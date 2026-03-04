El Consejo de Hermandades confía en que no haya cambios de recorridos por las obras en las Setas: "Siempre se podría ir por detrás del mercado"

Las obras del centro de Sevilla mantienen en vilo a muchas de las hermandades de la capital. Las vallas y cubas invaden la Encarnación en estos días en los que muchas calles huelen ya a incienso y el azahar empieza a asomar. Ante esta situación, son muchas las corporaciones que esperan la confirmación oficial de cómo quedará la zona al paso de su cortejo y conocer la disposición de los elementos de las obras.

El Cecop mantendrá una última reunión este miércoles para visitar las zonas afectadas por los trabajos y concretar cuál será la disposición de los elementos de las obras. En concreto, el principal problema que hay son los trabajos para el tranvibús que recorrerá las calles Imagen y Laraña en busca del Duque. Hasta 16 cofradías toman este camino para alcanzar la carrera oficial y se encontrarán con la obra.

"Tenemos la promesa, y creo que vamos por buen camino, de que se van a minimizar a los efectos de una valla, un cerramiento, que va a haber y que no se puede quitar", explica el presidente del Consejo, Francisco Vélez a El Correo de Andalucía. En concreto, el punto clave son 80 metros que van desde la calle Imagen, pasado San Pedro, hasta el mercado de la Encarnación, que en estos momentos está cerrado.

Posibles cambios planteados

En esta reunión, el Ayuntamiento expondrá la situación definitiva en la que se encontrará la zona de cara a la Semana Santa y tratará con la institución de San Gregorio los posibles cambios que se podrían plantear por las obras. La idea que plantea el Consistorio es retranquear los cubos para permitir el paso con normalidad de las cofradías y de hecho, los últimos avances podrían permitir moverlo incluso más de lo esperado.

Obras del tranvibús en la Campana y la Plaza del Duque de Sevilla / Rafa Aranda

"Las hermandades pasarán durante unos metros por una zona en la Encarnación un poquito más acotada, no será mucho", detalla el máximo representante de la institución cofradiera. De hecho, el presidente del Consejo apunta que las corporaciones que así lo deseen también "tienen siempre la posibilidad de girar por detrás del mercado". "Soluciones hay y, con buena voluntad, todo se puede resolver", insiste.

La jornada más afectada por esta situación será el Jueves Santo, el día con más cofradías implicadas en este punto a la ida o vuelta de la Catedral. En concreto, las hermandades que tendrán que decidir cómo pasan por las obras serán La Cena, San Roque, La Amargura, San Pablo, La Redención, San Benito, San Esteban, El Carmen, La Sed, La Exaltación, Las Cigarreras, Montesión, El Valle, Los Gitanos, Los Servitas y La Trinidad.

Otras obras de la ciudad

"Realmente para las hermandades es solucionable", asegura Vélez, que subraya que no cree que se vayan a producir "problemas graves" en este punto y valora la voluntad del Ayuntamiento de facilitar el tránsito de las corporaciones de penitencia. "Cuando pase esta época nos alegraremos de que Sevilla siga siendo la mejor ciudad de del mundo y tenga las calles como tenemos que tenerlas", sentencia el presidente del Consejo.

Además de las obras en Las Setas, las que más pueden alterar la semana grande, hay hermandades preocupadas por los trabajos en otras calles. Es el caso de la Plaza Nueva, que desde el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, apuntó a este periódico que no afectarán al paso de ninguna cofradía; los cortes en Méndez Núñez, que terminarán el Viernes de Dolores, o la obra de Pagés del Corro que alterará levemente el recorrido de la Esperanza de Triana.