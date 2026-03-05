El Cecop confirma que las obras permitirán el paso de las hermandades en Semana Santa por las Setas

Normalidad. Esto es lo que ha planteado el Cecop al Ayuntamiento ante los posibles efectos de las obras de la Encarnación en la Semana Santa. Estos días, la fotografía de la calle Imagen y la Plaza de la Encarnación dista mucho de la habitual a solo tres semanas de la Semana Santa. Los cubos de obras y las vallas inundan la zona. Sin embargo, queda poco para que este paisaje cambie por completo.

El Ayuntamiento se reúne cada semana del año con el Cecop para analizar los distintos eventos que se viven en la ciudad. Las semanas previas al Domingo de Ramos estos encuentros quedan completamente monopolizados por la Semana Santa. Así, aunque el tema principal la cita de esta semana era la seguridad, la situación de la Encarnación ha centrado las preocupaciones del Ayuntamiento.

"Se han propuesto varias alternativas, la principal es que se van a retirar los kioscos de la Encarnación y se va a dejar un cajón de obra con acopio de materiales de los trabajos del Tranvibús, pero se va a dejar libre prácticamente toda Imagen", informan fuentes del Cecop a El Correo de Andalucía. Esto facilitará el paso de las distintas corporaciones por la zona, que no tendrán que alterar sus recorridos.

"Continuar con normalidad"

Aunque fuentes de Fiestas Mayores apuntan que las hermandades que pasan por la zona tendrán que hacer "un pequeño zigzag" para evitar el cajón. Esto permitirá que la calle alcanzará los ocho metros de ancho, por lo que podrán pasar tanto las propias hermandades, como el público que acuda a disfrutar de las mismas. De esta forma, no será necesario alterar el recorrido de los cortejos por la zona.

Fuentes de las hermandades afectadas consultadas por El Correo de Andalucía confirman que las directrices del Consejo son "continuar con normalidad" y mantener el recorrido habitual por Imagen y Laraña. "El cajón no se quita", sostienen estas voces, que detallas que se abrirá un paso "a derecha o izquierda como vía de evacuación". Además, apuntan que "si es un verdadero obstáculo, habrá que hacer otra cosa".

El Ayuntamiento se había comprometido con el Consejo de Hermandades en "minimizar" al máximo los efectos de esta obra en el discurrir de las hermandades. "Las hermandades pasarán durante unos metros por una zona en la Encarnación un poquito más acotada, no será mucho", aseguraba su presidente, Francisco Vélez a este medio, para puntualizar que los problemas se reducen a 80 metros.

Otros puntos conflictivos

La jornada más afectada por esta situación será el Jueves Santo, el día con más cofradías implicadas en este punto a la ida o vuelta de la Catedral. En concreto, las hermandades que tendrán que decidir cómo pasan por las obras serán La Cena, San Roque, La Amargura, San Pablo, La Redención, San Benito, San Esteban, El Carmen, La Sed, La Exaltación, Las Cigarreras, Montesión, El Valle, Los Gitanos, Los Servitas y La Trinidad.

En el encuentro, en el que han estados representados el Ayuntamiento, la Policía Local, Policía Nacional o Protección Civil, se ha tratado, entre otros temas, las necesidades de aforamiento. En una entrevista a este periódico, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, confirmaba que el objetivo del Ayuntamiento era "evitar las vallas al máximo posible" y trata que "los aforamientos sean proporcionales".

Otro de los puntos críticos por obras en esta Semana Santa será la calle Pagés del Corro, cuyos trabajos se encuentran ya a la altura de la calle Luca de Tena. Sin embargo, aquí no habrá novedades. La Gerencia de Urbanismo retranqueará las vayas y el material de obra para que la Esperanza de Triana tenga que alterar su recorrido lo mínimo posible. Así, este año buscará Pelay y Correa desde la calle Victoria.