Documentales, conciertos y cine: la agenda cultural de la Fundación Cajasol para la Cuaresma de 2026

La Fundación Cajasol vuelve a convertir Sevilla en epicentro cultural de la Cuaresma con su programación Tramos de Cuaresma 2026. Música, cine, teatro, formación, talleres familiares y exposiciones conforman una agenda pensada para todos los públicos, en la que tradición, arte y devoción se dan la mano.

La programación de esta semana arranca con el Proemio cofradiero de la Semana Santa, organizado por la Hermandad del Museo, que tendrá lugar el martes 3 de marzo a las 20.30 horas y para el que es necesario acudir con invitación.

Durante estos días, el público podrá disfrutar también de talleres familiares de manualidades cuaresmales, propuestas de cocina tradicional, el escape room El misterio del cofrade y el cuentacuentos Sancho el conejo y la historia de los huevos de Pascua.

Este viernes 6 de marzo, a las 20.00 horas, se proyectará el documental Ya sale el sol, de Santiago Molina, centrado en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Algaba.

Ya el sábado 7 de marzo llega uno de los conciertos más esperados, Voces que rezan, con Rancapino Chico, a las 20.00 horas. Y el domingo 8 de marzo, a las 12.00 horas, el Cine Club Vida proyectará la película Mary, de Abel Ferrara. Estas son todas las actividades previstas para el mes de marzo:

3 de marzo

Proemio cofradiero de la Semana Santa, organizado por la Hermandad del Museo. 20.30 horas. Invitación

6 de marzo

Proyección del documental Ya sale el sol, de Santiago Molina, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Algaba. 20.00 horas. Entrada libre

Escape room El misterio del cofrade. 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Rosquillas de naranja y canela. 18.00 horas. 5 euros

7 de marzo

Concierto Voces que rezan, con Rancapino Chico. 20.00 horas. 10 euros

Taller de manualidades Adorno de fieltro de Cuaresma. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Alpisteras. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros

Cuentacuentos Sancho el conejo y la historia de los huevos de Pascua. 12.30 horas. 3 euros

8 de marzo

Cine: Mary (Abel Ferrara, 2005). 12.00 horas. Entrada libre

Taller de manualidades Creo mi nazareno de minecraft. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Piononos. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros

9 de marzo

Concierto de Cuaresma de Juventudes Musicales a cargo de la Orquesta de Guitarras de Sevilla: Marchas procesionales. 20.00 horas. 10 euros

11 de marzo

Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. 21.00 horas. 10 euros

12 de marzo

Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. 21.00 horas. 10 euros

Taller de cocina para adultos Cocina de Cuaresma. 18.00 horas. 12 euros

13 de marzo

Concierto de la Banda de Música de la Cruz Roja y presentación del poema sinfónico de Daniel Albarrán con motivo del CXXV Aniversario de la Fundación de la Hermandad de San Roque. 20.00 horas. 10 euros

Taller de manualidades Crea tu palma de Domingo de Ramos. 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Magdalenas de naranja. 18.00 horas. 5 euros

14 de marzo

Pregón Inclusivo de la Semana Santa, organizado por la Asociación Niños con Amor y la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. 12.00 horas. Invitación

Teatro: ¿Dónde estaré esta noche? Los últimos días de Juana de Arco en la prisión de Rouen. 20.00 horas. 10 euros

Taller de manualidades Pop up: mi propio altar. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Torrijas de leche y nata al horno. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros

Cuentacuentos: Leyendas de la Semana Santa. 12.30 horas. 3 euros

15 de marzo

Cine: El sabor de las cerezas (Abbas Kiarostami, 1997). 12.00 horas. Entrada libre

Concierto de la Banda de las Cigarreras. 21.00 horas. 10 euros

Escape room El misterio del cofrade. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar: Rosquillas de naranja y canela. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros

16 de marzo

Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros

17 de marzo

Diálogos de Cuaresma. Tertulia entre Cristóbal López Romero, cardenal de Rabat, y Carlos Navarro Antolín. 19.00 horas. Entrada libre

XIV Edición de los Premios Gota a Gota, con actuación de la Banda Sinfónica Municipal. 20.00 horas. Entrada libre

Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros

18 de marzo

Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros

19 de marzo

Coloquio con motivo de la exposición Antoine Cas + Semana Santa, a cargo de Antoine Cas y Francisco Ros. 20.00 horas. Entrada libre

Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros

20 de marzo

Concierto Senderos Sacros. Quinientos años de conversaciones con Dios: desde el Renacimiento a nuestros días. 20.00 horas. 10 euros

Taller de manualidades Adorno de fieltro de Cuaresma. 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Alpisteras. 18.00 horas. 5 euros

Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros

21 de marzo

Concierto de la Banda de Música Maestro Tejera. 21.00 horas. 10 euros

Taller de manualidades Creo mi nazareno de minecraft. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Piononos. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros

Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros

22 de marzo

Cine: Resucitado (Kevin Reynolds, 2016). 12.00 horas. Entrada libre

Concierto de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla: Mater dolorosa. 20.00 horas. 10 euros

Taller de manualidades Crea tu palma de Domingo de Ramos. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros

Taller de cocina familiar Rosquillas de naranja y canela. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros

23 de marzo

Presentación del libro del Pregón de la Semana Santa de Sevilla de José Antonio Rodríguez. 20.00 horas. Entrada libre

24 de marzo

Concierto comentado Sacra Musicae, con Ministriles Hispalensis y Reyes Pro. 21.00 horas. 10 euros

25 de marzo

Concierto de música de Cuaresma Pasión y Fe. 20.00 horas. 10 euros

Exposiciones y visitas guiadas

En la programación destacan tres exposiciones:

Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres . Del 9 de febrero al 8 de marzo

. Del 9 de febrero al 8 de marzo Antoine Cas + Semana Santa. Del 12 de marzo al 1 de abril.

Del 12 de marzo al 1 de abril. Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana. Del 12 de marzo al 1 de abril

Las muestras pueden visitarse de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde, con visitas guiadas varios días a la semana

Una Cuaresma para vivirla en familia

Tramos de Cuaresma se consolida así como uno de los grandes referentes culturales de estas fechas en Sevilla, combinando devoción, formación y entretenimiento familiar. La Fundación Cajasol invita a todos los sevillanos a sumarse a esta experiencia única que aúna tradición, convivencia y cultura en pleno corazón de la ciudad.