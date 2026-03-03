Fallece el clarinetista sevillano y compositor de marchas procesionales Fulgencio Morón a los 96 años

El compositor y músico Fulgencio Morón Ródenas ha fallecido en las últimas horas a los 96 años de edad tras una vida consagrada plenamente a la música procesional. Este clarinetista estuvo ampliamente vinculado a la Semana Santa de Dos Hermanas, de hecho, llegó a ser director de la Banda de Música de Santa Ana de la localidad nazarena durante una década. Destacó además por formar parte de la plantilla de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla donde permaneció como clarinetista más de tres décadas. Sus contribuciones en el ámbito de la composición alcanzan un total de 30 marchas dedicadas, siendo Cristo en la Alcazaba la más popular.

Nacido en Las Cabezas de San Juan en 1929, su familia se trasladó a Dos Hermanas cuando él era un niño, en plena Guerra Civil. A los 14 años debutó en la banda de la localidad nazarena, presentando una importante atracción por el clarinete gracias a las clases de solfeo que recibió de Antonio Fernández Mejías. Posteriormente, obtuvo plaza en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla a los 23 años donde desarrolló sus estudios reglados en música. En 1958, fue nombrado profesor interino de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla hasta que dos años más tarde se hizo con una plaza de clarinete tras ganar unas oposiciones. Permaneció más de 30 años en el seno de esta formación hasta que llegó la hora de su jubilación en 1995.

Dos Hermanas rotuló en 2002 una calle en el municipio con su nombre y, más recientemente, en 2024 la nueva casa de la música del Ayuntamiento fue bautizada con el nombre de Fulgencio Morón. De la misma forma, la propia Banda de Santa Ana tituló su escuela de música con el nombre de este compositor que llegó a ser director de la misma durante 10 años entre 1981 y 1991, y dedicó un disco monográfico en homenaje a sus marchas procesionales. La formación, a través de un post en X, ha lamentado el fallecimiento del "último clásico de nuestra música procesional y nazareno de pro". Al mismo tiempo, señalan la "suerte de compartir con él sus últimos años y vivir de tú a tú cuánto le importaba el desarrollo musical y la enseñanza en Dos Hermanas".

Más de una treintena de marchas compuestas

Dentro del amplio catálogo de Fulgencio Morón, Cristo en la Alcazaba se ha convertido en su marcha más emblemática. Fechada en 1980 y dedicada al Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz de Sevilla, fue una de las primeras marchas compuestas por Morón que cuenta con un profundo carácter solemne. A esta línea pertenecen también Jesús de la Salud, dedicada a la Hermandad de la Candelaria de Sevilla (1992), y Nazarenos de Pasión, escrita para la Hermandad de Pasión (1994).

Igualmente, figuran otras como Amor y Sacrificio (1985), dedicada a la Virgen del Amor y Sacrificio de Dos Hermanas; Sermón a mi Buen Jesús (2003), escrita para la Hermandad del Nazareno de Las Cabezas de San Juan; y La Estrella de Triana (1999), dedicada a la dolorosa de la Hermandad de La Estrella de Sevilla. Completan su repertorio marchas como Pasa el Gran Poder, Señor Capataz o A Santa Ana.