Cuaresma
Documentales, conciertos y cine: la agenda cultural de la Fundación Cajasol para la Cuaresma de 2026
La Fundación Cajasol ofrece una amplia agenda cultural para la Cuaresma, desde talleres de cocina y manualidades hasta proyecciones de cine y conciertos, pensada para todos los públicos
La Fundación Cajasol vuelve a convertir Sevilla en epicentro cultural de la Cuaresma con su programación Tramos de Cuaresma 2026. Música, cine, teatro, formación, talleres familiares y exposiciones conforman una agenda pensada para todos los públicos, en la que tradición, arte y devoción se dan la mano.
La programación de esta semana arranca con el Proemio cofradiero de la Semana Santa, organizado por la Hermandad del Museo, que tendrá lugar el martes 3 de marzo a las 20.30 horas y para el que es necesario acudir con invitación.
Durante estos días, el público podrá disfrutar también de talleres familiares de manualidades cuaresmales, propuestas de cocina tradicional, el escape room El misterio del cofrade y el cuentacuentos Sancho el conejo y la historia de los huevos de Pascua.
Este viernes 6 de marzo, a las 20.00 horas, se proyectará el documental Ya sale el sol, de Santiago Molina, centrado en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Algaba.
Ya el sábado 7 de marzo llega uno de los conciertos más esperados, Voces que rezan, con Rancapino Chico, a las 20.00 horas. Y el domingo 8 de marzo, a las 12.00 horas, el Cine Club Vida proyectará la película Mary, de Abel Ferrara. Estas son todas las actividades previstas para el mes de marzo:
3 de marzo
- Proemio cofradiero de la Semana Santa, organizado por la Hermandad del Museo. 20.30 horas. Invitación
6 de marzo
- Proyección del documental Ya sale el sol, de Santiago Molina, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Algaba. 20.00 horas. Entrada libre
- Escape room El misterio del cofrade. 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Rosquillas de naranja y canela. 18.00 horas. 5 euros
7 de marzo
- Concierto Voces que rezan, con Rancapino Chico. 20.00 horas. 10 euros
- Taller de manualidades Adorno de fieltro de Cuaresma. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Alpisteras. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros
- Cuentacuentos Sancho el conejo y la historia de los huevos de Pascua. 12.30 horas. 3 euros
8 de marzo
- Cine: Mary (Abel Ferrara, 2005). 12.00 horas. Entrada libre
- Taller de manualidades Creo mi nazareno de minecraft. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Piononos. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros
9 de marzo
- Concierto de Cuaresma de Juventudes Musicales a cargo de la Orquesta de Guitarras de Sevilla: Marchas procesionales. 20.00 horas. 10 euros
11 de marzo
- Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. 21.00 horas. 10 euros
12 de marzo
- Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. 21.00 horas. 10 euros
- Taller de cocina para adultos Cocina de Cuaresma. 18.00 horas. 12 euros
13 de marzo
- Concierto de la Banda de Música de la Cruz Roja y presentación del poema sinfónico de Daniel Albarrán con motivo del CXXV Aniversario de la Fundación de la Hermandad de San Roque. 20.00 horas. 10 euros
- Taller de manualidades Crea tu palma de Domingo de Ramos. 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Magdalenas de naranja. 18.00 horas. 5 euros
14 de marzo
- Pregón Inclusivo de la Semana Santa, organizado por la Asociación Niños con Amor y la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. 12.00 horas. Invitación
- Teatro: ¿Dónde estaré esta noche? Los últimos días de Juana de Arco en la prisión de Rouen. 20.00 horas. 10 euros
- Taller de manualidades Pop up: mi propio altar. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Torrijas de leche y nata al horno. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros
- Cuentacuentos: Leyendas de la Semana Santa. 12.30 horas. 3 euros
15 de marzo
- Cine: El sabor de las cerezas (Abbas Kiarostami, 1997). 12.00 horas. Entrada libre
- Concierto de la Banda de las Cigarreras. 21.00 horas. 10 euros
- Escape room El misterio del cofrade. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar: Rosquillas de naranja y canela. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros
16 de marzo
- Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros
17 de marzo
- Diálogos de Cuaresma. Tertulia entre Cristóbal López Romero, cardenal de Rabat, y Carlos Navarro Antolín. 19.00 horas. Entrada libre
- XIV Edición de los Premios Gota a Gota, con actuación de la Banda Sinfónica Municipal. 20.00 horas. Entrada libre
- Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros
18 de marzo
- Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros
19 de marzo
- Coloquio con motivo de la exposición Antoine Cas + Semana Santa, a cargo de Antoine Cas y Francisco Ros. 20.00 horas. Entrada libre
- Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros
20 de marzo
- Concierto Senderos Sacros. Quinientos años de conversaciones con Dios: desde el Renacimiento a nuestros días. 20.00 horas. 10 euros
- Taller de manualidades Adorno de fieltro de Cuaresma. 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Alpisteras. 18.00 horas. 5 euros
- Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros
21 de marzo
- Concierto de la Banda de Música Maestro Tejera. 21.00 horas. 10 euros
- Taller de manualidades Creo mi nazareno de minecraft. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Piononos. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros
- Curso de palmas rizadas. Precio: 30 euros
22 de marzo
- Cine: Resucitado (Kevin Reynolds, 2016). 12.00 horas. Entrada libre
- Concierto de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla: Mater dolorosa. 20.00 horas. 10 euros
- Taller de manualidades Crea tu palma de Domingo de Ramos. 11.30 y 17.30 horas. 5 euros
- Taller de cocina familiar Rosquillas de naranja y canela. 12.00 y 18.00 horas. 5 euros
23 de marzo
- Presentación del libro del Pregón de la Semana Santa de Sevilla de José Antonio Rodríguez. 20.00 horas. Entrada libre
24 de marzo
- Concierto comentado Sacra Musicae, con Ministriles Hispalensis y Reyes Pro. 21.00 horas. 10 euros
25 de marzo
- Concierto de música de Cuaresma Pasión y Fe. 20.00 horas. 10 euros
Exposiciones y visitas guiadas
En la programación destacan tres exposiciones:
- Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres. Del 9 de febrero al 8 de marzo
- Antoine Cas + Semana Santa. Del 12 de marzo al 1 de abril.
- Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana. Del 12 de marzo al 1 de abril
Las muestras pueden visitarse de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde, con visitas guiadas varios días a la semana
Una Cuaresma para vivirla en familia
Tramos de Cuaresma se consolida así como uno de los grandes referentes culturales de estas fechas en Sevilla, combinando devoción, formación y entretenimiento familiar. La Fundación Cajasol invita a todos los sevillanos a sumarse a esta experiencia única que aúna tradición, convivencia y cultura en pleno corazón de la ciudad.
- Andalucía se prepara para un cambio de tiempo brusco: tormentas y lluvia de barro
- 28F Día de Andalucía, en directo: Ceremonia de entrega de las Medallas y los Hijos Predilectos de Andalucía, en el Maestranza
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es la candidata peor valorada
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de febrero de 2026
- Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año