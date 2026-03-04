Las mejores espinacas con garbanzos de Sevilla: la ruta imprescindible para Cuaresma y Semana Santa

Todo empieza el Miércoles de Ceniza. Sevilla, que siempre late a un ritmo trepidante, en estos días cambia el paso. Las actividades cofrades adquieren especial protagonismo y los bares de siempre vuelven a recibir a los parroquianos que, por las circunstancias, ya no viven en la zona, pero que regresan para cultos, ensayos, al olor del azahar, el incienso y, por qué no reconocerlo, de algún que otro guisito que nos hacen especialmente felices.

Estos guisos nos trasladan a otros tiempos. A una infancia llena de descubrimientos o a una juventud repleta de ilusión. En definitiva, nos acerca a una época, que se repite todos los años, de espera ansiosa desde Cuaresma por ver lo que la Semana Grande de Sevilla nos va a regalar dentro de muy poco y que, tengan la edad que tengan, lo percibimos como un regalo atemporal. En estas fechas más que nunca, la tradición se hace firme y los viejos hábitos, heredados de nuestros mayores, toman más importancia aún si cabe en el ritual de cada instante.

Las espinacas con garbanzos son un clásico de la gastronomía sevillana / El Correo

Es ahora cuando la cocina sevillana por excelencia se viste de gala para ofrecer en sus bares y restaurantes los platos que nos identifican. Recetas que pasan de generación en generación sin tocar una coma. Un buen ejemplo puede ser las espinacas con garbanzos. Una propuesta inmensamente económica a la vez que rica y donde el secreto está en la sabia combinación de especias que cada maestrillo aplica a sus elaboraciones. Las espinacas, el majao de pan frito con pimentón dulce, un punto de picante y esa mezcla de especias de las que les hablo las convierten en una de las tapas imprescindibles de los bares más clásicos de la ciudad, pero sobre todo en esta época del año. Las espinacas se sirven coronadas con una rebaná de pan frito e, importante, que no les cuenten trolas: huyan de las que sepan a vinagre.

Por eso, desde El Correo de Andalucía queremos traerles las mejores espinacas que hemos encontrado estos días y de las que hemos dado buena cuenta para poder contárselo.

Bodeguita Casablanca

Regentado por Antonio y Tomás Casablanca, primos hermanos, y con un amplio bagaje y experiencia en la hostelería de la ciudad ofrecen una selecta cocina tradicional andaluza en un emplazamiento privilegiado, la avenida de la Constitución. Esto, unido a la fidelidad del público local, les hacen garantes de una de las mejores espinacas con garbanzos que he probado últimamente, con el sevillano como fiscal implacable.

Espinacas con garbanzos de la Bodeguita Casablanca / Bodeguita Casablanca

Quiero pensar que algo tiene que ver en la excelencia culinaria de esta cocina su relación con la Hermandad de Los Gitanos. La cocina calé forma parte del mejor cuchareo del mundo con guisos tradicionales que son sello de identidad para mí, desde que descubrí hace mucho al famoso Paula en El Uno de San Román.

Bendito sea todo lo que salió de aquella plaza, con aroma a "canela y clavo", como diría el maestro Gallardo mandando a su cuadrilla a los pies de María Santísima de las Angustias Coronada que, durante tantos años pasaba cada Madrugá por su puerta.

Adolfo Rodríguez Jurado, 12 (Casco Antiguo) 41001 Sevilla. Teléfono: 95 422 41 14

Bodeguita Romero

Bodeguita Romero es uno de esos imprescindibles de la ciudad. Inaugurada por Antonio Romero en el antiguo Mercado de la Encarnación y regentada en la actualidad por su nieto Alejandro en la calle Harinas, debe rozar el centenar de años repartiendo alegrías a sus fieles clientes.

Todo comenzó tras la guerra cuando Antonio, para salir adelante, abrió un bar que se amplió con el paso del tiempo. En 1944 abriría otro en la calle Imagen con el nombre de La Española. En 1949 se establece durante varias décadas en la calle General Polavieja donde la Bodeguita Romero alcanza gran renombre, convirtiéndose en parada obligatoria para jóvenes, estudiantes y mayores que bebían solera, fino, manzanilla y comían cacahuetes en una casa de gran solera y tradición.

Espinacas con garbanzos de la Bodeguita Romero / Bodeguita Romero

En 1977 se traslada al barrio de El Arenal, en la calle Harinas, donde se encuentra actualmente, regentada por Alejandro Romero, pero con la fiel mirada de su padre, Pedro y su madre, Ángeles, que con gran esfuerzo y trabajo mantienen viva esta casa haciendo las delicias de quienes la frecuentamos. A las recomendadas espinacas con garbanzos, sumemos la cola de toro y le montadito de pringá. Especial mención para su bodega andaluza.

Harinas, 10 (Casco Antiguo) 41001 Sevilla. Teléfono: 95 422 95 56

Bar El Kiko de La Chari

Este restaurante, con su peculiar nombre, forma parte de la resistencia sevillana más firme. Escondido en las inmediaciones de la Plaza del Pan, su clientela es, en buena medida, local. Su propietaria es María Jesús Pérez, más conocida como La Chari. Una de esas mujeres que no lo tuvo fácil, trabajando desde los doce años, pero que encontró en la hostelería una forma de expansión y expresión.

Su carácter, unido a las dotes en los fogones hacen que sus recetas se hayan hecho más que populares, incluso haciéndola merecedora de la Medalla de la Ciudad de Sevilla. Este año, después de celebrar su cuarenta cumpleaños de cara al público, afrontan la Cuaresma como cada año, poniendo sobre el mostrador sus credenciales en forma de cocina de la abuela con una de las mejores espinacas con garbanzos, aderezadas con sabor a tradición.

Herbolarios, 17 (Casco Antiguo) 41004 Sevilla. Teléfono: 954 21 51 77

Espinacas con garbanzos / El Correo

Bar Dueñas

Bar Dueñas destaca por su cocina tradicional andaluza con un marcado carácter casero. Muchas de sus recetas han pasado de generación en generación y conservan ese sabor reconocible de la cocina de siempre. Entre los platos más recomendados sobresalen sus famosas albóndigas de la casa, generosas y jugosas, servidas en una salsa suave con vino blanco y ajo que lleva más de medio siglo conquistando a los clientes.

También gozan de gran fama sus revueltos con patatas, jamón, chorizo o incluso espárragos con jamón y langostinos, considerados por muchos de los mejores de la ciudad. A esto se suman guisos clásicos como los riñones al jerez, el menudo de ternera, la carrillada ibérica o las espinacas con garbanzos al estilo sevillano, por las que nos hemos desplazado hasta aquí hoy. Todo ello con precios muy razonables, generalmente entre 10 y 20 euros por persona, lo que permite comer bien sin gastar demasiado.

La experiencia en el bar mezcla a clientes habituales con visitantes curiosos por probar la gastronomía sevillana más auténtica. El servicio suele describirse como amable y cercano, esforzándose por mantener la calidad incluso en horas de mayor afluencia. Se puede optar por la barra para un tapeo rápido o sentarse a la mesa si se prefiere disfrutar de la comida con más calma. Con su mostrador de madera y las paredes repletas de fotos de Semana Santa, carteles de las fiestas de la ciudad y hasta una pizarra escrita a tiza, era refugio gastronómico de la Duquesa de Alba.

Gerona, 3 (Casco Antiguo) 41003 Sevilla. Teléfono: 664 29 10 92

Las espinacas con garbanzos suelen ir acompañadas con pan frito / El Correo

Bodega Santa Cruz Las Columnas

Es una taberna de tapas tradicional que recoge la tradición sevillana de las antiguas bodegas como espacios de encuentro social en torno al vino y las tapas. Aunque su trayectoria se enmarca en décadas más recientes dentro del histórico barrio de Santa Cruz, ha sabido consolidarse como un referente del tapeo local. Es un establecimiento muy frecuentado tanto por sevillanos como por turistas, gracias a su ambiente animado, su ubicación privilegiada y su excelente relación calidad-precio. De hecho, suele estar lleno durante prácticamente todo el día, desde primera hora con los desayunos, hasta bien entrada la noche.

Su propuesta gastronómica se basa en tapas tradicionales andaluzas a precios asequibles. Entre las más recomendadas destacan los montaditos de pringá, el solomillo al whisky o al Pedro Ximénez, las tortillitas de camarones y el cazón en adobo, además de otros fritos típicos. La carta puede variar según la temporada, pero no suelen faltar clásicos como los aliños, la ensaladilla, los buñuelos de bacalao y las exquisitas espinacas con garbanzos.

El ambiente es vibrante, ruidoso y genuinamente sevillano: mesas altas, barra siempre concurrida, clientes tapeando de pie y camareros moviéndose con agilidad entre el bullicio. Más que una cena tranquila, la experiencia consiste en sumergirse en la cultura del tapeo, compartir platos y disfrutar del dinamismo social típico de Sevilla.

Rodrigo Caro, 1 (Casco Antiguo) 41004 Sevilla