El clasicismo sevillano del Maestro Tejera: así es el libro sobre la historia del "mecenas de la marcha cofradiera"

La evolución vital y musical del maestro Manuel Pérez Tejera. De esto trata el libro acerca de la trayectoria de este célebre músico cuando se cumplen 125 años del surgimiento del germen de la actual formación que lleva su nombre: la Banda de Música del Maestro Tejera de Sevilla. Un grupo de músicos que estremecen a cada cofrade sevillano por las calles de la ciudad en los días de su Semana Mayor o incluso impregnan el ambiente de la Plaza de La Maestranza en cada temporada taurina.

El libro recibe el título de Tejera: Maestro y Banda y es obra del investigador y profesor José Manuel Castroviejo. La presentación tendrá lugar este sábado 7 de marzo en la casa hermandad de San Bernardo a las 12:00 horas. La propia formación musical estará presente e interpretará pasodobles y marchas para amenizar el acto, entre las que se incluyen Serva la barí (José Martínez Peralto), Gallito (Santiago Lope) o El Refugio de María (Manuel López Farfán). Este trabajo de investigación, en forma de obra biográfica, recoge los hitos más importantes de la historia de la banda, especialmente, de la figura de la persona que le da nombre.

Portada del libro 'Tejera: Maestro y Banda'. / JOSÉ MANUEL CASTROVIEJO

El primer trabajo riguroso sobre la trayectoria de Manuel Pérez Tejera

En declaraciones a El Correo de Andalucía, José Manuel Castroviejo indica que se trata del primer acercamiento riguroso a la historia de esta formación musical y su director: "Hasta ahora sólo había artículos más o menos atinados en periódicos o revistas". Afirma que se trata de una secuenciación cronológica, aunque hay "algunas digresiones" para desarrollar algunos apartados curiosos: "Podemos ir viendo la evolución vital de Manuel Pérez Tejera y, paralelamente, la de su banda".

Un trabajo de tres meses de escritura en una tarea que Castroviejo cataloga de sencilla, pero no exenta de complicaciones: "La banda ha ostentado diversos nombres a lo largo de su trayectoria y ahí es donde me he encontrado los mayores interrogantes". Los datos del libro proceden de la prensa y los archivos de varias hermandades que han permitido ilustrar contratos, actuaciones y curiosidades para establecer una cronología precisa.

José Manuel Castroviejo es también autor de otros libros de temática cofrade y musical como Farfanerías: Vida y obra de Manuel López Farfán (2023) o De bandas y repertorios (2016). A diferencia de los anteriores, este nuevo trabajo surgió de forma espontánea: "Hace algunos meses, meditando algunas cuestiones sin resolver sobre la Banda de Tejera, hice acopio de toda la documentación que poseía, y vi claramente que merecía la pena darle forma de monografía". Entonces contactó con la propia formación y se puso manos a la obra.

El desconocido origen de la banda: las Escuelas de la Macarena

"La fecha fundacional de la banda nunca ha estado clara y andaba envuelta en una nebulosa de datos", destaca el autor que afirma haberse encontrado con versiones muy dispares. "Algunas las he desechado, otras las he contextualizado e incluso he expuesto mis propias interpretaciones tras un exhaustivo análisis de prensa, documentación e información", detalla. Sin embargo, las recientes averiguaciones apuntan a una fecha clara: marzo de 1901. Por tanto, --atendiendo a esta investigación-- se trataría de una formación que este 2026 cumple 125 años de historia.

La Banda de Música del Maestro Tejera tras la Virgen del Refugio de San Bernardo en el año 1925. / TEJERA: MAESTRO Y BANDA

Todo parte en 1901 cuando se produce la presentación oficial de la Banda Infantil de las Escuelas de la Macarena, de la que formaba parte el propio Manuel Pérez Tejera, que llegó a dirigirla en varias ocasiones causando un reclamo importante entre la prensa de la época. Sin embargo, no fue hasta 1912 cuando este músico toma las riendas de la formación y la transforma bautizándola con su propio nombre.

Una obra repleta de curiosas anécdotas

Como curiosidad, el profesor Castroviejo destaca que las menciones a la formación en las publicaciones taurinas son "casi inexistentes". Es más, no está claro cuándo comenzó a tocar en la Plaza de La Maestranza: "siempre se ha comentado que es la titular de la plaza desde 1942, pero ya actuaba en ella a mediados de la década de 1910". En materia cofrade, el libro recoge testimonios de integrantes de la Banda de Música del Maestro Tejera que afirman haber interpretado en plena calle Pureza el Viernes Santo --detrás de la Esperanza de Triana-- marchas fúnebres como Ione o Virgen del Valle. "Algo impensable hoy en día por el carácter alegre de esta cofradía", detalla el autor.

El protagonista de esta obra destaca, principalmente, por su faceta de director y músico, aunque también se atrevió a componer. En la década de 1940 fue muy popular la marcha Virgen de Gracia y Esperanza, dedicada a la dolorosa de la Hermandad de San Roque. "Por sorprendente que parezca, sus partituras hoy no existen, no se conserva nada", indica Castroviejo.

La banda de Tejera tras el palio de la Hermandad de San Esteban en los años 50. / TEJERA: MAESTRO Y BANDA

Manuel Pérez Tejera se trata del músico no compositor más relevante de la historia de la música procesional, además, era un auténtico amante de las tradiciones sevillanas. Un "mecenas de la marcha cofradiera", pues siempre estuvo atento a las novedades de los directores del Regimiento de Soria 9, como Manuel López Farfán, Juan Vicente Mas Quiles, Pedro Gámez Laserna o Pedro Morales. Como resultado, el repertorio interpretado hacía gala de composiciones consolidadas y clásicas.

Tejera: Maestro y Banda recoge todo esto y mucho más de una formación señera de la Semana Santa que representa, sin ningún atisbo de duda, el arquetipo del repertorio clásico sevillano. Aunque el libro ya está a la venta en las plataformas digitales, en la presentación de este sábado en la casa hermandad de San Bernardo podrán adquirirse ejemplares del mismo por parte de los asistentes a la cita.