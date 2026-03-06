Una app coordina al Ayuntamiento y Consejo para solventar más de mil incidencias previas a la Semana Santa

En una sociedad en la que la organización, la previsión y la coordinación entre administraciones es muy importante, las hermandades de Sevilla centralizadas en el Consejo de Hermandades y Cofradías llevan trabajando más de año y medio con una plataforma en la que se pretende tener previsión y control sobre las incidencias que puedan sufrir las corporaciones durante los actos externos que celebren durante el año.

El pasado 8 de diciembre de 2024, la ciudad de Sevilla vivió un magno evento cofrade como fue la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Piedad Popular. Lo que fue un acto que quedó para los anales de la historia, también resultó ser un antes y un después en un proyecto único para el Consejo de Hermandades y Cofradías en la organización de una procesión. La parte técnica de la máxima institución cofrade de la ciudad, encabezada por Daniel Perera Pavo, Esperanza García Perea y Serafín Pineda Vázquez, puso en marcha una plataforma única en el mundo en el que las hermandades podían comunicar todos los aspectos sobre sus salidas, desde su recorrido hasta las incidencias que se encontraran por el mismo e incluso pedir intervenciones en lugares que consideraran necesarias.

Un servicio a las hermandades que antes era una auténtica quimera burocrática de firma y relleno de papeles y de interminables reuniones con organismos civiles para programar cualquier procesión, "ahora todos estos trámites se hacen en minutos y antes para cualquiera de ellos nos llevábamos semanas", comenta la delegada del consejo Esperanza García Perera. Esta plataforma agiliza el proceso, ya que cada hermandad tiene un usuario, al igual que lo tiene el CECOP, y permite al Consejo ser un intermediario perfecto para agilizar cualquier proceso que requiera de actuación y coordinación de los servicios municipales.

La herramienta del Consejo no solo ayuda a la organización de la Semana Santa, ya que ayuda a organizar procesiones de glorias, eucarísticas, viacrucis, traslados, rosarios y hasta ensayos de costaleros; estos últimos aunque no requieran de presencia policial, también se comunican al ayuntamiento por ocupar la vía pública. "Eso sí, para que una hermandad utilice esta plataforma y como es lógico, debe estar integrada en el Consejo de Hermandades", recalca Daniel Perera.

La herramienta, además, permite conocer datos sobre los actos externos que organizan las hermandades sevillanas durante todo el año, unos 430 en el pasado 2025 y también permite saber el número total de incidencias que se atienden por parte del ayuntamiento para el correcto discurrir de las procesiones; aproximadamente unas dos mil. Actúa así como una base de datos de gran valor para los estudios sobre la posible saturación de procesiones que vive la ciudad y que chocan frontalmente contra los datos sobredimensionados sobre los actos externos cofrades que se emiten para justificar problemas como la falta de policía.

Incidencias solucionadas por el Cecop

Otro aspecto fundamental en esta herramienta es la previsión. Ésta juega un papel muy importante en la Semana Santa y a través de la plataforma cualquier hermandad puede solicitar un plaqueado de un parking, un servicio de vallas o la poda de cualquier árbol de la ciudad. Por ejemplo, en los datos que se tienen de la Semana Santa hay hasta setenta peticiones de vallas; solo una fue la que no las solicitó al Ayuntamiento. "De hecho, la herramienta tiene una versión móvil para que cualquier diputado mayor de gobierno haga el recorrido con su teléfono en la mano e indique mediante una foto la incidencia que obstaculizaría el paso de su cofradía por una calle", comenta Daniel Perera, uno de los creadores de la app y delegado del Martes Santo.

A pesar de las facilidades, desde la máxima autoridad cofradiera reconocen que aún hay diputados mayores de gobierno que les cuesta adaptarse a este medio. Todas estas incidencias se transmiten por correo electrónico al consejo y dibujan un mapa de la ciudad repleto de avisos.

Pero no solo son las hermandades las que hacen uso de esta plataforma. Con su usuario, el CECOP revisa diariamente todas esas solicitudes que las hermandades registran en la plataforma y da solución rápida a todos esos problemas que pueden surgir durante las salidas procesionales.

Además, si surge cualquier inconveniente, el Consejo y el Ayuntamiento pueden observar si ha sido pedida cualquier actuación en el lugar en el que la incidencia se produce. Para cerciorarse de que no queda ninguna solicitud que revisarse, las peticiones deben quedarse en "solucionado por el CECOP" para dar por finalizada o revisada lo que ha pedido cualquier hermandad.

La Semana Santa de Sevilla impulsa desde la máxima institución cofrade una herramienta útil para facilitar la coordinación de un dispositivo que poco tiene comparable al año. Y es que no hay que olvidar que la Semana Santa de Sevilla tiene una logística enorme con multitud de calles y horas en las que procesionan las 71 hermandades de la ciudad.