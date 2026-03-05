"Vamos a intentar evitar las vallas al máximo posible en esta Semana Santa y los aforamientos serán proporcionales"

Sevilla cuenta los días para el inicio de la Semana Santa: en tan solo un mes la capital volverá a vivir una de sus fiestas más importantes del año. Ese es el tiempo que le queda a Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, para terminar de perfilar los muchos asuntos que aún le quedan por resolver. Desde el dispositivo de seguridad y de movilidad hasta los propios recorridos de las pasos, que dependerán en parte de lo que decida el Consejo de Hermandades y Cofradías y el Cecop y también del propio avance de las obras del centro como las de las Setas de la Encarnación, Campana, Méndez Núñez o Plaza Nueva.

"Una cosa es que no afecte en nada y otra cosa es que sea igual con obra que sin obra", explica Alés a El Correo de Andalucía. Será una de las novedades de esta Semana Santa. Por ello se trabaja ya en un dispositivo que está "muy avanzado". Es la red de seguridad del Ayuntamiento, aunque siempre aparecen imprevistos. Uno de ellos es el tiempo. Durante la entrevista, por las ventanas del despacho del concejal del PP solo entran rayos de sol, pero "mejor no confiarnos", asegura. También, de un año a otro, se ha multiplicado la incertidumbre por los trenes. "Nos preocupa", reconoce. Y además están en el recuerdo los aforamientos y vallados del año pasado que tantas críticas recibieron. "No es que se descarte", avanza Alés, pero "queremos que sean proporcionales".

PREGUNTA. Afronta una nueva Semana Santa como delegado de Fiestas Mayores. ¿Cómo está viviendo esta Cuaresma y la preparación de una cita tan importante para Sevilla?

RESPUESTA. La Cuaresma en Sevilla es muy intensa, afortunadamente. Esto es uno de los momentos del año donde las hermandades viven sus cultos tanto internos como externos y nos hacen partícipe a nosotros como Ayuntamiento. Y aparte de los servicios públicos, la seguridad o la limpieza, la posibilidad de poderlo vivir con ellos es de las cosas más bonitas que tiene el cargo que tengo. Es un privilegio estar en esas funciones principales, ver a esos hermanos con las protestaciones de fe o ver el culto externo de un Vía Crucis. Es muy especial, aparte de todo lo que significa la organización del Cecop y estar presente en la organización tan compleja de la Semana Santa.

P. Como todavía queda tanto, no sé si es de los que mira mucho el tiempo y empieza a curiosear o si todavía no le presta mucha atención.

R. Lo miro de manera intuitiva, casi como cofrade. Cuando se acerca ya esta fecha empieza uno a ver, y ahora además con las aplicaciones informáticas que tenemos que nos llevan hasta tan lejos, pues sí se ve siempre porque es importante para la ciudad, para muchos sectores y sobre todo para las hermandades. Son muchas ilusiones las que se ponen en las estaciones de penitencia y esperemos que tengamos una Semana Santa plena, ya por fin. Yo no me fío todavía mucho, parece que hemos tenido unos meses muy lluviosos y normalmente, por estadística, suele haber ahora una etapa seca. Pero mejor no confiarnos.

P. Otro condicionante que puede haber este año, además de la lluvia, es la incertidumbre con los trenes. ¿Les preocupa que pueda venir menos gente a ver la Semana Santa?

R. La incertidumbre de los trenes, evidentemente, nos afecta a todo. Está castigando mucho al turismo y hay sectores como la hostelería o el comercio que se ven muy mermados. La Semana Santa genera mucha riqueza en la ciudad. Estamos hablando de una de las dos fiestas con más impacto económico en Sevilla y preocupa, claro. Como Ayuntamiento nos preocupa. No el que vaya a venir menos gente a ver las procesiones, sino realmente a disfrutar de la ciudad.

Manuel María Alés sobre las obras / Marina Casanova

P. ¿Este año tiene previsto salir y hacer estación de penitencia con el Cachorro?

R. Sí. El primer año no hice estación de penitencia porque entendía que debía de estar en primera línea con el alcalde. Es verdad que el Viernes Santo tarde, que es cuando sale el Cachorro, es un día más tranquilo, y si ocurre algo siempre va a estar uno a disposición. El año pasado sí hice estación de penitencia con mi hermandad y con mi familia y este año espero también volver a repetirlo.

P. ¿Qué diría que va a tener de especial esta Semana Santa con respecto a las anteriores?

R. Lo que hace que la Semana Santa sea única precisamente es que todos los años es igual, los que cambiamos somos nosotros. La que cambia es la ciudad. Los que crecemos somos nosotros de alguna manera, bien a nivel familiar o a nivel personal. La realidad es que la Semana Santa, a nivel cofrade en la calle, poco va a cambiar. Sí lo hará respecto al tema de la seguridad. Cada año tenemos unos dispositivos más importantes.

La principal novedad son las cámaras de vigilancia, que vamos a pasar de 15 a 33. Siempre se innova, siempre hay una mayor coordinación con la Policía Nacional para que no ocurran situaciones como las que ocurrieron el año pasado con unos excesos de aforamiento. Siempre se mejora en el tema de la movilidad, vamos a intentar también reforzar el dispositivo de Tussam. Afortunadamente lo que ocurre en la Semana Santa no cambia y es lo que nos hace únicos.

P. A falta de un mes, ¿ese dispositivo de seguridad y de movilidad está muy avanzado?

R. Sí, está muy avanzado. Llevamos ya varios meses trabajando en la coordinación de todos los servicios públicos, con la Policía Nacional, con Protección Civil, para hacer que la Semana Santa cada vez sea más segura. Este año otra novedad quizás sea que ese paso peatonal en la calle Tarifa lo hemos mejorado sustancialmente, moviendo ciertos elementos que distorsionaban un poco, sobre todo el fluir de las personas. Y también estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esa compatibilidad con las obras salga adelante.

P. Mencionaba las cámaras de videovigilancia, ¿dónde van a estar colocadas y cómo van a funcionar principalmente?

R. Las videocámaras estaban en la Carrera Oficial. Este año se amplían algunos puntos en el entorno de la Carrera Oficial y de la Catedral. Son esos puntos que todos sabemos que puede haber algún problema. Están por definir todavía algunos de ellos, pero nos van a dar mucha más información en tiempo real, y además con el elemento de la voz por si en un momento extraordinario hubiera que lanzar algún mensaje. No estamos hablando de una persona con un micrófono que va viendo una cámara, son unos mensajes ya enlatados que saldrán en el momento. Se pueden hacer por zona o en general por todas las cámaras.

P. También ha hablado de los aforamientos y la polémica del año pasado por las vallas que limitaban la presencia de más personas. ¿Lo volveremos a ver otra vez este año? ¿Cómo se va a conjugar con las líneas rojas?

R. Nosotros no es que seamos antivallas, sino que entendemos que la valla debe ser un elemento extraordinario, que sobre todo se usa en la entrada y salida de los templos, que quizás sean los lugares donde las hermandades necesitan un espacio más especial y los sitios más delicados. En principio, desde el Ayuntamiento vamos a intentar evitar las vallas al máximo posible.

Manuel María Alés sobre los aforamientos / Marina Casanova

Y la línea roja vino para quedarse. No es solamente el lugar que indica dónde situarse, sino que además es un elemento de seguridad porque hace que el ciudadano sepa cuál es la distancia exacta en la que debe estar para que los cortejos pasen con fluidez. Con independencia de eso, evidentemente la Policía Nacional y la Policía Local harán su trabajo para ir orientando al ciudadano.

P. Entonces, ¿de momento la medida oficial son las líneas rojas y las vallas y los aforamientos se descartan?

R. Bueno, no es que se descarte. La valla normalmente la pide la propia hermandad, salvo que la Policía Nacional pida que se ponga de manera extraordinaria. Y el aforamiento es necesario en algunas calles, pero lo haremos siempre siguiendo las instrucciones de la Policía Nacional. Obviamente la coordinación cada vez será mejor, cada vez será mayor para que esos aforamientos sean proporcionales.

Nosotros no estamos contra los aforamientos, sino que queremos que sean proporcionales. No puede ser lo mismo un aforamiento una madrugada con una calle a rebosar que un aforamiento un Viernes Santo tarde en una cofradía en la que hay menos público.

Manuel María Alés sobre los hosteleros / Marina Casanova

P. Delegado, tenemos obras tanto en el centro y como en Pagés del Corro. En la Plaza Nueva han dicho siempre que no va a afectar en nada pero, ¿cómo lo van a hacer para que no influya, ya no solo al paso de la hermandad, sino al material o al dispositivo de seguridad?

R. Una cosa es que no afecte en nada y otra cosa es que sea igual con obra que sin obra. La obra va a estar, pero los cajones de obra se van a suavizar para que el tránsito de las cofradías sea normal. Siempre hemos convivido con obras. Las cofradías siempre han pasado al lado de andamios y al lado de cajones de obra. Eso es algo que no es diferente de este año con respecto a los anteriores. Sí hay dos o tres cajones de obra, de algunas obras más importantes, que pueden interferir en lugares donde pasan muchas cofradías. Eso es lo que hemos estado trabajando, a contrarreloj, porque las lluvias nos han cambiado un poco el calendario de obras. Pero se ha hecho el trabajo lo suficientemente rápido y eficaz como para poder retranquear esos cajones de obra.

En el caso de Plaza Nueva, los cortejos que vienen de la calle Barcelona y aquellos que van más pegados a la acera que llega a Méndez Núñez por ahí van a pasar con total fluidez. Las hermandades ya están informadas y no hay ningún problema. Y, por otro lado, los carritos de niños pequeños, los aseos y la zona de salud se reubicarán conforme a las posibilidades que hay en la plaza, que son muchas, porque es muy amplia.

En cuanto a la obra de la Plaza de la Encarnación, también van bien los trabajos y esta misma semana el Cecop se ha reunido allí, in situ, para determinar hasta dónde puede llegar el cajón de obra, para ver si es necesario o no retranquear algunos kioscos para que el fluir de las cofradías no se vean mermado y, sobre todo, no haya necesidad de aforar. Porque ya no es solamente que pueda pasar la cofradía, sino que haya público y espacio suficiente. Y luego está la obra de Pagés del Corro, que también esta semana veremos hasta qué punto podemos retranquear el cajón de obra más allá de la calle Victoria.

P. Otro de los cambios de esta Semana Santa es el traslado de La Hiniesta a Santa Marina por las obras de San Julián. ¿Cómo va a cambiar el Domingo de Ramos este año? Y lo mismo pasa con la Madrugá, que gana 15 minutos en Carrera Oficial.

R. El Domingo de Ramos, en el momento en el que el Consejo nos informe de los nuevos itinerarios, pues lo valoraremos. En principio, no estamos poniendo pega ninguna a los itinerarios que nos propone el Consejo. Al revés, lo que estamos es intentando colaborar. La Gerencia de Urbanismo está adaptando como siempre que se pueda pasar por calles que a lo mejor son más complicadas, metiendo un poco de asfalto y quitando andamios. O Parques y Jardines podando y eliminando obstáculos por contenedores. No sería la primera ni la última vez en la que el Ayuntamiento de Sevilla adapta los recorridos a las necesidades de las cofradías.

Realmente entre Santa Marina y San Julián tampoco es que haya una gran diferencia. Vamos a esperar porque eso es responsabilidad del Consejo de Cofradías y nosotros siempre nos adaptamos a ello. Tampoco prevemos cambios sustanciales por esos cambios menores en la Madrugá realmente.

P. Los hosteleros piden mejoras en su normativa, poder vender comida y bebidas como las tiendas de alimentación y conocer antes sus limitaciones. ¿Cómo se está actuando este año para regular las terrazas?

R. Se han introducido cambios sustanciales. Sobre todo, se ha ampliado el horario de apertura de los establecimientos del Jueves Santo a la Madrugá, del Jueves Santo al Viernes Santo, hasta las 3 de la madrugada. Se ha ampliado el número de calles entre las 3 y las 6 horas. Pueden abrir entre las 3 y las 6 para la venta de alcohol durante esas horas de la madrugada, que se ha quedado reducido a tres horas. Además, se amplió considerablemente el número de calles y estamos valorando el ampliar más calles este año.

La comunicación es muy fluida. Todavía no ha salido el decreto. En el momento que salga lo haremos público. Nuestra idea sigue siendo liberalizar cada vez más. El alcalde ya lo ha dicho públicamente varias veces. Se ha criminalizado durante unos años a los hosteleros y desde luego nuestra intención es trabajar codo con codo con ellos y siempre teniendo en cuenta que la seguridad es muy importante. Es trascendente para que las cofradías discurran con normalidad. Pero sí es cierto que es un sector al que se ha castigado y que nosotros estamos intentando ayudar en días que son claves. Yo no tengo conocimiento de esa pretensión de los hosteleros y si nos llegara al Cecop lo hablaríamos.

P. Hay dos temas que están siempre sobre la mesa, el exceso de nazarenos y el de las procesiones extraordinarias. Un año después de la última entrevista con este periódico, ¿tiene la misma opinión de limitar más las procesiones extraordinarias y no tanto los nazarenos?

R. El control de los nazarenos llegará el día en el que habrá que tratarlo pero siempre desde dentro de las hermandades. Nosotros desde el Ayuntamiento de Sevilla no vamos a dar ninguna instrucción para que el número de nazarenos cambie. Ni es competencia nuestra ni desde luego tenemos intención de hacerlo. Si llegara el día en el que fuera imposible pues habrá que sentarse con el Consejo de Cofradías, pero en principio entendemos y confiamos que el arzobispado que ya se ha manifestado sobre este tema y el Consejo de Cofradías tendrá que tomar una decisión por si quieren autorregularse. El Ayuntamiento no va a dar ninguna instrucción de momento sobre este asunto.

Manuel María Alés sobre las procesiones extraordinarias / Marina Casanova

Con respecto a las salidas extraordinarias, no creo que sea tan preocupante las salidas extraordinarias como la cantidad de actividad en la calle que requiere presencia de Policía Local. Esto quizás no es algo que se hace entre las cofradías. Tenemos que valorar, de los 365 días del año, el número de actividades que hay en la vía pública que requieren presencia policial y de Lipasam.

Puede llegar a ser un problema que estamos valorando y estamos tratando desde hace ya muchos meses sobre todo con el Arzobispado de Sevilla y con el Consejo de Hermandades y Cofradías y con otros sectores asociativos en los que el exceso de actividad en la calle, que para esta ciudad pues es un lujo porque gracias al clima que tenemos y la capacidad de vivir en la calle se usa mucho, pues la Policía Local llega un momento en el que los recursos son finitos y hay que empezar a valorar cómo dar un poco de equilibrio a eso durante el año.

P. ¿Durante este año ha anotado algún cambio al respecto? ¿Se ha hecho alguna medida para afrontar ese problema de alguna manera?

R. Llevamos trabajando más de un año en este tema, se están tomando medidas evento a evento. No se ha tomado una medida global porque estamos hablando de muchos interlocutores. Si dijéramos que el problema son las cofradías, si ese fuera el problema con el Consejo de Cofradías hay una comunicación muy fluida, o si fuesen asociaciones parroquiales, colegios, etc. Estamos hablando de un problema general.

¿Qué es lo que se está haciendo? Intentar mentalizar de ir por calles peatonales, no cruzar por grandes avenidas, poner criterio en coordinación gracias al Cecop, que gracias a ese instrumento que tiene la ciudad podemos llegar a todas las entidades que nos solicitan salir a la vía pública y determinar unos horarios y unos itinerarios que afecten lo menos posible al tráfico, utilizar las vallas de movilidad en muchos casos para coordinar el tráfico. Y estamos trabajando, por supuesto, en tener un sistema que haga que sea razonable el uso de los recursos públicos.