El Ayuntamiento reducirá las zonas de obras en las Setas y Pagés del Corro para salvar 'in extremis' los recorridos de Semana Santa

Queda menos de un mes para que comience la Semana Santa de Sevilla y este año no solo se mira con preocupación al cielo por si la lluvia impide realizar la estación de penitencia. También por si retrasan aún más las obras, principalmente las que se están realizando en el centro en las Setas de la Encarnación, la Plaza Nueva y las calles Imagen, Campana y Méndez Núñez, o las de Pagés del Corro en Triana. El Cecop se reúne este miércoles para valorar el estado de los trabajos, cómo pueden llegar a final de mes, y qué alternativa se elige finalmente para facilitar el transcurrir de las hermandades. En todas estas ubicaciones está asegurado el paso.

"Hay dos o tres cajones de obra, de algunas de las más importantes, que pueden interferir en lugares donde pasan muchas cofradías. Eso es lo que hemos estado trabajando, a contrarreloj, porque las lluvias nos han cambiado un poco el calendario de obras. Pero se ha hecho el trabajo lo suficientemente rápido y eficaz como para poder retranquear esos cajones de obra", explica el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, a El Correo de Andalucía. "Una cosa es que no afecte en nada y otra cosa es que sea igual con obra que sin obra. La obra va a estar, pero los cajones de obra se van a suavizar para que el tránsito de las cofradías sea normal", prosigue.

El concejal del PP recuerda que "siempre hemos convivido con obras". "Las cofradías siempre han pasado al lado de andamios y al lado de cajones de obra. Eso es algo que no es diferente de este año con respecto a los anteriores", afirma. Este miércoles el Cecop se desplazará a las Setas o Pagés del Corro para tomar una decisión final y que afecte lo menos posible.

Retranquear el cajón de obra en las Setas

Un total de 16 hermandades transitan por la Plaza de la Encarnación en el camino de ida o vuelta hacia la Carrera Oficial. La jornada con más cofradías implicadas es el Jueves Santo con hasta cuatro cortejos. Las afectadas son La Cena, San Roque, La Amargura, San Pablo, La Redención, San Benito, San Esteban, El Carmen, La Sed, La Exaltación, Las Cigarreras, Montesión, El Valle, Los Gitanos, Los Servitas y La Trinidad.

Todas ellas están pendientes de la decisión que tome el Ayuntamiento, que asegura que "los trabajos van bien" en la construcción de la línea de tranvibús. De momento hay una cosa clara: "Hay una decisión que ya se informó al Consejo de Hermandades y Cofradías, que es que por allí es posible pasar. El Ayuntamiento habilitaría una zona, pero la reunión esta semana es para ver si incluso el escenario puede ser algo mejor y retranquearlo un poco más".

Obras del tranvibús en la Campana y la Plaza del Duque de Sevilla / Rafa Aranda

El retranqueo, o más bien cómo hacerlo, es lo que se valora en estos momentos. "El Cecop se va a reunir allí, in situ, para determinar hasta dónde puede llegar el cajón de obra y si es necesario o no retranquear algunos kioscos para que el fluir de las cofradías no se vea mermado", explica Manuel Alés. "Y sobre todo, que no haya necesidad de aforar, porque ya no es solamente que pueda pasar la cofradía, sino que haya público y espacio suficiente", añade.

"Ahora mismo la situación es la que es", describe el delegado de Fiestas Mayores, porque "el cajón de obra va a estar situado a la altura de la calzada" y se analiza "hasta qué punto lo podemos retranquear un poquito más, que realmente no sería un cambio sustancial", Además, "si el cajón de obra está muy pegado a la zona por donde pasa el cortejo igual algo hay que aforar".

Soluciones para las obras de Plaza Nueva y Pagés del Corro

Otra de las ubicaciones conflictivas es Plaza Nueva, actualmente entera en obras para su reurbanización. Según Alés, "los cortejos que vienen de la calle Barcelona y aquellos que van más pegados a la acera que llega a Méndez Núñez, por ahí van a pasar con total fluidez". "Las hermandades ya están informadas y no hay ningún problema", asegura.

Aunque no solo hay que asegurar el paso de las hermandades, también hay que habilitar la plaza para otros servicios. "Para esos dispositivos que Fiestas Mayores coloca, tanto los carritos de niños pequeños como los aseos y la zona de salud, se reubicarán conforme a las posibilidades que hay en la plaza, que son muchas porque es muy amplia", explica a este periódico.

Con la calle Méndez Núñez, que tiene como fecha de finalización el Viernes de Dolores, no hay preocupación. "En principio yo no tengo constancia de que la obra de Méndez Núñez vaya a interferir", cuenta Manuel Alés. El delegado de Fiestas Mayores también ve posible adaptar el recorrido de la Esperanza de Triana a los trabajos en Pagés del Corro.

Obras de mejora de la calle Pagés del Corro, Triana, de Sevilla / Rafa Aranda

"Esa es de las cosas que todavía está en el aire. Desde luego, la cofradía puede pasar por allí sin problema. A la calle Victoria se puede entrar sin problema desde Pagés del Corro. También queremos darle prioridad al ciudadano para que pueda ver la cofradía con más holgura. En eso estamos", cuenta el responsable de Fiestas Mayores. La intención es no aforar, por eso por "la comodidad del cortejo y del público" se verá esta semana "hasta qué punto podemos retranquear el cajón de obra más allá de la calle Victoria".

En estos días el Ayuntamiento de Sevilla, en plena comunicación con el Consejo de Hermandades y Cofradías, tomará la decisión final para perfilar los recorridos definitivos de esta Semana Santa por aquellos tramos que puedan verse más afectados por las obras.