible. "En abril de 2025 pasé por San Luis, vi la obra y tratamos de informarnos", detalla Ibáñez, entonces el deseo se convirtió en realidad y comenzaron los trámites. Precisamente, el consistorio ha llevado a pleno la rotulación en la última semana, llegando a ser aprobado el nomenclátor de forma unánime por todos los grupos políticos.

El máximo dirigente de Los Servitas ha destacado que resulta "muy gratificante" este merecido homenaje que la corporación ha abanderado: "Antonio fue Hermano Mayor en el pasado y, de hecho, hasta su muerte no faltó ninguna semana a la misa de los domingos en la capilla". Sin duda, una persona que vivió todos y cada uno de los momentos de la hermandad del Sábado Santo hasta el último momento.

"No esperábamos que fuera en un enclave tan cercano a la historia de mi padre"

El hijo del desaparecido imaginero, Antonio Dubé Herdugo, siguió los pasos de su padre en el mundo de la imaginería. En declaraciones a El Correo de Andalucía, ha confesado sentirse "muy contentos" en la familia ante la decisión del pleno: "Ni siquiera esperábamos que fuera en un enclave tan cercano a la historia de mi padre y Los Servitas". Desde su fallecimiento, asegura que se han mostrado sorprendidos por las continuas muestras de cariño del mundo cofrade hacia su padre, lo que supuso entonces una "gran ayuda" para pasar el duelo.

Antonio Dubé Herdugo, hijo del imaginero Dubé de Luque, en su taller. / ARCHIVO FAMILIA DUBÉ

"Mi padre no era una buena persona, era una persona buena", apuntaba su hijo que admitía sentirse afortunado por haber conocido a Dubé de Luque "como padre y también como maestro". Una persona que siempre ayudaba a todos con una capacidad artística extraordinaria: "él tenía una idea y acto seguido dibujaba un boceto". Era un enamorado de Sevilla y su Semana Santa, donde volcó su vida, talento y buena fe.

"Tengo recuerdos de haber dormido cuando era niño junto a imágenes de romanos, cristos y vírgenes al lado mío", ha recordado su hijo con nostalgia ya que el taller de su padre estaba entonces en la misma vivienda familiar. "Al vivirlo tan de cerca, decidí irme a la Academia de Artes con él y de ahí mi vocación", señala Dubé Herdugo al tiempo que confiesa cómo a día de hoy trata de entender las cosas con la misma filosofía de su padre en lo profesional y lo personal.

El "empujón" de Dubé de Luque a la Semana Santa

Antonio Dubé de Luque se formó en la Escuela de Artes y Oficios y en la Superior de Bellas Artes de Sevilla, de hecho, recibió enseñanzas de maestros como Juan Miguel Sánchez, Eduardo Acosta, Miguel Pérez Aguilera y el escultor Manuel Echegoyán. Además, era un admirador confeso de Juan de Mesa, el autor del Señor del Gran Poder. Dubé fue también un gran embajador de la Semana Santa de Sevilla. "En los años 40 o 50 las hermandades realmente no sabían y tenían un gran desconocimiento", señalaba su hijo.

La Virgen de la Soledad de la Hermandad de Los Servitas en Doña María Coronel. / Daniel Valencia

Entre sus primeros trabajos, destacó precisamente su intervención sobre la Virgen de la Soledad de Los Servitas, una talla creada por Castillo Lastrucci en 1966, pero que no dejó satisfecha a la Junta de Gobierno de aquel entonces. Por ello, solicitaron a Dubé de Luque que cambiara su fisonomía al completo.

En Sevilla, destacan otras obras suyas como Santa María de Consolación Madre de la Iglesia para La Sed o Nuestra Señora de la Aurora de La Resurrección. Es más, Dubé de Luque cumplió una labor importantísima en la configuración del concepto de algunas de estas hermandades. Por ejemplo, en Los Servitas aconsejó seguir una línea de trabajo que pronto definiría el carácter sobrio que conocemos actualmente, o en cambio La Sed donde apostó por el carácter alegre y de barrio que presenta hoy en día. No obstante, su producción se extiende por toda la geografía andaluza como es el caso de la Virgen de la Paz de Granada, el Señor de los Reyes de Córdoba, el Nazareno de la Salutación de Málaga, o el Cristo de Medinaceli de Almería.