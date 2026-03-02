La Cuaresma alcanza su ecuador con más de medio centenar de cultos en la primera semana de marzo

Las hermandades y cofradías continúan su preparación para la llegada de la Semana Santa. Grandes altares de culto se levantan en los templos, cortejos con el rezo del Via Crucis toman las calles de la ciudad y las secretarías de las casas de hermandad se ven abarrotadas para la expedición de las papeletas de sitio.

Sevilla vive en la primera semana del mes de marzo una auténtica eclosión de fervor y devoción popular. El primer viernes de marzo será una jornada maratoniana para recorrer los templos con las principales devociones de Jesús Cautivo de la ciudad con el clásico epicentro de San Ildefonso. También la Esperanza de Triana se trasladará a Santa Ana, en San Jerónimo se rezará el Via Crucis en el monasterio y habrá besapiés tan esperados como el del Cristo de las Penas de la Estrella.

Via Crucis y traslados externos

Via Crucis del Cautivo de San Pablo el 6 de marzo a las 18:30 horas por el siguiente recorrido: Avda. Pedro Romero, Antonio de Lara, plaza Amanecer, Elisa Ruiz Romero, Mery Martin, Macedonia, avda. Villas de Cuba, José Val de Omar y Señora del Rosario.

Via Crucis extraordinario de Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento el 6 de marzo a las 19:00 horas. Recorrido por confirmar

Via Crucis del Cristo del Amor de San Jerónimo el 6 de marzo de 19:00 a 23:00 horas por el siguiente recorrido:Boquerón, Sábalo, Cataluña, Monasterio de San Jerónimo de Buenavista (rezo del vía crucis), Marruecos, Extremadura, Navarra, Mejillón, Salmón y Boquerón.

Traslado de la Esperanza de Triana el 6 de marzo de 20:00 a 21:30 horas por el siguiente recorrido: Pureza, Bernardo Guerra y plazuela de Santa Ana.

Via Crucis del Cristo de las Aguas del Dos de Mayo de 20:00 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Temprado, Santander, Profesor Morales Padrón, Matienzo, Habana, Tomás de Ybarra, Almirantazgo, Postigo, Dos de Mayo, Arfe, San Diego, Real de la Carretería, Rodo, General Castaños, Pavía y Dos de Mayo.

Via Crisis del Cristo de la Bondad de San Leandro el 6 de marzo de 20:00 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Plaza de San Gabriel, Cereza, Avellana, Manzana, avda. Doctor Fedriani, Hospital Universitario «Virgen Macarena», avda. Doctor Fedriani, Manzana, Jorge de Montemayor, Manuel Villalobos, Madre San Marcelo, parroquia del Mayor Dolor, Abuyacub, Manuel Villalobos, Jorge de Montemayor, León XIII, Manzana, Purgatorio y plaza de San Gabriel.

Via Crucis del Cristo de Pasión y Muerte el 6 de marzo de 20:45 a 22:30 horas por el siguiente recorrido: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Manuel Rodríguez Alonso, Enrique Mensaque, Virgen de Fátima, Trabajo, Virgen del Prado, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen Inmaculada, Trabajo, Virgen del Mar, Virgen del Pino y Virgen de Fátima.

Via Crucis del Cristo de la Salud y Buen Viaje de San Esteban el 7 de marzo de 19:00 a 21:20 horas por el siguiente recorrido: San Esteban, Vidrio, Plaza de las Mercedarias, Conde de Ibarra, Lirio, Águilas, Plaza de Pilatos, San Esteban, Medinaceli, Imperial, Barreduela D. José Robles y San Esteban.

Via Crucis del Cristo de la Esperanza de La Milagrosa el 7 de marzo de 20:30 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Avda. de la Ciudad Jardín, Alonso Cano, Doña María de Molina, Manuel Machado, Almotamid, Martín de Gainza, Alonso Cano, José Alexandre, Francisco Buendía y Avda. de la Ciudad Jardín.

Celebración Septenarios, Quinarios y Triduos:

Septenario a la Virgen de la Hiniesta Dolorosa del 1 al 7 de marzo a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 12:30 horas.

Triduo al Cautivo de San Ildefonso del 3 al 5 de marzo a las 19:00 horas.

Quinario al Cristo de las Cinco Llagas del 3 al 7 de marzo a las 19:30 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 13:00 horas.

Quinario al Cristo de la Misión del 3 al 7 de marzo a las 19:30 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 13:15 horas.

Quinario al Cristo de la Sed del 3 al 7 de marzo a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 13:00 horas.

Quinario al Cautivo de Torreblanca del 3 al 7 de marzo a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 11:30 horas.

Quinario al Jesús ante Anás del 3 al 7 de marzo a las 20:00 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 13:00 horas.

Quinario al Cristo de las Misericordias de Santa Cruz del 3 al 7 de marzo a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 11:00 horas.

Quinario al Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes del 3 al 7 de marzo a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 12:30 horas.

Triduo a la Virgen de la Caridad de Santa Aurelia del 5 al 7 de marzo a las 19:30 horas.

Triduo a la Soledad de San Buenaventura del 5 al 7 de marzo a las 19:40 horas. Función Principal de Instituto el 8 de marzo a las 13:00 horas.

Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Divina Misericordia del 5 al 7 de marzo a las 20:30 horas.

Besapiés y Besamanos:

Besamanos a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso el 6 de marzo de 8:00 a 22:00 horas y del 7 al 8 de marzo de 09:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas.

Besamanos al Cautivo de Santa Genoveva el 6 de marzo 10:00 a 22:00 horas.

Besamanos al Cautivo del Juncal el 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Besamanos al Cautivo de Torreblanca el 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas.

Besapiés al Cristo de la Salud y Buen Viaje de San Esteban el 6 de marzo de 11:00 a 21:00 horas

Veneración del Señor de la Salud de la Sacramental de San Pedro el 6 de marzo de 11:00 a 13:00 horas y de 18:30 a 20:00 horas

Besapiés al Cristo de las Penas el 7 de marzo de 10:00 a 20:00 horas y el 8 de marzo de 11:30 a 20:30 horas.

Besamanos al Cristo de la Bondad de San Leandro el 7 de marzo de 10:00 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas y el 8 de marzo de 10:00 a 13:00 horas.

Besamanos al Cristo de la Caridad de San José Obrero del 7 al 8 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Besamanos a la Virgen de los Dolores de los Servitas el 8 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17.00 a 20:30 horas.

Besapiés al Cristo del Amor de San Jerónimo el 8 de marzo de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Besamanos a la Virgen de la Caridad de Santa Aurelia el 8 de marzo de 17:00 a 21:00 horas.